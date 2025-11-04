低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
【Yahoo 玄來愛情】情路繞一個圈原地踏步｜感情要順利幸福一定要知道自己在做甚麼｜女人的青春最不能浪費
女人的青春最不能浪費，但有很多感性人絕不介意，而且還很故意去浪費青春及時間；結果一直努力以為是自己追求的事情，到後來一樣也得不到。
如果要感情成功，就絕不能這樣。
她命宮太陽落陷，天刑，孤辰，飛廉，對宮有巨門，祿存，文昌，天壽，恩光；財帛宮有天梁，火星，天龯，紅鸞，寡宿，天才，三台，八座，事業宮有太陰化權，天福，天官，鈴星；夫妻宮有天同，咸池，破碎。
整體星盤煞星甚多，太陽落陷守命，再加巨門，又見太陰化權，主性格較為男性化，喜歡權力，變相也解讀為事情很想自己控制；這培養了先天有好勝心的性格，埋下了感情失敗的伏筆。
命雖見紅鸞，桃花可以很多，也較有機會結婚，但結婚的對象是否合意又是另一個問題；再加命見天刑，孤辰寡宿，要姻緣一夫到尾不容易，後天必然要努力做很多事情，例如忍讓，情緒控制等等才能成事。
夫妻宮天同本主姻緣未必太順利，再加咸池，主沒有結果感情，又有破碎，一生感情也得當心。
本來這樣的星盤，即使後天很留意也會在感情有很多問題，但她後天完全沒有留意，還因為感性思維問題努力不停做錯，結果也當然不順利。
她的感情從少就很複雜，你想像到的她幾乎都經歷過，你想像不到的她也經歷過，可謂多姿多彩；但其實感情是不需要多姿多彩的，簡簡單單，找到一個真正愛自己的人，經濟穩定，人專一，目標方向一致就可以。
她表面上也是這樣想，但內心其實從少就已經感性思維，專門去找一些不喜歡自己或得不到的人，全因為好勝心作怪。
她因為外表及身材都很好，所以身邊不停有男人追求；而她因為是戀愛腦，覺得愛情重要過所有事情，所以在求學時期已經不斷談情，拍拖無數次。
只要能夠哄她的，讓她有戀愛感覺的，她都來者不拒，最重要是享受愛情；結果她一直都找上不對的人，一起之後自然問題多多。
男生都會因為她的漂亮外表而追求她，但一起之後因為她要求高，不停無理取鬧及吵架，所以很快都會分手。
她不明白，感情要好，其實真的不是找一個自己很愛的人，而是要找一個愛自己較多的人；完全沒有感覺也不能拍拖，但最少也要控制到不那麼喜歡對方，自己的優勢就會高。
但她則剛剛相反，她每次找的，都是讓她睡不著覺，無時無刻都想和對方一起的人；這樣子的愛情，其實很不穩妥。
但她一點也不介意，因為那個時候還年青，機會還多；這個分手了，還有下一個補上。
而她也很早結婚，出來做事之後不到三年，就因為有了小朋友而結婚；婚後也顧不了那麼多，生了一個小朋友之後，很快又生了第二個。
但她當時的經濟根本就很差，而她丈夫也只是一個普通文職員工，兩個人的收入加起來根本也不足以負擔整個家庭的開支。
但她卻一點也沒有所謂，腦海只想著「只要相愛，就沒有解決不了的問題，愛情為上」，導致她雖然面臨困境，但都只會在事情表面去想，而從來沒有想比較深入的事情。
兩夫婦經濟出現嚴重問題，每天又要面對現實，當然是不停吵架；結果在第二個小朋友出生之後，她們的感情已經很差，去到無可挽回的地步。
兩個人每天的話題，並不是談情，而是不停為生活而吵架；直至最後，她丈夫也受不了，就在外認識了別的女生，這讓她的脾氣更為暴燥，去到無可挽回的地步。
她也因為要照顧小朋友，婚後長期在家沒有工作；面對每天小朋友的哭鬧聲，她的情緒更形暴燥，和社會也嚴重脫節。
丈夫回家的時間越來越少，到最後甚至乎幾天不回家，她們的婚姻早已名存實亡。
到最後，丈夫坦白提出離婚，她雖然老大不願意，但卻無計可施；在答應了之後就自行搬走了。
她沒有帶走小朋友，因為她一心想著要找別的男人再婚；如果要照顧小朋友，只會影響了她。
就這樣，她和小朋友分開了，重新自己再找工作，生活；可以想像得到，一個長期和社會脫節，又沒有甚麼學識的女生，做的工作也當然不怎麼樣。
由於她外表尚可保持，所以和丈夫分開之後，也有異性追求；她覺得很孤單，極需要在短時間之內找到水泡；結果她找了一個已婚的男人。
這個男人經濟各方面都可以，但因為和太太結婚多年，也有小朋友，剛開始時就說明不會離婚；但由於她很愛他，所以也答應了，不會影響他們的婚姻。
雖然感情算是有了著落，但她一點也不開心，因為每年過節時，她都只是一個人渡過；而她的男朋友每年也會定期和太太及子女去旅行，導致她更加不開心。
年復一年，中間她也有想過退出，但感情已有，她也不捨得，而且她也比較被動，所以就一直拖了多年。
結果這段關係拖了十年，到現時她早已沒有了青春，也再沒有男人追求。
她很後悔，想著為甚麼不早一點改變自己，專心找一個合適的男人結婚；她那時就是因為愛情至上，覺得愛情就是一切，只要有愛，就可以解決任何問題，結果事與原違。
回望過去，其實中間有很多機會讓她轉身；當年離婚之後她一心想找一段認真可發展關係，但結果她還是因為感覺而找了不合適的人。
所以，命運就是這樣，夫妻宮咸池星應驗了一切；後天如果她能夠理智一點，絕對有機會找一個愛她的人，也可以發展感情，但她後天卻沒有半點思維去做對的事。
所以，如果現時還有青春的話，就絕不能讓它浪費；好好想想，自己想要甚麼樣的關係；很多時候，合適的對象未必是自己很愛的人，但是否結果為先，就由自己決定；否則不停遇上自己很愛的人但卻傷心，被人傷害，自己想想這是否一直想要的原意。
別一味想著既要有結果及幸福但現實卻去努力找沒有幸福的人。
