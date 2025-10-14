【Yahoo 玄來愛情】女人有感情可以不用工作沒有事業嗎？｜一文和你分析當中危機｜人總要有兩手準備

這次探討的問題，對大家都非常有用，就是女生在感情穩定之後，如果男方條件甚好，甚至乎可以讓自己不用工作，女方應否不再發展事業。

她命宮天同，陀羅，天貴，台輔，華蓋，對宮有巨門落陷，右弼化科，天月；財帛宮有天梁，截空，文昌，火星，封誥，將星，事業宮有天機化忌，太陰，天才，鈴星；夫妻宮有天馬，文曲，天哭，恩光。

此命為中等格局，天同守命多勞碌，很多事情都要靠自己，幸好命見天貴有助力，所以也要多留意身邊貴人；財帛宮天梁星代表打工優於做生意，如做寫字樓工作比較穩定；不過，事業宮見天機化忌人生工作多轉變，自己一定要適應力强，也要不停思考才能夠在事業上避免起伏變化。

感情方面，夫妻宮無主星只有天哭，代表感情早年容易出現問題，對宮見天機化忌早年姻緣不易落實，這方面要多加留意；再加上命見華蓋，想法容易不現實，實際生活上也要貼地一點，才能有比較好的際遇。

她外表及身材中上，為人較為外向開朗，所以很容易和別人做朋友；也由於她性格好動，所以認識新朋友的機會較多，中間也幫助了自己桃花，有不少男生向她追求。

雖然她拍拖多次，但一直都未能落實；男方多因為她外表身材而追求她，但當了解之後就會因為性格不合而分開，全因為她想法太過夢幻，理想。

女人多感性，男人多理性，這種情況很容易理解；不過因為她機會多，所以也沒有想過是自己問題，因為她很快又會開展新戀情。

去到後來，她因為朋友飯局而認識了一位富二代；這位富二代對她一見傾心，追求攻勢猛烈，她很快就被攻陷；兩個人快速打得火熱，朋友都很羡慕她；很快她們就同居起來，她覺得自己找到了真愛。

這位富二代對她無微不至，對她也非常疏爽，給她的家用是她現時人工的兩倍；除此之外，也會不停送她名牌手袋，禮物，手錶，這讓她驚喜連連。

富二代提議，既然她現時經濟沒有問題，他提議她索性辭掉工作，專心在家照顧他；她自己也覺得工作很辛苦，也沒有甚麼意義，就主動告訴老闆情況，她想辭職。

本來她事業一點也不差，而且老闆更透露，短期之內會有一個新的主管位置，屬意由她擔當；換轉是往日的她，一定非常開心答應，但現時她的價值觀大不相同，只覺得唯有窮人才會工作，就斷然拒絕了。

老闆雖然極力挽留，但她去意已決，再討論下去也沒有意思；就這樣，她很快就離開了公司，而且還是主動補一個月薪金離開，她只覺得多留一日也痛苦。

及後，她就開始了和男朋友的同居生活，而她整天則無所事事在家看劇，發呆，放空；她覺得感覺非常好，也很舒服。

但漸漸她發覺自己完全不快樂，情緒一天比一天差；以前雖然工作辛苦，但每天看到同事，有機會互動，有時也很忙，雖然忙碌但也開心。

現時天天只有一個人，富二代工作又很忙，只會在晚上見面就睡覺，有時飯也不吃，她開始感到有點問題。

同居一年之後，大家的感情漸漸冷卻，而他出現的次數也越來越少；她很擔心，但卻沒有甚麼方法去讓感情變回開始時那樣。

雖然她有努力過，問他最近是否有甚麼不開心的事情，但他只是說很忙而沒有再說下去 - 這些都是男人常用的籍口。

雖然她覺得很不對勁，知道長此下去也不是辦法，而且一天比一天差；但他錢照付，她也沒有工作，生活上完全依賴他，唯有再待一點時間看看。

直到後來，他很少回家，她寂寞了無數個晚上；而他在她看來，像是一個陌生人一樣，見面時也不會打招呼，基本關心也沒有。

到最後，她陷進了兩難局面：要離開他嗎？她一早已經和社會脫了節，而且她也不喜歡再工作；但一起繼續下去，她又覺得沒有甚麼意義，每日都很不開心。

以上例子可以說明三個重點：

重點一：即使對方可以養得起自己也要有工作

很多女生都有一個盲點，覺得只要有男人養，自己就可以坐享其成，不用工作；其實當中有很多問題需要去想。

首先是萬一的問題。現時大家感情好當然很好，但萬一，我只是說萬一而已，如果對方不再在經濟上支持自己，那怎麼辦？

感性人很擅長沒有計劃，也故意不去想，結果要面對的時候自己就要承受後果。

重點二：長期不工作會和社會脫節

她另一個問題，就是長期沒有工作，和社會脫了節；平日在家也只是一個人；她沒有甚麼朋友，也不關注世界發生甚麼事，導致世界每天在變她也不了解。

由於她長期沒有工作，要重投社會再找一份工作已經不是一件容易的事；她有找過舊日的上司，但上司早就忘了她，只是說上幾句廢話就將她打發了。

重點三：脫了節的思維很難溝通

男朋友開始的時候還和她有說有笑，但到後來由於她只著重愛情，也沒有工作，忽略了很多事情；所以他和她說甚麼，她都只是不知道，就很難有甚麼話題。

所以，即使不需要工作也好，也要保持對世界的好奇心，不停吸收新知識，這樣才能保持長期和伴侶有話題。

希望我的文章能夠引起你的深思。表面上，有男人養活自己不用工作當然是好，但想深一層，自己也要克服其它問題才算好。