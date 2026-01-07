【Yahoo送戲飛】黃秋生、鮑起靜主演！《今天應該很高興》訴說90年代移民生活 站在人生的十字路口何處是家？

「四條不同的道路，四個不同的人生」加籍華裔導演楊永光執導的首部長片《今天應該很高興》，借四個早已移居加拿大華人嘅故事為骨幹，以90年代移民生活為主題，由黃秋生、譚耀文、楊詩敏、李綺虹、鮑起靜主演。

《今天應該很高興》故事講述加拿大 Finch and Midland 這個十字路口，見證了無數華人移民踏上新生活的起點。人來車往間，也承載著一代代異鄉人對未來的期盼與不安。在這日漸沒落的華人社區，四名九十年代香港移民的飄泊故事正演到中途：看似風光的工廠高管Tony（黃秋生 飾）因失業頓失方寸，唯一慰藉竟來自闖入家中的少年；過氣歌星Dan（譚耀文 飾）渴望與女兒重修舊好，卻無法放下自尊與過去；獨自照護母親的Eva（楊詩敏 飾）渴求愛情，卻在情感騙局中愈感孤寂；單親母親Fan（李綺虹 飾）為女兒的未來竭力求存，卻被生活玩弄於股掌之間。導演楊永光成長於加國移民社區，以細膩影像拼貼出離散港人的心靈群像。飄泊半生，卻仍似在原地兜圈，在人生的十字路口，我們何處是家？

廣告 廣告

《今天應該很高興》劇照

《今天應該很高興》劇照

《今天應該很高興》劇照

《今天應該很高興》劇照

為了讓觀眾視覺上理解移民生活，Yahoo APP將會《今天應該很高興》電影換票證，會員只需要使用 2,500 YPoints 即可搶換！

*****免費搶換《今天應該很高興》電影換票證詳情*****

｜開搶日期：2026 年 1 月 14 日（三）

｜開搶時間：下午 3 時正

｜所需YPoints：2,500 YPoints

備註：數量有限，先到先得，換完即止。

Yahoo APP內免費搶換《今天應該很高興》電影換票證

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！