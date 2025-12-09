【Yahoo 玄來愛情】女教師的婚姻盲點，以為平淡是福？｜其實丈夫不知不覺已起變化｜伴侶溝通的重要性

很多女生都有一個天大的誤解，以為結了婚就是感情終結，未來數十年都可以很穩定；以為只要大家都有穩定工作及收入，甚至乎有了小朋友，婚姻就一定穩如泰山，但事實顯然並非如此。

大家有聽過「溫水煮蛙」這個故事嗎？感情太穩定但沒有溝通，就有機會落入這個類別；這次的分享，很值得各位一本正經，認真而直接思考的女生想想。

命格分析

她命宮天同，天梁化祿，左輔，文曲，天貴，對宮有天哭；財帛宮有太陰，陀羅，華蓋，事業宮有天機，天福；夫妻宮有巨門，擎羊，文昌，右弼。

此命為「機月同梁格」，做大公司穩定工作一流；而天梁也為蔭星，適宜做幫助人的工作如教育，醫護等等；她是一位教師，正合命格。

整體星盤助力星足夠，既有天貴是貴人星，也有文曲，左輔，而天梁又化祿；所以事業助力甚强，而且可以有穩定收入。

天同想法比較簡單，太陰也利女性，所以她的人生觀也比較簡單，只需要有穩定工作，有穩定伴侶就可以。

在身邊的人包括朋友及同事當中，她是一位稱職的妻子：工作穩定，收入不錯，生活規律，無不良習慣；她和丈夫結婚七年，丈夫在銀行任職，非常勤奮，經常加班到深夜。

表面上看，這是一對模範夫妻，兩個人各司其職，穩定儲蓄，生活穩定；他們最近更打算計劃生小朋友。

不過近日她覺得總是有點不妥，覺得丈夫和她好像有點淡，對她的興趣也減少了；平日不太多話。

但他每個月都會有家用拿回家，只是最近他表示工作太忙，所以就沒有甚麼溝通。

其實，兩個人如果沒有溝通，表面上沒有甚麼特徵，但其實這就是其中一個感情開始有變化的特徵，只是當事人渾然不覺。

老師的職業病，將丈夫當成學生管

詳細了解之下，發現她有一個很大的致命傷，就是將職業帶回家。

她在校內是訓導老師，平日工作習慣了「指出對方錯誤」以及「糾正對方行為」。 丈夫回到家，襪子亂丟，沒有做太多家務或做不好，她會說：「我跟你講過多少次？做人要有手尾！」

丈夫有一次跟她說工作太辛苦想轉工，她一點支持也沒有，連了解的興趣也沒有就開始訓話：「現在經濟不好，你還是不要冒險了，這份工作雖然辛苦，但至少有穩定收入...」 之後她說了兩個小時。

男人都是這樣，說出來的事情都希望得到對方同意，提供情緒價值；但她顯然不明白這個道理，還在一本正經的去教訓對方，還覺得自己這樣做很對。

其實即使不同意也好，也可以裝出表面上同意，然後用術的方式反問對方，讓對方知道實質情況，但很多女生都不懂這樣做，只管將自己最真實的想法說出來，沒有人情世故。

丈夫在結婚初期也會談及公司的有趣事，他和同事之間的互動，但總會換來她淡淡然的一句：「不要說那麼多了，快點吃完飯去洗澡休息，明天還要上班。」

她真的是一點了解他的興趣也沒有，這樣對方又會怎樣想呢？

她一直以為，這是「好妻子」的表現，將家務做好，甚麼都打理好，遇到有問題就大聲提出，著對方矯正，幫丈夫規劃人生，甚麼都要自己控制；但在丈夫眼中又是怎樣？

在他看來，這並不是他期待的婚姻生活，他渴望有一個了解他的人，讓他心裏舒服好過，遇到不開心時也可以訴苦；在他眼中，她不是一位妻子，而是他的媽媽或家中的老師，他是學生，不停要去迎合她。

