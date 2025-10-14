不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
【Yahoo 玄來愛情】女人有感情可以不用工作沒有事業嗎？｜一文和你分析當中危機｜人總要有兩手準備
【Yahoo 玄來愛情】女人有感情可以不用工作沒有事業嗎？｜一文和你分析當中危機｜人總要有兩手準備
這次探討的問題，對大家都非常有用，就是女生在感情穩定之後，如果男方條件甚好，甚至乎可以讓自己不用工作，女方應否不再發展事業。
她命宮天同，陀羅，天貴，台輔，華蓋，對宮有巨門落陷，右弼化科，天月；財帛宮有天梁，截空，文昌，火星，封誥，將星，事業宮有天機化忌，太陰，天才，鈴星；夫妻宮有天馬，文曲，天哭，恩光。
此命為中等格局，天同守命多勞碌，很多事情都要靠自己，幸好命見天貴有助力，所以也要多留意身邊貴人；財帛宮天梁星代表打工優於做生意，如做寫字樓工作比較穩定；不過，事業宮見天機化忌人生工作多轉變，自己一定要適應力强，也要不停思考才能夠在事業上避免起伏變化。
感情方面，夫妻宮無主星只有天哭，代表感情早年容易出現問題，對宮見天機化忌早年姻緣不易落實，這方面要多加留意；再加上命見華蓋，想法容易不現實，實際生活上也要貼地一點，才能有比較好的際遇。
她外表及身材中上，為人較為外向開朗，所以很容易和別人做朋友；也由於她性格好動，所以認識新朋友的機會較多，中間也幫助了自己桃花，有不少男生向她追求。
雖然她拍拖多次，但一直都未能落實；男方多因為她外表身材而追求她，但當了解之後就會因為性格不合而分開，全因為她想法太過夢幻，理想。
女人多感性，男人多理性，這種情況很容易理解；不過因為她機會多，所以也沒有想過是自己問題，因為她很快又會開展新戀情。
去到後來，她因為朋友飯局而認識了一位富二代；這位富二代對她一見傾心，追求攻勢猛烈，她很快就被攻陷；兩個人快速打得火熱，朋友都很羡慕她；很快她們就同居起來，她覺得自己找到了真愛。
這位富二代對她無微不至，對她也非常疏爽，給她的家用是她現時人工的兩倍；除此之外，也會不停送她名牌手袋，禮物，手錶，這讓她驚喜連連。
富二代提議，既然她現時經濟沒有問題，他提議她索性辭掉工作，專心在家照顧他；她自己也覺得工作很辛苦，也沒有甚麼意義，就主動告訴老闆情況，她想辭職。
本來她事業一點也不差，而且老闆更透露，短期之內會有一個新的主管位置，屬意由她擔當；換轉是往日的她，一定非常開心答應，但現時她的價值觀大不相同，只覺得唯有窮人才會工作，就斷然拒絕了。
老闆雖然極力挽留，但她去意已決，再討論下去也沒有意思；就這樣，她很快就離開了公司，而且還是主動補一個月薪金離開，她只覺得多留一日也痛苦。
及後，她就開始了和男朋友的同居生活，而她整天則無所事事在家看劇，發呆，放空；她覺得感覺非常好，也很舒服。
但漸漸她發覺自己完全不快樂，情緒一天比一天差；以前雖然工作辛苦，但每天看到同事，有機會互動，有時也很忙，雖然忙碌但也開心。
現時天天只有一個人，富二代工作又很忙，只會在晚上見面就睡覺，有時飯也不吃，她開始感到有點問題。
同居一年之後，大家的感情漸漸冷卻，而他出現的次數也越來越少；她很擔心，但卻沒有甚麼方法去讓感情變回開始時那樣。
雖然她有努力過，問他最近是否有甚麼不開心的事情，但他只是說很忙而沒有再說下去 - 這些都是男人常用的籍口。
雖然她覺得很不對勁，知道長此下去也不是辦法，而且一天比一天差；但他錢照付，她也沒有工作，生活上完全依賴他，唯有再待一點時間看看。
直到後來，他很少回家，她寂寞了無數個晚上；而他在她看來，像是一個陌生人一樣，見面時也不會打招呼，基本關心也沒有。
