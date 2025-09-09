【Yahoo送戲飛】黑哥姜皓文、廖子妤主演！《惡人當道》昔日江湖大佬重新做人

香港電影工作者總會推出的「總會拍電影」計劃首季獲選作品，由新晉導演關文軒執導及編劇、姜皓文、廖子妤、葉童、凌文龍主演，丁雲山、吳凱恩監製的《惡人當道》定檔9.11上映。

《惡人當道》故事講述「呔哥」（姜皓文飾）當年曾是江湖怒漢，因一場衝突殺人被捕，妻子驚嚇早產，不幸母子雙亡。出獄後，他決心改過自新，遵循已故妻子的遺願，在文景大廈附近開了一家洗衣店，努力重建生活。直至一天，大廈遭到「強拍」，地產商聘請黑社會來滋擾居民。黑道新貴Happy（凌文龍飾）手法卑劣，還把一群道友引到大廈的廢宅內吸毒，期間呔哥遇上大廈內一名劏戶阿花（廖子妤飾）及其年幼的兒子老爺（蘇天樂飾），見他們不單只被黑道騷擾，生活上還屢次遭到別人的剝削，呔哥最終忍無可忍，暗中到教會招攬一班正接受更生的江湖人仕，來個絕地反擊！

《惡人當道》定檔9.11上映！黑哥姜皓文重操故業 坐鎮洗衣店當半日店長為電影宣傳

黑哥表示，舊式洗衣店逐漸減少，需要保護這類文化，「舊式嘅洗衣店已經買少見少，所以也需要保育一下這種民生的文化，加上電影很多故事都是在洗衣店發生，所以特別有感情。」

早前黑哥跟太太到清遠完成七天辟穀，身體變得更健康，他說：「我和太太揀了一個很舒服的地方進行辟穀，我也以為自己會忍唔住肚餓，點知迫了兩、三日已經沒有肚餓的感覺，之後我都會繼續這個健康療程。」

