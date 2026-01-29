【Yahoo送戲飛】黃子華、鄭秀文主演！賀歲片《夜王》重拾尖東昔日夜總會光芒 成億萬票房導演吳煒倫第二部力作

由第一部作品《毒舌大狀》以法庭為故事背景，搖身一變，來個大反差，最新作品《夜王》故事背景變了夜總會，到底導演吳煒倫新作《夜王》的故事由來怎樣？

「事情發生在《毒舌大狀》的慰勞宴上，當時一班演員飲得興高彩烈之際，Renci（楊偲泳）突然問我會否拍《毒舌大狀2》？我立即回答說不好了，不想再拍那麼嚴肅的題材。跟著我看到席上如此齊人，那麼多美女，便腦海忽然一閃，衝口而出話要拍便拍夜總會吧！一講『夜總會』三個字，大家即刻起哄，舉手贊成。」

「今次選擇開拍以夜總會為題材的電影的另一個原因是，我喜歡去。八九十年代的尖東燈紅酒綠浮華璀璨，至千禧年後，中國城結業，2012年大富豪與新花都也相繼結業，曾經有幾風光輝煌都已成過去。面對尖東的殞落，當年一班在尖東夜場打拼的人，前路茫茫，卻又回不了頭，該如何反應？這就是開拍《夜王》的第二個原因。當年尖東的故事，與現在的香港有一種奇妙的共鳴。」

黃子華、鄭秀文主演賀歲片《夜王》劇照

黃子華、鄭秀文主演賀歲片《夜王》劇照

黃子華、鄭秀文主演賀歲片《夜王》劇照

因此電影《夜王》的故事就順理成章地以夜總會為背景，美女如雲，讓大家目不暇給，戲中一對關係錯綜複雜的拍檔黃子華和鄭秀文，既是前度，又是冤家，兩人的演出戲「魅」非凡，其中一場由賭場鬥到情場的重頭戲，連導演也拍得叫爽！

導演構思這一場男女主角歡哥（黃子華飾）和V姐（鄭秀文飾）酒店「聚舊」戲份，可謂花盡心思，得到莫大的滿足感。「成年人的感情很複雜，我很喜歡這種複雜的感覺。我一路都想寫一段遊走於深愛、憎恨、關懷、鄙視、幫助、傷害、義氣與出賣之間的關係，這次就放在歡哥與V姐身上。他們二人在酒店房那場戲，重點就是要看到他們這種複雜的情緒。兩人的感情戲其實是由賭檯開始醞釀，由互相試探開始，到聯手贏大錢的興奮，到床上，到吵架，到反目，再到體貼，最後各走各路，帶點後悔，帶點不忿。把那麼多強烈情緒放在同一場戲上，看子華與Sammi的火花，很好看，也很好玩。」

提到拍攝這場戲時Sammi和子華可有任何掣肘，導演欣慰的說：「子華與Sammi都是非常專業的演員，由第一次見面傾劇本到正式拍攝，從來沒有跟我說過有甚麼限制或不想拍的。拍得放，對他們來說只是基本，演得令人賞心悅目才是他們追求的高度吧。」

黃子華、鄭秀文主演賀歲片《夜王》劇照

黃子華、鄭秀文主演賀歲片《夜王》劇照

黃子華、鄭秀文主演賀歲片《夜王》劇照

黃子華、鄭秀文主演賀歲片《夜王》劇照

至於子華拍攝床戲部份，埋位前可有特別操肌？導演笑說：「何止當天？他好似日日都有操㗎喎（哈哈）。拍完這場戲，子華第一句就是跟我說：『你知唔知我為咗呢場戲忍咗幾耐口？你擺到最後先拍。』今次真的辛苦了子華。」

子華和Sammi繼《失戀急讓》後再次合作，子華形容有願望成真的感覺：「其實《失戀急讓》中，我和Sammi幾乎沒有甚麼對手戲，我一直都很想和Sammi有一次正式的合作，這次拍得成這部戲簡真願望成真，很順暢。我們兩個一拍就已經有一種很自然的默契，那種默契裡面又有點像冤家，又有點像情人，自自然然就有這種情緒，我覺得都幾有趣！」

黃子華、鄭秀文主演賀歲片《夜王》劇照

黃子華、鄭秀文主演賀歲片《夜王》劇照

