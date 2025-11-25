【Yahoo 玄來愛情】太陽落陷注定遇人不淑，已婚男友竟大方准許「騎牛搵馬」？｜看透不停遇爛桃花的真正原因｜別把男人的反話當情話

在紫微斗數的命盤中，每一顆星曜的落點，往往就像一組一組預先寫好的程式代碼，揭示了一個人一生的軌跡與盲點，命運趨勢；我們要做的，就是了解這些趨勢，幫助自己後天因應命運做到最好，選擇合適對象，個人思維很重要。

如果不能好好了解自己命運特質，隨心而行，那往後很大機會都是徒勞無功，浪費時間。

她命宮太陽落陷，陀羅落陷，對宮巨門化權，火星，天龯，天福，天馬，右弼；財帛宮天梁，天哭，地劫，事業宮有太陽化科，天魁，地空；夫妻宮有天同，破碎，左輔。

此星盤太陽星及陀羅星皆落陷，星曜不好的特性就會顯露出來，太陽和巨門是對星，而對宮巨門化權，主要說其人情緒容易出現問題，沒有耐性而且急燥，再加化權代表其人控制欲强，很多事情都未必懂得觀察而要按照自己旨意而行；再加火星自然脾氣又會差了一點。

此命有魁龯貴人，一生貴人運强，很容易有助力；所以在工作上也容易得到別人幫助。

夫妻宮天同單守，本身已容易有情緒，天同星入夫妻宮必不容易找到真姻緣，一定要知道自己星盤特性，避重就輕才能在後天改變；另左輔又為第三者，所以在感情上必然要當心。

八字方面，庚金生於未月，而月干再有己土透出，先天金太强，性格剛硬，很多事情都會有主觀看法，後天必然要加以避免；另全盤八字皆無姻緣星，所以要找到一段真姻緣難度很高。

不過，難度高並不代表要放棄，只需要後天自己留意舉止言行，多控制脾氣，開始時理性去找對象，還是有機會改變；此乃知命認命的目的。

她是桃花萬迷，五官精緻，氣質溫婉，眼神裡透著一股揮之不去的吸引，令男人看到她無不動心，但想法則較為負面及感性，說話多愁善感。

除了太陽落陷之外，也看到太陰化科，而太陰利女性，化科也代表自己有氣質，有學問；不過儘管如此，太陽也代表夫星，對於女命而言，太陽落陷意味著生命中的男性緣分薄弱，或者說，她容易吸引到的，多半是「扶不起」或「無情」的男人。

而這位桃花萬人迷的故事，也正正印證了以上所說的正確；她一生不停在不同的男人糾纏，可謂心力交瘁。

丈夫的慣性背叛：一場注定無結果的等待

她們結婚三年，自己一直都很想要孩子，但三年來一直都不成功；丈夫口甜舌滑，眉精眼企，明眼人一看就知道這個男人腦裏多主意，不易馴服。

她當然一早看在眼裏，所以期望用生小朋友來讓他穩定下來，但三年來都不成功；而丈夫在婚後第二年已經開始不正經。

現時認識女孩子真的有很多機會，也很容易在交友軟體之中找到；她有一次無意中看到丈夫手機，發覺他手機之中的通訊錄有如潘多拉盒子，她怎樣也找不到盡頭，而且對話暖昩。

換轉是任何人，必然也會大吵大駡，這也不能怪她，就怪她在開始時沒有好好認清對象；每次吵架丈夫都會肯定的說給他一個機會，他能改過，而且很後悔；但多次下來，丈夫的求情越來越無力。

她丈夫欠缺的，其實是自制力與責任感，他一方面享受回到家中被照顧的溫暖，卻又不甘寂寞；因為她命見太陰而且化科，雖然會感性一點，但也有女生的溫柔，要照顧也是很到位的。

到最後，她終於忍無可忍，選擇了分居，但分居並不代表結束，她仍然很愛他，很想給他機會改過；但分開之後，丈夫當然更自由，認識更多女生；雖然口頭上不停要求復合，但行為一點也沒有變過。

對於這種男人，其實真的不能一錯再錯，最好的建議當然是重新再找新對象；因為她還年輕，機會多，但一定要克服自己感性思維問題，開始時一定要看得清清楚楚；再加上她們一直沒有小朋友，其實這也是好事，最少在分開時不用顧慮太多。

已婚同事的糖衣毒藥：反話裡的情緒勒索

如果說她丈夫是明刀明槍的傷害，那麼她身邊的第二個男人，就是包裹著糖衣的慢性毒藥。

那是她公司的一位男同事。在她在婚姻中受盡冷落時，這位同事給了她最渴望的關懷與溫暖；她想法一直感性，當遇到這種關懷的愛自然完全不能抗拒；那位男同事借一次吃飯飲酒就成其好事，兩人很快就有男女關係；而這位同事對她表現得極度迷戀，完全和她的漂亮身材有關。

