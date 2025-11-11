【Yahoo 玄來愛情】愛情上的真姻緣是甚麼定義？｜明明很幸福卻因為情緒而變得不順利？｜三個你一定要知道的愛情概念

鳳凰｜一號風球今日日間維持
很多女生一生的終極目標，就是找到一段好姻緣，找真命天子，幸福快樂生活；但你又有沒有想過，有很多人明明姻緣不差，但因為自己感性思維而覺得不滿，導致明明日子過得很好，卻覺得自己很糟糕？
所以這次很想探討一個人的情緒及想法是如何影響自己人生，很重要，請大家留心看，看看自己在愛情上的不開心，是否因為同樣問題。
她命宮天機落陷，對宮有天梁化祿，文昌，文曲，寡宿；財帛宮有天同，台輔，事業宮有巨門，紅鸞，封誥，天龯；夫妻宮有太陽落陷，天刑，天空，孤辰，天喜，天才。
天機守命又落陷，主其人想法容易不停改變，再見巨門容易有情緒問題；此命先天比較沒有耐性，當靠後天著力改變。
整個星盤最大問題來自於夫妻宮。雖然命見紅鸞天喜必有姻緣，但見天刑，孤辰，寡宿主感情必有問題；再加上自身情緒較難控制，所以感情上常會有不滿。
她愛情大過天，從少就很想要有幸福快樂的愛情生活，對愛情充滿幻想；也由於她外表及身材異常出眾，所以一直都有很多追求者。
她要結婚不是問題，因為有大量選擇；而她由於對愛情充滿幻想，所以很少的時候就結了婚；當年她二十二歲。
結婚之後，雖然丈夫很愛她，但她總有不滿；因為過了感情穩定期又結了婚，丈夫自然會將心思放在事業上；也不是不理會她，只是沒有開始時的那種浪漫而已，但她已經有所不滿；她很後悔這麼早結了婚。
在她的想像之中，她要不停有戀愛感覺才能滿足，所以即使丈夫生活上和她相處其實沒有問題，但她卻覺得是大問題；只要有一天丈夫在上班途中因為公事忙而沒有和她聯絡，她就會整天情緒出現問題，不開心。
另一方面，她和丈夫認識時，丈夫只是一名跟單文員，收入不高，但那個時候她覺得「只要兩個人願意就沒有解決不了的問題」，所以即使明知丈夫收入不多，也願意和他結婚，覺得婚後一切會好起來；她腦中只有幻想，而從來沒有想過現實。
丈夫雖然很專一，但卻是一個很不思進取的人，生活簡單；所以在婚後也沒有想過如何改善大家的生活，他對自己工作很滿意，這也是她很不滿的地方。
她不只一次和丈夫說起這事，告訴他應該要再進修，想想有甚麼事情可以做而讓收入增加；但丈夫每次都只是支吾以對，不消一會又再將目光放在遊戲機上；他完全沒有任何賺錢想法，只覺得這樣好就好。
她不禁問，這就是幸福的婚姻嗎？
當然，客觀去看，她這段婚姻未必很完美，但我想分享的是，完美的婚姻，在現實生活當中存在嗎？如果沒有，那麼追求完美的婚姻，到最後又會否得到？
從這個例子之中，我們可以學到一些很重要的感情思維，對你一生都有用處；三個重點需要留意。
重點一：世上必無完美愛情
這是最重要的想法。很多感性人之所以感情失敗，是因為她們會按照自己從少看到的愛情小說或感性文章，愛情電影的情節，去決定甚麼叫做幸福的生活；她們腦海之中會幻想很多東西，期望現實都能一一符合，從而追求完美。
完美的愛情，就是自己想要甚麼，就有甚麼。
可是，奇怪的事情就發生了：她們一方面很期望有完美愛情，但她們卻很明白現實生活之中沒有完美愛情。
就這樣，她們潛意識追求完美愛情，而事情必無完美，所以她們就會得 A 想 B，得 B 想 A，永遠都覺得自己不開心，痛苦，永遠都有不滿。
我們再想深一層，既然世上沒有完美的愛情，那是否一定要找到完美愛情才能有幸福的生活呢？當然不是。
很多女生的伴侶都有不少缺點，但一樣能幸福快樂生活而滿足，當中的原因，你一定要知道。
所以，你先要承認愛情沒有完美，伴侶必有缺點，而有缺點並不代表自己不幸福，這個重點一定要記住。
重點二：想想幸福生活的定義
再來就是要想想幸福生活的定義，這定義每個人都不同，因為每個人背景，學識，成長，價值觀都不同，所以人人不同；最重要的，是先要定義自己的幸福愛情是甚麼，最好用紙筆寫下來，然後忠於自己所寫下來的定義。
感性人很擅長不停改變，她們因為情緒問題，只會對眼前發生的問題想出不滿，然後將情緒宣泄；我可以肯定的說，這樣的想法，一生也必然不會有好感情。
當然，感性人不負責任，她們就會想，只要找一個有錢，專一，外表好，對自己好的男生就滿足。
其實這只是思維陷阱。想想看，一開始時就有說過，愛情必無完美；想要一個這樣的人，不要說今世，我想下十世也未必有機會得到。
所以，在找對象之前，必然要先從三方面去想：外表，經濟，專一，然後不是依著這三個條件去找，而是要找出那一方面對自己比較不重要。
唯有你這樣主動放棄其中一點，你找到理想對象的機會馬上以倍數提升；現實你也不妨留意，別人那些幸福愛情，穩定生活，對象從來沒有三點也符合的；明白了這一點，自己的信心也提升了很多。
例如你找到一個既專一，經濟條件也符合，你就不能在外表上要求過高，只要自己能夠接受得到就可以。
重點三：等價交換
再來就是自己的等價交換條件。你看人，人也看你，很多感性人都不會想想自己的情況，而一味要求對象要完美。
男女感情最重等價交換，只是很多感性人都只看別人而忽略了自己。
等價交換可以是外表，可以是內在性格；可以是經濟，甚麼都可以，只要是男方要求的東西，你就可以用來作等價交換。
如果能夠符合以上三個條件，找到理想對象過幸福生活機率自然會高很多，大家一定要記住。
