【Yahoo 玄來愛情】單身十三年仍未突破，想法決定姻緣｜九成女生都可以有好感情

當女生外表及身材不錯時，的確可以有很多機會拍拖；如果自身想法出現問題，例如戀愛腦，感性思維，姻緣就有機會不長久。

要改變這個情況，很簡單，只要改變自身想法就可以；這也是為甚麼我常說，九成女生原本都可以有好感情，但卻因為想法問題而讓自己不成功。

她命宮天同，文曲，孤辰，對宮有天梁；財帛宮有陀羅，紅鸞，天魁，事業宮有天機，巨門，文昌，天福；夫妻宮有太陽化忌，太陰。

天同守命，想法比較複雜，以感覺為主，所以她常胡思亂想；昌曲加會為人有才華，讀書成績好，也好藝術。

感情方面，命見紅鸞姻緣自然多，但是否真姻緣則不一定；再加上孤辰入命，即使有感情也不容易順利，很靠後天自己的想法決定；但天同本身已主感性思維，再加福德宮太陽化忌再加太陰，想法容易不切合現實以及多愁善感。

她拍拖十三年，自讀書畢業開始就有無數追求者，但全部都是很快分手。

每一次戀情，最後都變成了令人傷心的回憶，而且時間極短，最長的不超過半年；最近一次讓她非常傷心的經歷，剛在上個月發生；那天，她在一個公司舉辦的宴會上遇到了一位條件極佳的男人，無論外貎及職業方面都讓人滿意；對方看到她就被她的外表吸引著，主動過來攀談，氣氛原本不錯。

他很自然及禮貎地問她平日多數會做甚麼，這是男人對女人有興趣的其中一個訊號，本來這是一個打開話題的好機會，但她的大腦鑽牛角尖的本能警報突然響起，心裏想著他是不是想探聽自己的私生活，是否懷有別的目的，是否看不起她；其實她想得太複雜了。

她突然間變得很冷淡，說了一句：「多數在家，我很悶，沒有甚麼事情可以做。」

對方呆了一下，嘗試轉換話題，就問她住在那一區，下次有空的話可以到她居住的地區接她，出來喝一杯，見見面。

她聽到之後略感不安，很防備地道：「我住在那裏不方便透露。」

對方也覺自討沒趣，就籍故去拿飲品，離開了，再也沒有回來。

其實她對他是很有好感的，只是她不懂得應對，很多時候都會將原本大好的機會錯失了。

她本來大可以主動過去再找他談上兩句的，但她沒有，只是呆在原地動也不動，但期望對方會在吃了一鼻子灰之後，再度主動過來找自己攀談。

這也是典型的感性人思維，想的和做的完全相反，也沒有站在對方角度去想事情。

所以我常說，九成女生本應有好感情，但後天有很多都是自己親手破碎了，但自己卻不自知。

所以她的感情路上就是這樣，只能夠吸引那些厚面皮的搵食男，但好的對象自己又錯過了機會。

可能是她自己原生家庭影響，覺得女生要全被動，但也不用這麼極端。

在此，讓我和你分享三個重點，自己也不妨審視一下，看看有沒有這些問題；有可能緣份及真命天子就在你身邊，但你卻不停主動將他們趕走。

重點一：防備心過重，態度故意冷漠

回看她的表現，這就是典型的「故意冷漠」行為；很多女生在本能上都會裝出很冷漠的樣子，一看到男生就主動落閘，要對方很主動才可以闖入自己內心。

其實桃花萬人迷剛剛相反，她們都是清一色主動萬分，不停用身體語言去吸引不同的人，也會主動打開話題。

當然女人在感情上，適度的矜持是必須的，但過度的保留就是「故意冷漠」，機會自然減少；男人天生怕麻煩，也怕被拒絕，當一個男人主動示好，問你興趣，簡單談上兩句，只是社交禮儀，隨便問問而已，但你卻很坦白說不方便說，這無疑營造了距離感；即使對方的話題在你來說很敏感，你也不用這麼坦白的，帶開話題又或者反問就可以。

她這樣坦白說不方便告訴他，其實潛意識之中釋放出來的訊號就是：「我很麻煩」，「我對你沒興趣」，「我和你不是很熟悉」。

有條件的男人，時間當然寶貴，機會也多；當看到這種姿態，自然就會不感興趣；你以為這叫保護自己，其實這是在不停放棄機會；請記著，你做人保留，別人是看得到的，只是別人不告訴你而已；你對別人有戒心，別人自然不會那麼熱情，這是很正常的事情。

重點二：要想等價交換，不要想自己全贏

她擇偶條件甚高，而且人不主動，所以感情一直都找不到合適的對象；那些表面上合適的對象出現了，不停主動找她，哄她，她以為是真命天子，其實全部都是搵食男。

感情要好，就一定要想等價交換；如果對方條件好，自己又有興趣，就必需展示自己的價值；當然，女人外表及身材也是一種價值，但要找認真對象，就必然要有內在價值，溝通技巧，人情世故，同理心，觀察力，情緒控制，這些都是重要元素。

桃花萬人迷的邏輯是，用盡自己方法去展示自己，包括主動的身體語言及說話，然後再看吸引到甚麼男生，再從中選擇正確的，可以發展的對象，這樣成功機會自然會高。

如果只顧自己一味要全贏，那就極有可能等待長時間也沒有合意對象發展；只有你全贏的遊戲是沒有人願意玩的，如果想要認真感情，就必需要客觀審視自己條件，以及要將內在美提升。

重點三：感性思維，前後矛盾

這是她最致命的一點，就是天生感性思維，而沒有想像實際情況；想的和做的完全相反，既想了解但又冷漠，有興趣但又不主動。

她另外的一段情，是和一位已婚男人拍拖；雖然她知道這樣不對，也知道沒有結果，但她行動上卻經不起考驗和他一起，結果也當然是無疾而終。

這也是「既知道不能發展但又一起」的例子，很多時候只要有邏輯，這些事情就根本不會發生，人生也省回很多時間。

如果情感蓋過了理智，那麼做的事情多半對自己不利，但感性人最常想到的，就是愛情要有感覺。

愛是要有感覺沒錯，但也要用邏輯去選對的人才能確保關係正確。

最後，如果你想打破單身的宿命，請好好記著：感情不是劇集中的劇情，而是一場實實在在的博奕；當你願意打開自己，對任何人都先用正面及主動態度，然後再客觀審視自己的等價交換條件，並且用邏輯去選擇對象，你就有九成機會贏得好姻緣。

當不停問自己為何沒有遇到好對象時，不妨先問問自己，你自己做了甚麼？想法和行動是否不一致？有沒有完整的理性思維？