他告訴她，他和太太感情不好，正準備離婚以及和她一起發展將來；當然這只是開始時的美言，到後來說這話也越來越少。」

這是已婚男人要追求女生的一貫手法，就是說和太太感情淡了，正準備分開，而且也和太太沒有甚麼關係，大家分床睡之類，其實真的不用太認真。

到後來她覺得非常不對勁，吵架的次數也越來越多，事情的轉折也由此發生。

這位佔有欲極強的男朋友竟然告訴她，如果她覺得很悶，絕對贊成她在外面另外再認識男朋友。

這是甚麼鬼話？你有聽過嗎？一個愛自己的男人，鼓勵自己在外認識別的男生？

其實這是非常高級的情緒勒索技巧。

男朋友和她相處一段日子，自知道不會離婚，只是想久不久和她見面玩玩而已；但她卻不是如是想，所以每次出來都會追問他何時離婚。

所以他心生一計，反客為主，說明無意挽留，潛台詞就是說：你甘願留下陪我，是你自己自願的，不關我事。

因為他看到她很愛他，也不是玩，所以絕對不會離開他；而他則要在這段關係之中取得平衡，不想每次解釋，乾脆就將責任推給她就可以了。

現時她陷入困局，一方面和丈夫長期分居又未離婚，名存實亡；另一方面和這位男同事糾纏也沒有結果，讓她很心煩。

命理分析：為何總愛錯人？

為何這位美人會陷入這樣的困局？我們回歸命盤來看。

1. 命宮太陽落陷： 女命太陽落陷，通常性格較為辛苦，不停付出，但付出是否對，就要看自己思維；她的最大問題是耳仔軟，容易動心，自然也容易受人控制。

太陽廟旺主貴，落陷則「貴氣不足」，這類型的女生往往很有工作能力，責任感甚重，但這樣並不代表她一定會找到同樣有責任感的人。

她們在感情上容易缺乏安全感，渴望被強勢的男性征服心靈，卻往往成為只講不做的，必有用心的男人情緒勒索。

2. 太陰化科：女命見太陰最好，因為太陰利女性，令外表看起來溫柔，有氣質，在感情當中自然加了不少分數。

化科也代表名聲，地位，學問，知書識禮，這也解釋了為何她異性緣不差；但「化科」有時也代表流於表面的桃花，因為男生會因為自己外表而追求，但卻不擔保追求自己的都是合適的人。

太陰化科的女性，容易因為男人的幾句甜言蜜語，或者斯文的外表而動心，容易陷入「情緒化」的陷阱，看不清現實的殘酷。

太陰也主保守，所以她從未試過網上交友；被動的特質，令她生活圈子狹窄，選擇很受限，這也是她為何一直都沒有很多對象選擇的原因，因為她根本就沒有很多機會，自己也沒有好好去把握。

局外人的曙光：沉悶的「救生圈」

故事的轉折點，出現在那個鼓勵她往外認識異性的男同事身上，雖然她覺得很荒謬，但也真的讓她好好審視現時的朋友圈。

平日不留意不知道，一留意之下，發覺她有一個行山群組，裏面有一個男生對她很有興趣，而另一個飲食群組也有一位男生對她有好感。

雖然這些男生她興趣一般，但也讓她想到，她也不是全無機會的；只要她多點身體語言，把握多點機會，其實也還是很有機會突破現有感情的。

這就是命運給她開的最大玩笑，也是給她的最大考驗。

要「激情」還是要「安穩」？

前夫和現任男友，帶給她的是情緒的波動，是被愛女生一直所追求的愛情感覺；如果要有穩定婚姻，過上幸福的人生活，就要預算必然平淡，愛情的元素必然很少，這也正是她的矛盾之處。

博奕上的建議

其實她現時的情況，沖破困局不難；她絕對可以找到一段好姻緣，繼續幸福快樂生活下去。

現時的丈夫，其實她也知道對方變了質，再挽回也只是浪費時間，所以絕對不值得再花時間在他身上，越早離開越好，果斷離婚是最好的做法，免得再拖一條尾巴，和別的男生約會又要說自己已婚，必然會有問題。

至於那位迷戀她的男同事，也當然要毅然分手，因為他一方面已婚，也看不到將來，而他更鼓勵自己去認識別的男生，從這些事情上已經看到很大問題，再拖下去也沒有意思。

好好認清現實，知道愛情的最終本質，不要一味追求浪漫，主動出外認識不同朋友，交往前看得清清楚楚，才會讓自己在博奕上有優勢。

命運如果像這位女生一樣，有給了你一副「太陽落陷」的牌，不是要你去認命不停受男人擺佈，而是利用後天的思維，理性一點去看待自己感情；要你學會自己尋找機會突破，改變；當你肯抬頭去看四週的環境而且願意行動時，你極有可能已經步上真姻緣的路上，為自己尋找幸福。

所以，是時候將心思花到自己身上了。