到最後，她陷進了兩難局面：要離開他嗎？她一早已經和社會脫了節，而且她也不喜歡再工作；但一起繼續下去，她又覺得沒有甚麼意義，每日都很不開心。
以上例子可以說明三個重點：
重點一：即使對方可以養得起自己也要有工作
很多女生都有一個盲點，覺得只要有男人養，自己就可以坐享其成，不用工作；其實當中有很多問題需要去想。
首先是萬一的問題。現時大家感情好當然很好，但萬一，我只是說萬一而已，如果對方不再在經濟上支持自己，那怎麼辦？
感性人很擅長沒有計劃，也故意不去想，結果要面對的時候自己就要承受後果。
重點二：長期不工作會和社會脫節
她另一個問題，就是長期沒有工作，和社會脫了節；平日在家也只是一個人；她沒有甚麼朋友，也不關注世界發生甚麼事，導致世界每天在變她也不了解。
由於她長期沒有工作，要重投社會再找一份工作已經不是一件容易的事；她有找過舊日的上司，但上司早就忘了她，只是說上幾句廢話就將她打發了。
重點三：脫了節的思維很難溝通
男朋友開始的時候還和她有說有笑，但到後來由於她只著重愛情，也沒有工作，忽略了很多事情；所以他和她說甚麼，她都只是不知道，就很難有甚麼話題。
所以，即使不需要工作也好，也要保持對世界的好奇心，不停吸收新知識，這樣才能保持長期和伴侶有話題。
希望我的文章能夠引起你的深思。表面上，有男人養活自己不用工作當然是好，但想深一層，自己也要克服其它問題才算好。
其他人也在看
英文名字別亂取！「這11個名稱」在美國違法，Candy、Baby恐被當特種行業
台灣人取名時，會盡量避開不好的諧音，沒想到英文命名也有禁忌！根據外媒報導，目前有11個英文名字被美國視為違法，包含耶穌基督、聖誕老人等名字都不能用，若違反規定恐為自己和孩子帶來困擾。這些禁忌不僅反映出食尚玩家 ・ 16 小時前
在KTV唱歌，竟可能感染「終身帶原」的病毒？專家提醒：預防關鍵在這些細節
許多人下班或週末喜歡到KTV唱歌放鬆，不過近日有一則消息引發討論。浙江一名女子自稱，2017年在KTV唱歌時，因嘴巴貼近麥克風，竟感染了「單純皰疹病毒」。消息一出，讓不少愛唱歌的人心驚。究竟透過KTV麥克風真的會感染嗎？感染後會有什麼後果？又該如何預防？姊妹淘 ・ 1 天前
周杰倫認巡演中恐慌發作：無法上台！ 患僵直性脊椎炎「日吞12顆止痛藥」
華語樂壇天王周杰倫近日正式宣佈，將於2026年展開全新主題世界巡迴演唱會，為出道25週年揭開新篇章。這是他歷時6年、橫跨49座城市的「嘉年華」巡演落幕後，送給樂迷的最大驚喜。然而在光鮮舞台背後，周杰倫與僵直性脊椎炎（AS）對抗超過26年，期間多次帶病上場，令粉絲既期待也心疼。姊妹淘 ・ 11 小時前
脆友最愛5大人氣單品一次整理！許瑋甯&許光漢同款、到日常百搭配件，價格更是親切滿分
脆友最愛人氣單品：水餃包最近被脆友們集體點名的就是GU水餃包，根本高顏值通勤神器、變裝穿搭萬用包，是百搭力與機能感兼具的時髦狠角色。外型帶有抓皺設計，柔和線條自帶貼合輪廓感，怎麼揹都順身不尷尬，視覺效果超顯瘦。加上肩帶長度可調，無論是走腋下短背、小廢包掛法...styletc ・ 8 小時前
16次走訪西班牙精選 旅遊作家溫士凱推薦：馬德里百年老店、市場小吃、私房餐廳巡禮
來西班牙旅行，像當地人品嘗一頓道地美食，是感受風土不可錯過的體驗。首都馬德里不僅是歷史與文化的交匯點，更是全國美食的聚集中心，旅遊達人溫士凱以自己16次造訪西班牙的經驗，分享他精心挑選的馬德里美食口袋名單，邀請旅人一同品味這座城市的味蕾魅力。欣傳媒 ・ 16 小時前
麵包食譜｜黑芝麻法式麵包球
COOKING BUBU】黑芝麻法式麵包球 歡迎訂閱 Cooking bubu Youtube頻道 https://m.youtube.com/channel/UCF4nXJ4DQgEof3hbPotejVA Youtube食譜影片 https://youtu.be/pAMAQklqGDwCook1Cook煮一煮 ・ 17 小時前
