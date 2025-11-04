港大前副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
【Yahoo送戲飛】誰是操控全局的黑手？荷里活賣座燒腦犯罪電影《非常盜3》延續魔術與動作喜劇
荷里活賣座燒腦犯罪電影系列《非常盜3》由知名導演魯賓費利沙執導，將於下周四 (11月13日) 搶先美國獻映。元老四騎士時隔十年重出江湖，與新世代魔術師聯手，帶來令人腦洞大開的反轉驚喜，以及前所未見的魔術奇招。故事縱橫全球，從紐約、法國到南非與阿拉伯沙漠；魔術師們精心策劃史上最大規模劫案，從鑽石大亨手中取走一顆無價寶石 —「心之鑽」，更要在這場鬥智鬥法的行動中躲避追捕。
這個深受全球觀眾喜愛的荷里活賣座電影系列全新篇章，不單獻給長年支持的影迷，也歡迎初次踏入魔術世界的新觀眾。《喪屍樂園》知名導演魯賓費利沙看到了無數創作上的靈感和可能性。這次的規模、格局與場面皆超越前作，以更加大膽和震撼的魔術顛覆觀眾的視覺和想像。
即使未觀賞前作也能愛上這一部新篇章，《非常盜3》延續了影迷所熱愛的一切魔術與動作喜劇的元素。四騎士元老之一的亞莉安娜格林布娜說：「你能從螢幕上看出我們有多麼真實地享受拍攝。如果你還沒看過第一二集，你將會收穫一場好玩又刺激的觀影體驗，然後你會想馬上補看前兩集，再重溫第三集以確保萬無一失。」
對謝西艾辛堡而言，這部電影建構了一個獨樹一幟的魔術宇宙：「魔術師們集結力量，運用各自的技能，嘗試去創造奇蹟和實踐正義。我十分喜愛這個世界觀。電影會以一種出乎意料的方式顛覆觀眾的認知，帶領他們浸沉式體驗這場冒險。它所體現的是聰明絕頂、天馬行空的想像，和團隊合作的力量。」
為了讓觀眾視覺上感受魔術與動作喜劇，Yahoo APP將會《非常盜3》電影換票證，會員只需要使用 2,500 YPoints 即可搶換！
*****免費搶換《非常盜3》電影換票證詳情*****
｜開搶日期：2025 年 11 月 11 日（二）
｜開搶時間：下午 3 時正
｜所需YPoints：2,500 YPoints
備註：數量有限，先到先得，換完即止。
《非常盜3》故事大綱：
由《喪屍樂園》《毒魔》導演魯賓費利沙執導，荷李活賣座犯罪電影系列《非常盜》載譽回歸，原班「四騎士」經典陣容再度合體，聯手一眾新世代「00後」魔術師，八人以寡敵眾對抗世上最危險的犯罪網絡，各人施展渾身解數，以破格魔術上演一場顛覆感官、鬥智鬥力的驚天鑽石劫案，誓要改變世界—— 兩代魔術師將帶來超乎想像的魔術火花，呈現前所未見的奇幻視覺體驗。
【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！
