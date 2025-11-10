HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
【Yahoo送戲飛】誰的理由夠厚，就可以撐到最後！張繼聰主演《金童》一場重寫命運的戰鬥
《金童》是一部融合親情、熱血與救贖的香港電影，講述因衝動誤傷人命而入獄十年的前拳王「張力」，出獄後淪為社會邊緣人，卻在與素未謀面的兒子「方圓」重逢後，重新踏上拳擊之路。電影由張繼聰、劉皓嵐、韋羅莎、曾志偉、林雪、朱栢康等實力派演員主演，透過細膩的情感描寫與緊張刺激的拳擊場面，呈現一段關於父愛、成長與第二次機會的動人故事。
《金童》故事講述在十年前的拳擊界，張力（張繼聰 飾）是如日中天的「金童」，卻因一場意外失去了自由。十年後，他刑滿出獄，遇上他從未見面的親生兒子方圓（劉皓嵐 飾）。為了得到方圓母親 （李佳芯 飾）的遺產，需要與方圓一起生活。張力面臨生活困境與情感糾葛，令他的生活再次翻轉。在父子間的矛盾與和解中，張力逐漸找到自己的使命，面對過去在擂台上的陰影，決意再次重拾拳擊夢想，並努力成為兒子的榜樣。
六年前39歲的張繼聰捱盡皮肉之苦拍了電影《金童》。事隔六年，電影終於定檔11月21號上映，阿聰渾身是勁的終極海報big爆曝光，破繭重生。電影由開拍到即將上映，阿聰面對很多前所未遇過的經歷….
曾幾何時期望40歲前憑這部戲角逐「最佳男主角」的阿聰，在種種原因下成泡影，最後就連電影後期也得自掏6位數字資金完成。如今電影上映有期，無論結果如何，在他而言為這部勵志電影所付出的一切，問心無愧。相反他希望在電影市道低迷下，他為這部電影、為所做的一切，不僅是一個交代，自己的所作所為也願能鼓勵到行內的戰友們，不要輕易放棄，正如電影裏面主人翁經常掛在口邊的一句對白：「邊個理由夠厚，就可以企到最後！」
互勉之，阿聰來了一次深情自白，用文字記錄了《金童》這6年以來讓他經歷的血淚史….
（張繼聰給自己的自白書）
To 6年前嘅張繼聰：
聰，我係2025年嘅你。係啊，45歲嘅你。放心啦，我仲未中年發福，頭髮都仲keep到，只係身體因為多年拼搏，積埋咗少少傷患，不過大致上都仲頂得順！
今日有個好消息話你知——我哋套戲《金童》終於上映 啦！由6年前拍完到今日，我成日問自己：點解當初我哋會開始呢個project？呢段咁難行嘅路，究竟意義喺邊？
我知你為咗個角色，由2017年開始，提前準備咗兩年幾，捱盡皮肉之苦。講真，而家嘅我，應該做唔返你當年做嘅嘢。
每年元旦許願，我都希望件事有轉機，希望我哋嘅努力唔會白費……就係咁，足足等咗六年。拍完套戲之後，因為資金問題，我哋連後期製作嘅錢都唔夠。就係咁，等完一年又一年……
因為唔想辜負你，幾難行嘅路我都會咬緊牙關頂落去。為咗套戲可以上畫，我要面對好多估唔到嘅問題同困難。好多時我覺得自己好似陷入咗流沙咁，越用力掙扎，沉得越快。作為一個演員，我要處理無數製作同後期問題，面對一萬樣未接觸過嘅挑戰，甚至自己拎六位數出嚟完成套戲，只係想對得住《金童》。
為咗你，就算剩返最後一啖氣，我都要爬返上嚟，同大家分享我哋嘅作品！
記得你當年搞呢個project，係想用勵志片鼓勵入場嘅觀眾，亦都想喺40歲前攞到「最佳男主角」，喺影壇站穩陣腳。
Sorry man，「最佳男主角」我哋後來差啲有機會，不過唔緊要 啦。原來就算同獎項擦身而過，都無影響我哋對演戲嘅熱誠，我哋依然係個快樂嘅人。
有時失去你以為好想要嘅嘢咩？望真啲
其實真正需要嘅嘢已經喺手。
We are fine.
至於你驚會被影壇淘汰？我話你知唔使驚。因為到咗2025年，成個行業好似被人淘汰咗咁……好多前輩都話未見過咁艱難。你以前成日開工好少時間喺屋企？唔使擔心，幾年之後大家都有好多時間陪屋企人。
最佳男主角？一年得咁少戲上，都唔知仲有冇頒獎禮……
我記得你當時為咗修身，每日都要跑好多步，好辛苦。成日幻想全院滿座嘅觀眾為你鼓掌，就係你每次跑落去嘅動力。Sorry，都可以話你知，而家已經好少人入戲院……市道差到連戲院都撐唔住，好多電影票房都好慘淡。
努力係必須㗎，但最後可能乜都幫唔到……
所以我有時會諗，由2017年開始準備，到2025年先上到畫，上天到底想我學啲乜？原來我真係學到好多嘢。最難嘅時候，我遇到好多人幫手，每個幫過我嘅人，都令我覺得無限溫暖。
人生就係咁，你以為好差咩？正因為咁差，你先會見到最美嘅嘢。不知不覺，迫住學咗好多電影製作嘅知識，對日後做導演，真係好有用。
最重要係，我對《金童》嘅心態變得純粹咗，唔再諗佢會帶俾我啲乜，只係真心希望，有緣入場嘅朋友，可以攞到啲力量，喺佢哋人生可以勇敢啲繼續行落去 ！
「邊個理由夠厚，就可以企到最後」——呢句就係我哋套戲嘅中心思想。
聰，無論結局點，我都可以抬起頭講一聲：我無辜負到你！
我亦無辜負到套戲想講嘅主題。
我真係企到最後，將套戲送入咗放映室。
每套戲都有自己嘅命運，就算佢係咩形狀，喺我心目中都係最完美嘅。
2025嘅你上
21.09.2025