驚人的真相：他不是忙，而是「不想回家」

事情的爆發點，就是有一天她想和丈夫吃飯，就著丈夫早點回家，她親手造飯；但丈夫卻說當天晚上要加班做到很夜，不回來吃飯了，著她吃完早點睡。

她也沒有在意，就自行回家煮飯自己吃，吃飽就坐上梳化看看電視，休息一下。

忽然她很想吃雪糕，於是就到樓下便利店；在途經停車場時，就看到了她不敢置信的一幕：她發現丈夫的車停在原位，走近一看，丈夫根本就沒有去加班，他只是一個人坐在車裡，椅背調低，閉著眼，沒有睡覺，也沒有玩手機，就只是靜靜地發呆。

那一刻她呆住了。她不明白為什麼明明家就在樓上，丈夫卻寧願蜷縮在狹窄的車廂裡發呆，也不願回家和自己見面？

他丈夫覺得，回到家很有壓力，所以寧願在街外呆多一會，拖到最後一刻先回家；這樣的關係，即使大家每天見面都好，也是名存實亡，很難再走下去。

三個必學的愛情道理

看完這個分享，我們可以學到三個愛情道理；你也必須要學懂以下三個道理，否則妳的婚姻再穩定，也只是很表面，而沒有深入交流。

第一：切忌「角色錯位」，婚後不要做男人母親或老師

很多做老師，管理層或行政工作的女生，最容易犯上這毛病，就是將公司的身份帶回家；她們在公司可以呼風喚雨，可以教導學生，但回到家，就請你暫時將這個身份移除，想想你的伴侶其實需要甚麼。

男人都有英雄主義，渴望得到尊重和肯定；所以他們回到家，需要的是放鬆，做甚麼都可以，自由。如果他做什麼都被你批評，不停被你教訓，久而久之在他們腦海就會有負面影像，只會覺得自己像小孩般，做甚麼都不對，甚至乎要迎合你；這樣的壓力，任何男人長期也會吃不消。

請你記住：在家是要談情，培養親密關係，而不是職場講道理，批評對方，壓對方下來就以為自己對。

我常說要以結果為先，可能你是對的，但卻會因為你不停做對的事情，而讓你感情錯得徹底。

第二：不要將「疏離」美化成「穩定」

她另外的盲點，就是以為「沒吵架」就是「好感情」，其實這是大錯特錯的事情；自己强勢壓到對方，讓對方甚麼都沒說就覺得沒有問題，這是很錯誤的觀念。

兩個人一定要有溝通，討論也可以理性；因為有溝通才代表了解，有情緒交流，你會知道對方有甚麼想法；當一個男人每天看到你都靜靜的，一句話也不說，回家只有連連諾諾，只有「好的」，「唔」的時候，這段關係其實已經很有問題，但有些女生會自己騙自己，覺得這樣很好。

也不要以為丈夫很努力工作就是愛家，這些也要看情況；有時候經濟壓力大，男人工時長也無可厚非，但總不會長時間不回家，去到最後一刻，你睡了他才回來，急急洗澡就睡覺，然後星期六日又要回公司工作，這是很不正常的事情。

很多時候，男人裝出很忙，其實是在逃避你，兩者要分得清楚，自己也要有觀察力，也要看事情是否合理；平日看看他有沒有主動關心你，願意花時間聽你說話才是重點。

第三：提供「情緒價值」，才能讓他離不開你

有辦法的女人，她們清一色都很了解男人特性，而再因應這些特性去做正確的事情，讓男人死心塌地。

在這件事情中，她一直都只能提供「功能價值」，例如控制家庭支出，打理家務等等，這些都只是她眼中覺得重要的東西，而未必為對方所欣賞；另一方面，她沒有好好了解對方，也沒有說甚麼好話，所以基本上沒有提供任何情緒價值給她丈夫。

如果不幸遇到這種情況的話，當然是越早發覺越好；再來就是知道問題所在，勇敢地承認問題然後作出改變；否則事情演變到後來只會越來越嚴重。

唯有你要讓他覺得你有趣，他才會願意花時間和你相處及愛你。