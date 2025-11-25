小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
【Yahoo 玄來愛情】太陽落陷注定遇人不淑，已婚男友竟大方准許「騎牛搵馬」？｜看透不停遇爛桃花的真正原因｜別把男人的反話當情話
【Yahoo 玄來愛情】太陽落陷注定遇人不淑，已婚男友竟大方准許「騎牛搵馬」？｜看透不停遇爛桃花的真正原因｜別把男人的反話當情話
在紫微斗數的命盤中，每一顆星曜的落點，往往就像一組一組預先寫好的程式代碼，揭示了一個人一生的軌跡與盲點，命運趨勢；我們要做的，就是了解這些趨勢，幫助自己後天因應命運做到最好，選擇合適對象，個人思維很重要。
如果不能好好了解自己命運特質，隨心而行，那往後很大機會都是徒勞無功，浪費時間。
她命宮太陽落陷，陀羅落陷，對宮巨門化權，火星，天龯，天福，天馬，右弼；財帛宮天梁，天哭，地劫，事業宮有太陽化科，天魁，地空；夫妻宮有天同，破碎，左輔。
此星盤太陽星及陀羅星皆落陷，星曜不好的特性就會顯露出來，太陽和巨門是對星，而對宮巨門化權，主要說其人情緒容易出現問題，沒有耐性而且急燥，再加化權代表其人控制欲强，很多事情都未必懂得觀察而要按照自己旨意而行；再加火星自然脾氣又會差了一點。
此命有魁龯貴人，一生貴人運强，很容易有助力；所以在工作上也容易得到別人幫助。
夫妻宮天同單守，本身已容易有情緒，天同星入夫妻宮必不容易找到真姻緣，一定要知道自己星盤特性，避重就輕才能在後天改變；另左輔又為第三者，所以在感情上必然要當心。
八字方面，庚金生於未月，而月干再有己土透出，先天金太强，性格剛硬，很多事情都會有主觀看法，後天必然要加以避免；另全盤八字皆無姻緣星，所以要找到一段真姻緣難度很高。
不過，難度高並不代表要放棄，只需要後天自己留意舉止言行，多控制脾氣，開始時理性去找對象，還是有機會改變；此乃知命認命的目的。
她是桃花萬迷，五官精緻，氣質溫婉，眼神裡透著一股揮之不去的吸引，令男人看到她無不動心，但想法則較為負面及感性，說話多愁善感。
除了太陽落陷之外，也看到太陰化科，而太陰利女性，化科也代表自己有氣質，有學問；不過儘管如此，太陽也代表夫星，對於女命而言，太陽落陷意味著生命中的男性緣分薄弱，或者說，她容易吸引到的，多半是「扶不起」或「無情」的男人。
而這位桃花萬人迷的故事，也正正印證了以上所說的正確；她一生不停在不同的男人糾纏，可謂心力交瘁。
丈夫的慣性背叛：一場注定無結果的等待
她們結婚三年，自己一直都很想要孩子，但三年來一直都不成功；丈夫口甜舌滑，眉精眼企，明眼人一看就知道這個男人腦裏多主意，不易馴服。
她當然一早看在眼裏，所以期望用生小朋友來讓他穩定下來，但三年來都不成功；而丈夫在婚後第二年已經開始不正經。
現時認識女孩子真的有很多機會，也很容易在交友軟體之中找到；她有一次無意中看到丈夫手機，發覺他手機之中的通訊錄有如潘多拉盒子，她怎樣也找不到盡頭，而且對話暖昩。
換轉是任何人，必然也會大吵大駡，這也不能怪她，就怪她在開始時沒有好好認清對象；每次吵架丈夫都會肯定的說給他一個機會，他能改過，而且很後悔；但多次下來，丈夫的求情越來越無力。
她丈夫欠缺的，其實是自制力與責任感，他一方面享受回到家中被照顧的溫暖，卻又不甘寂寞；因為她命見太陰而且化科，雖然會感性一點，但也有女生的溫柔，要照顧也是很到位的。
到最後，她終於忍無可忍，選擇了分居，但分居並不代表結束，她仍然很愛他，很想給他機會改過；但分開之後，丈夫當然更自由，認識更多女生；雖然口頭上不停要求復合，但行為一點也沒有變過。