讓男人越愛越上癮！這4大星座女的魅力超群，讓人一愛上就難逃
感情中總有一些女生，能讓男人越陷越深，越相處越著迷。以下這4個星座女，天生自帶吸引力，憑著獨特特質讓伴侶難以自拔，一起來看看她們的「撩心關鍵」吧！姊妹淘 ・ 10 小時前
蛋糕食譜｜超簡單牛奶蒸蛋糕 只需攪拌就能做到
【COOKING BUBU】超簡單蒸小蛋糕（只需攪拌） 歡迎訂閱 Cooking bubu Youtube頻道 https://m.youtube.com/channel/UCF4nXJ4DQgEof3hbPotejVA Youtube食譜影片 https://youtu.be/-suvGRzT3kACook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
「你不是醜，只是不活在韓國」，#KoreaGlowUp歐美流行成為新生代對於「美」的新定義！審美觀惹熱議：染上韓國的容貌焦慮
近日歐美流行一句話：「你不是醜，只是不生於韓國。」Tiktok 影片中外國人紀錄移居到韓國後，只需 7 日即可變美的過程，這種新世代對「美」的新定義為 #KoreaGlowUp 。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
2025最值得入手的 5 款秋冬身體保養推薦！告別乾燥粗糙，柔嫩肌膚這樣養
1.凡士林身體乳推薦：DINOTAENG 萌系聯名，柔潤守護乾燥肌開架最強身體乳品牌，擁有 150 多年歷史的世界經典修護品牌凡士林，以簡單有感配方，致力於解決肌膚乾燥問題。2025 年冬季，凡士林首次攜手超人氣療癒 IP 「DINOTAENG」，推出冬日限定療癒組包。這對「陪伴守護系」的...styletc ・ 9 小時前
蛋糕食譜｜酒漬蘋果花小蛋糕
姐姐最近好喜歡推介各方好友食用米造的年輪蛋糕，於是我又再自我又再加一些零食配搭上去令佢變得食起上來更層次豐富更有美感Cook1Cook煮一煮 ・ 17 小時前
日本女生掀起「30歲拒婚潮」7大超現實原因曝光：丈夫愛說教、獨處時間變少、最難忍受「這傳統」
在現代社會，許多踏入30歲的女性朋友並沒有急於結婚，而這股單身主義近年在日本掀起熱潮，她們不再畏懼「剩女」標籤，打破日本傳統觀念的束縛，欣然面對自己單身的現狀。究竟是什麼讓這些日本女生勇敢地追求自由和獨立呢？有日本網友在社交平台分享了30歲女性拒絕婚姻的7個超真實理由，意外引發全網熱議，眾多女性紛紛表示：「簡直說出了我的心聲！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
湯水食譜｜蘋果甘荀粟米腰果豬腱骨湯 (附影片)
蘋果, 薔薇科，為落葉喬木，葉有鋸齒及橢圓形、球形的果實，是溫帶水果，又稱柰或林檎，是一年四季常見的水果，亦是世界四大水果之冠（蘋果、葡萄、柑桔和香蕉） 蘋果皮比果肉的營養高出 2 – 6 倍，含抗氧化物、維生素A 及C，果渣可以用在不同的菜譜、加工後用作家畜禽的飼料、製成麵粉來代替小麥粉。 成品: 3 人 烹調時間: 1小時30分鐘Cook1Cook煮一煮 ・ 17 小時前
松本清香港V Walk分店10.23開幕！進駐西九龍大型購物商場，開幕期會員9折優惠＋滿額送減$30優惠券
松本清在9月才開完在北角的分店，到了10月23日就進駐西九龍大型購物商場V Walk開設第16間分店！分店設於港鐵南昌站附近，讓一眾在西九龍區的朋友可以方便入手日本人氣藥妝、護膚品、健康食品及生活百貨。松本清V Walk店開幕期內亦會有3大優惠，各位鎖定開幕日期及優惠詳情！Yahoo Style HK ・ 1 天前