對於這種男人，其實真的不能一錯再錯，最好的建議當然是重新再找新對象；因為她還年輕，機會多，但一定要克服自己感性思維問題，開始時一定要看得清清楚楚；再加上她們一直沒有小朋友，其實這也是好事，最少在分開時不用顧慮太多。
已婚同事的糖衣毒藥：反話裡的情緒勒索
如果說她丈夫是明刀明槍的傷害，那麼她身邊的第二個男人，就是包裹著糖衣的慢性毒藥。
那是她公司的一位男同事。在她在婚姻中受盡冷落時，這位同事給了她最渴望的關懷與溫暖；她想法一直感性，當遇到這種關懷的愛自然完全不能抗拒；那位男同事借一次吃飯飲酒就成其好事，兩人很快就有男女關係；而這位同事對她表現得極度迷戀，完全和她的漂亮身材有關。
他告訴她，他和太太感情不好，正準備離婚以及和她一起發展將來；當然這只是開始時的美言，到後來說這話也越來越少。」
這是已婚男人要追求女生的一貫手法，就是說和太太感情淡了，正準備分開，而且也和太太沒有甚麼關係，大家分床睡之類，其實真的不用太認真。
到後來她覺得非常不對勁，吵架的次數也越來越多，事情的轉折也由此發生。
這位佔有欲極強的男朋友竟然告訴她，如果她覺得很悶，絕對贊成她在外面另外再認識男朋友。
這是甚麼鬼話？你有聽過嗎？一個愛自己的男人，鼓勵自己在外認識別的男生？
其實這是非常高級的情緒勒索技巧。
男朋友和她相處一段日子，自知道不會離婚，只是想久不久和她見面玩玩而已；但她卻不是如是想，所以每次出來都會追問他何時離婚。
所以他心生一計，反客為主，說明無意挽留，潛台詞就是說：你甘願留下陪我，是你自己自願的，不關我事。
因為他看到她很愛他，也不是玩，所以絕對不會離開他；而他則要在這段關係之中取得平衡，不想每次解釋，乾脆就將責任推給她就可以了。
現時她陷入困局，一方面和丈夫長期分居又未離婚，名存實亡；另一方面和這位男同事糾纏也沒有結果，讓她很心煩。
命理分析：為何總愛錯人？
為何這位美人會陷入這樣的困局？我們回歸命盤來看。
1. 命宮太陽落陷： 女命太陽落陷，通常性格較為辛苦，不停付出，但付出是否對，就要看自己思維；她的最大問題是耳仔軟，容易動心，自然也容易受人控制。
太陽廟旺主貴，落陷則「貴氣不足」，這類型的女生往往很有工作能力，責任感甚重，但這樣並不代表她一定會找到同樣有責任感的人。
她們在感情上容易缺乏安全感，渴望被強勢的男性征服心靈，卻往往成為只講不做的，必有用心的男人情緒勒索。
2. 太陰化科：女命見太陰最好，因為太陰利女性，令外表看起來溫柔，有氣質，在感情當中自然加了不少分數。
化科也代表名聲，地位，學問，知書識禮，這也解釋了為何她異性緣不差；但「化科」有時也代表流於表面的桃花，因為男生會因為自己外表而追求，但卻不擔保追求自己的都是合適的人。
太陰化科的女性，容易因為男人的幾句甜言蜜語，或者斯文的外表而動心，容易陷入「情緒化」的陷阱，看不清現實的殘酷。
太陰也主保守，所以她從未試過網上交友；被動的特質，令她生活圈子狹窄，選擇很受限，這也是她為何一直都沒有很多對象選擇的原因，因為她根本就沒有很多機會，自己也沒有好好去把握。
局外人的曙光：沉悶的「救生圈」
故事的轉折點，出現在那個鼓勵她往外認識異性的男同事身上，雖然她覺得很荒謬，但也真的讓她好好審視現時的朋友圈。
平日不留意不知道，一留意之下，發覺她有一個行山群組，裏面有一個男生對她很有興趣，而另一個飲食群組也有一位男生對她有好感。
雖然這些男生她興趣一般，但也讓她想到，她也不是全無機會的；只要她多點身體語言，把握多點機會，其實也還是很有機會突破現有感情的。
這就是命運給她開的最大玩笑，也是給她的最大考驗。
要「激情」還是要「安穩」？
前夫和現任男友，帶給她的是情緒的波動，是被愛女生一直所追求的愛情感覺；如果要有穩定婚姻，過上幸福的人生活，就要預算必然平淡，愛情的元素必然很少，這也正是她的矛盾之處。
博奕上的建議
其實她現時的情況，沖破困局不難；她絕對可以找到一段好姻緣，繼續幸福快樂生活下去。
現時的丈夫，其實她也知道對方變了質，再挽回也只是浪費時間，所以絕對不值得再花時間在他身上，越早離開越好，果斷離婚是最好的做法，免得再拖一條尾巴，和別的男生約會又要說自己已婚，必然會有問題。
至於那位迷戀她的男同事，也當然要毅然分手，因為他一方面已婚，也看不到將來，而他更鼓勵自己去認識別的男生，從這些事情上已經看到很大問題，再拖下去也沒有意思。
好好認清現實，知道愛情的最終本質，不要一味追求浪漫，主動出外認識不同朋友，交往前看得清清楚楚，才會讓自己在博奕上有優勢。
命運如果像這位女生一樣，有給了你一副「太陽落陷」的牌，不是要你去認命不停受男人擺佈，而是利用後天的思維，理性一點去看待自己感情；要你學會自己尋找機會突破，改變；當你肯抬頭去看四週的環境而且願意行動時，你極有可能已經步上真姻緣的路上，為自己尋找幸福。
所以，是時候將心思花到自己身上了。
其他人也在看
大埔「上然」昨日錄得2宗成交 單計過去一個月已售出逾100伙
萬科香港旗下位於大埔南半山項目「Le Mont 上然」昨日錄得2宗成交，其中一伙為一房開放式廚房連花園特色戶，單位為5座1樓D7室，實用面積263平方呎，連191平方呎花園，成交金額399.9萬元，成交呎價約15205元，創第三期特色單位呎價新高。 萬科香港董事總經理周銘禧表示，「Le Mont 上然」自推出以來反應熱烈，單計過去一個月已售出逾100伙，全盤至今已累售1035伙，套現逾47億元。(JJ)infocast ・ 19 小時前
「柏景峰」將於本周五次輪銷售150伙 入場單位427.46萬元
信和置業(00083.HK)與資本策略(00497.HK)及港鐵公司(00066.HK)合作發展的油塘通風樓物業發展項目「柏景峰」上周五首輪開售150伙幾近沽清,單日套現逾8.35億港元,不少大手客相繼入市購入單位作投資用途。項目反應熱烈,發展商剛上載最新銷售安排,將於本周五(11月28日)進行第二輪銷售150伙。信置執行董事田兆源表示,150伙全數為標準單位.包括1房(開放式廚房)29伙、2房(開放式廚房) 119伙、3房1套(開放式廚房)+儲物室2伙;以訂價計,該批單位市值逾10.2億港元。如客人選用120天付款計劃,扣除15%最高折扣優惠後,150伙單位: - 折實售價介乎427.46-950.72萬港元- 呎價範圍介乎1.4108-1.6448萬港元- 最低售價單位:3座8樓C7單位,實用面積293平方呎,1房(開放式廚房),折實價427.46萬港元,呎價 1.4589萬港元- 最低呎價單位:1座6樓A8單位,實用面積375平方呎,2房(開放式廚房),折實價529.04萬港元,呎價1.4108萬港元- 最高售價及呎價單位:1座21樓A1單位,實用面積578平方呎,3房1套(開放infocast ・ 18 小時前
《港樓》恒基營業(二)部單日標售6伙 套現約9,600萬元
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目昨日(24日)以招標形式售出6伙，套現約9,600萬元。 當中，啟德「天瀧」連沽兩伙大宅，套現約7,000萬元，涉及單位為2座27樓B室及7座5樓A室，實用面積1,002平方呎，成交價分別為3,610萬及3,416萬元，成交呎價36,028及34,092元。「天瀧」自現樓後累售171伙，套現約70.7億元。全盤累售227伙，合共套現約94.8億元。 另外，大角咀利奧坊•曦岸最新以招標形式售出4伙特色戶，涉及單位為1座5樓F室、1座5樓M室、2座5樓B室及2座28樓E室，實用面積175至375平方呎，連66至160平方呎平台，成交價415萬至875萬元，成交呎價23,109至24,922元。利奧坊•曦岸累售486伙，佔全盤99.5%，套現約31.5億元。「利奧坊」系列累售2,286伙，佔全系列99.5%，套現約139.8億元。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