再出色的卡夫卡也有「不想上班」時刻！23個藝術家「逃避現實」故事，也許能治癒職場倦怠感｜誠品書店《閱見自己》
你也有職場倦怠、Burnout、不想上班的日子嗎？這是正常的，因為再出色的人們，都會有「不想上班」的時刻！金南今的作品《不想上班的日子就讀卡夫卡》，透過細膩描繪 23 位藝術家與他們的 23 種人生低潮故事，例如巴爾札克、梵谷、海明威與安迪‧沃荷等大人物，都會有壓力與焦慮、想逃離現實的時刻。卡夫卡本人原本也是個平凡的保險公司文員，在平衡寫作夢想與生活，當中也有妥協、無力感與掙扎等情緒。也許透過他們的故事，大家會有所啟發。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
「打字習慣」意外暴露真實年齡？90後、Z世代「打字手勢＋輸入法」年代差異大公開
誰能想到單純的打字手勢以及中文輸入法也能透露你的年齡？手機鍵盤似乎成為了現代人的年代分界線。有人用單手飛快滑動，有人仍堅持雙手並用，也有人乾脆靠語音輸入打字。別小看你的打字方式，它其實是揭開你年齡秘密的小線索！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
189公分天王負債與榮耀之謎！ 熟男影帝阿部寬的秘密人生！
說到日本演藝圈的超級大咖，阿部寬絕對是那個讓人又敬又愛的傳奇！這位1964年6月22日出生於橫濱的61歲大叔（截至2025年10月），189公分的超模身高加上南歐風帥臉，簡直天生就是明星料！🌟Japhub日本集合 ・ 11 小時前
18個月以來首度下滑 比亞迪丟了單月銷量冠軍寶座
中國乘聯會周一（13 日）發布的數據顯示，9 月全國乘用車市場零售 224.1 萬輛，較一年前增長 6.3%。今年以來累計零售 1,700.5 萬輛，年增 9.2%，再創歷史新高。鉅亨網 ・ 13 小時前
被拍到遊艇熱吻！Katy Perry 戀加拿大前總理Justin Trudeau
經過數月的討論，40歲Katy Perry與加拿大前總理Justin Trudeau真的正式交往中！這對甜蜜情侶在加州聖塔芭芭拉外海的24米豪華遊艇「Caravelle」上擁吻，親密畫面讓戀情正式曝光。Katy 身穿黑色泳裝，與杜魯道在遊艇上層甲板相擁，兩人深情互動全被鏡頭捕捉。熱戀中的伴侶似乎完全未察覺附近觀鯨船上的遊客，在蔚藍海岸線襯托下更顯浪漫。53歲的Justin Trudeau與Katy 在遊艇上互動親暱，Justin自然將手輕放在Katy臀部的瞬間，舉止親溺；據指這段戀情早在今年七月已埋下伏筆，當時兩人被發現在蒙特婁Le Violon餐廳共進浪漫晚餐，餐後還被目擊前一後離開現場。 雖然戀情已經傳足幾個月，雙方團隊至今仍對關係狀態保持緘默。Katy去年剛結束與Orlando Bloom 的婚姻，而Justin Trudeau也於去年八月與結婚18年的妻子正式分居，兩人的感情新動向格外引發關注。今年剛卸任、執政長達十年的加拿大前總理Justin Trudeau，左臂上醒目的「海達族烏鴉」刺青成為這次戀情曝光的關鍵線索。這枚刺青是向以航海技術與藝術創作聞名的加拿大原住民海達族致敬ELLE.com.hk ・ 1 天前
Maison Margiela招牌「四角縫線」變口套飾物！「詭異怪奇美學」變時裝周焦點，網民：會流口水嗎？
由Glenn Martens操刀的Maison Margiela迎來第二個系列，延續了7月Artisanal高訂的「幽靈」主題，發布在SS26時裝周之上。騷場上的模特兒，統一佩戴一款「四角縫線口套」，成為時裝周最引人注目的這型，令模特兒們保持「張開的詭異微笑」。Yahoo Style HK ・ 15 小時前