「傲玟」單日錄得4宗成交 涉資逾1.2億元
何文田豪宅「傲玟GRAND HOMM」，單日錄得4宗成交，涉資逾1.2億港元，每宗成交價介乎1800-5470.64萬港元，其中特色戶成交呎價逾3萬港元。「傲玟」第3座8樓B室及第3座9樓B室，同屬實用面積1255平方呎，獲同一組買家以2384萬及2397萬港元購入，成交呎價1.8996萬及1.91萬港元。買家為內地長線收租投資者，之前已購入「傲玟」單位，在再參觀其他樓盤後，覺得傲玟始終性價比最高，決定加碼購入多兩伙。此外，「傲玟」第3座10樓C室屬兩房兩套房戶型，實用面積934平方呎，以1800萬港元售出，呎價1.9272萬港元。據悉，買家為優秀入境計劃移民人士，由廣東省移居香港為下一代教育選擇何文田區居住。至於同屋苑第3座29樓C室特色戶，成交價5470.64萬港元連一個車位，若以單位實用面積1778平方呎計，折合呎價3.0768萬港元。買家原本租住於「傲玟」，考慮在香港定居後再購置物業，惟參觀其他樓盤及居住在「傲玟」後，喜歡屋苑私隱度高，交通及生活配套便利，決定出手購入特式戶自用。(BC)infocast ・ 17 小時前
心理測驗｜「戀愛三原色」韓國爆紅！憑直覺選3色，揭開你的「戀愛性格」
韓國爆紅「戀愛三原色」心理測驗席捲全網，10秒就能看穿你的愛情真面目！只要憑第一眼直覺，從10個顏色中依序選出最吸引你的3個顏色。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
納米樓重創 樓價平過車位 緹岸開放式175萬沽出 比車位平2.8%
樓市調整未完，昔日市況火熱時備受追捧的上車盤及「納米樓」淪為重災區，造價級級下試。部分屋苑細單位樓價不僅跌穿200萬元關口，更出現「住宅車位價」怪現象，個別成交價甚至低於同屋苑私家車位。屯門「龍床盤」緹岸今年錄得至少7宗低於200萬元成交，其中有開放式單位僅以175萬元易手，身價竟較同屋苑車位低約3%。樓價從高位顯著回落，部分屋苑細單位跌幅超越車位，令住宅與車位的造價差距大幅收窄。其中近年頻錄蝕讓的緹岸，今年暫錄得至少7宗造價介乎175萬至198萬元的成交，當中有2伙售價更平過同年易手的同屋苑車位。最具指標性的成交為緹岸2期3A座中層P室，實用面積223平方呎，屬開放式間隔，今年3月以175萬元沽出。翻查資料，該單位2020年一手買入價為430萬元，原業主持貨約4年，帳面勁蝕59.3%。對比屋苑車位成交，緹岸今年共錄得4宗私家車位買賣，價錢介乎150萬及180萬元。其中2期一個單號及一個雙號車位，均於10月以180萬元售出。換言之，上述住宅單位造價較車位低5萬元或2.8%，出現「樓價平過車位」的極端情況。同區滿名山亦現類似情況，屋苑滿庭6座低層B室開放式戶，實用面積308平方呎，今年728Hse.com ・ 3 小時前
聖誕自助餐優惠2025｜W酒店節慶自助餐買一送一！人均$257起食盡無限供應生蠔/威靈頓牛排/紅燒花膠
香港W酒店Kitchen自助餐BLACK FRIDAY限定優惠來襲！如果你是自助餐控，這個年底絕對不能錯過今次的聖誕自助餐優惠。由11月25日中午12點起，KKday推出黑色星期五驚喜限時搶購，週一至週五的自助午餐首位享有72折優惠，第二位只需$28港元，另有買一送一優惠，人均低至$257起；至於自助晚餐同樣有買一送一，人均只需$509起，不能錯過更有早鳥低至75折優惠，讓你用輕鬆品嚐美味海鮮：雪蟹腳、藍青口、熟蝦以及海螺，威靈頓牛排。假日則有豐富雪蟹腳任食，兼享指定汽泡酒、紅白酒暢飲，玩樂氛圍更加分！Yahoo Food ・ 1 小時前
Longchamp手袋低至38折！4大網購平台減價入手攻略，Le Pilage低至$889、防盜神袋勁減55折
買手袋的盡頭就是 Longchamp！Longchamp 經典、實用又性價比高的手袋，深受時尚女生們喜愛，而且返工、旅行、返學百搭萬用，就是「買一個抵三個」的耐用之選。網購平台一向比門市入手價低一截，Yahoo購物為大家精選 4 大平台，讓大家能以最抵買的價格入手心儀袋款！Yahoo Style HK ・ 37 分鐘前
唐綺陽星座運勢／天秤太嚴肅小心擋掉桃花！牡羊「過度追求效率」恐過勞傷身
星期五（11/28）土星開始順行，先前可能有些事讓人不舒服卻又難以追究，如今終於將被究責，有機會讓隱藏的事情公諸於世，或是找到方法尋求公道。土星順行也會使魔羯、水瓶、天秤3個星座的人變得更順利，本來卡住的事情得以開始運作。姊妹淘 ・ 23 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 21 小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲｜從西灣河燒味小店到餐飲王國 一代「燒味教父」的傳奇與傳承
著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）創辦人、控股股東、董事會主席兼執行董事陳永安於11月24日辭世，享年66歲。太興集團發出聲明，讚揚陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉卓越遠見及領導才能，為集團的成功奠下穩固根基。陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶。Yahoo Food ・ 2 小時前
台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼
近日有台灣網民於社交平台Threads 上載照片發帖，「有人知道最下面那個字怎麼唸嗎？我在那邊研究半天，感覺下面那個字很像十元但上面那個字看不懂。」，並詢問會否有港人可以幫助解讀。帖文一出，引來不少港人熱心留言，原來該餐牌上所寫的是現時已慢慢淘汰的花碼。Yahoo Food ・ 5 小時前
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
39歲樂瞳變浮腫圓潤 手臂贅肉鬆弛 身形發福令網民直指認唔出
「童顏女神」樂瞳參加無綫第21期藝員訓練班成為藝員，曾簽約陳冠希旗下公司做歌手，不過發展平平。樂瞳曾出演《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒III》、《平安谷之詭谷傳說》等劇集，直至2017年與TVB結束10年賓主關係並專注發展個人事業，投資達6位數字積蓄創業，開網店出售洋酒。近年，樂瞳更努力開拓內地市場，轉型做KOL，於社交平台上拍片介紹飲食旅遊點滴；不過，喺發布嘅新影片中，樂瞳嘅身形成為網民討論話題，指佢發福唔少。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 1 天前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
西甲 ｜直接通報皇馬主席 雲尼素斯不續約銀河艦隊
根據《The Athletic》報道，雲尼素斯與皇馬主帥沙比阿朗素之間的關係持續「緊張」，因此暫不希望與球會續約。雲尼素斯更將此決定，直接告知皇馬主席佩雷斯。Yahoo 體育 ・ 10 小時前