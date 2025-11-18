【Yahoo 玄來愛情】月入七萬女生遭少七年男生「情緒勒索」，為甚麼會這樣？

一直以來，我都說等價交換的重要性；因為如果你想在愛情上得到幸福姻緣，過幸福生活，那就必然去到計算這環節。

無耐，有很多感性女生不屑在愛情上計算，以為只要自己愛就好，更沒有解決不了的問題；結果在愛情路上遇到很多不對的人，卻被表象所迷惑，到最後浪費了時間。

今天所說的這件事，對或錯可以自己判斷，而我們不難在事實當中找到唯一的答案。

她命宮天相，天龯，貫索，對宮有紫微，破軍，天魁，寡宿，破碎，地劫；財帛宮有天府，右弼化科，三台，事業宮有紅鸞，天才，左輔，旬空；夫妻宮有廉貞，貪狼化祿，祿存，天空，天喜，寡宿，晦氣。

整體星盤中上，天相守命再見魁龯貴人，命格穏定，只要想頭不太高，打工為主，還是可以做高收入人士；命見科星，財帛宮見化科，讀書緣佳，為有學問之人；此命更見三台八座貴人星，人生路上容易有貴人相助，財運及事業運俱佳。

感情方面，首先要留意夫妻宮太過熱鬧；因為感情其實最簡單就好，星曜太多反為不美；雖見紅鸞桃花，但也同時見孤辰寡宿，感情路上當要小心；而且夫妻宮有晦氣，天空，感情容易被騙及出現問題，想事情太過簡單。

她外表及身材都是中上，雖然今年已三十六歲，但保養得宜懂穿著，所以很容易吸引異性目光；要找到情投意合對象，絕不困難。

無奈，她是典型的戀愛腦，很注重感覺而不太理性，所以一開始時容易選擇錯誤對象；只要自己覺得和對方可以發展，就會妄顧事實一起；為此她在過往也碰過不少釘。

工作方面，她從事金融業，人工每個月七萬元，雖算不上大富大貴，但也是中產，要有穩定生活絕不困難。

而她在一年前，認識了現任男友，這位男生今年 29 歲，是自由工作者，收入非常不穩定，每個月維持在兩萬元左右，比她的人工少了一大截。

看到這裏，我們開始可以有個印象，就是女方到了適婚年紀，正面對結婚壓力；而男方則非常年青，正值黃金時期；更重要的事實是，女方收入比男方高出了三倍有多。

在等價交換而言，其實她一開始就不應該找上他，因為雖然我們在愛情上不用計較，但也要懂得計算；錢不是全部考慮因素，但最少自己要能夠接受。

她從一開始便知道這一點，但她為何還會和她發展？

原因在於男方的情緒價值，她因為他的外表而被吸引，而男方也細心，一開始拍拖時就管接管送，看到她有甚麼需要都會滿足她，基本上她們不會吵架。

男方其實很懂得心理戰，一開始時知道大家人工有距離，他就會主動提供等價交換，讓她覺得有物值，而且離不開她。

拍拖一年之後，男方跟女方透露，他想和朋友夾錢做生意，因為他會為他們的將來幸福著想，想問她拿三十萬作為本錢。

也請大家留意一下手影，懂說話的人，都懂得將說話掉轉來說；他沒有說為了自己，而是為了他們將來的幸福。

也由於她一直很愛他及信任他，而在她而言這筆數目也不大，所以很快就答應了；但他做甚麼生意，詳盡細節她一點都不知道，再加上她不是做生意的材料，要問也無從問起，所以他做了甚麼，她一直都不知道。

只知道他好像很努力在自己的生意上，和她見面的時間也少了；但她只是覺得他在努力打拼，也沒有很放在心上。

然後，更不對路的事情陸續發生了，男方斷斷續續問她拿錢，每次都是數萬元。

也請留意這個數目，數萬元雖然數目也不算少，但在她而言是可負擔的銀碼；這個男人真的很懂得心理戰。

前前後後半年下來，他先後再問她拿多了五十萬。

每次男生都是說生意陸續會來，但剛開業時投資有損失正待回本，全部都是看起來好像很合理的事情。

他也解釋，如果現時不再投放資金，之前的投資都會化為烏有，所以她也心軟答應。

其實當中有一個很大的疑點，就是她對錢銀的流向全不了解，一直都只是他單方面去說，她完全沒有頭緒。

事情去到後來，他開始對她冷淡，而且大家距離越來越遠，見面時間也越來越少；她越來越不開心，開始覺得他是在利用她，其實她真的想得一點也沒有錯。

到最後，都只是她主動去找他，而他所欠下的錢也當然沒有歸還；到後來她真的受不了，就分了手。

整件事情回想起來，這個男人當然有問題；但更重要是，有問題的人在世界上有很多，我們要做的，是如何透過邏輯及常識，早日識別這類人，免得招致損失。

重點一：女方人工差太遠就得三思

這很簡單，但有很多女生都不懂得選擇對象，只會以自己感覺為先，如果男方能夠甜言蜜語就覺得適合；其實不是這樣。

真正合適的對象，是要在開始時就有等價交換想法；當然，未必一定是男方要有錢才算有交換，但工作也不能差太遠，否則就會有問題出現。

有時候，女方比男方人工高一些不足為奇，只要自己接受得到就可以；但如果人工相差太遠，就得當心男方是否另有目的去接近自己。

重點二：身邊一定要有朋友

她另一個大問題是，身邊完全沒有朋友可以商量；因為她較為戀愛腦，所以平日只會以拍拖為主，沒有太多社交，因此而沒有很多朋友；誰料到這正是大問題所在。

當男方需要第一筆錢投資做生意時，如果女方稍為有一，兩個朋友，問問朋友就可能會提醒她；甚麼都不知道，太可疑了。

雖然她也有些相識很久的朋友，但交情不深，所以她也沒有主動告訴朋友這件事，結果就很明顯被騙了。

重點三：有姻緣也要後天思考及努力才能實現

雖然她先天星盤桃花不差，也有姻緣，但姻緣是否好，遇到的對象是否合適，還得看她後天的選擇；如果一直都只是感性思維，那後天很大機會都遇到不合的對象，就會拖累了自己時間。

所以，女人的青春真的很有限，所以在年青有選擇時，別努力毫不介意去浪費自己青春；這樣當青春用完的時候就會後悔。

最後請記著，先天姻緣不能定，但我們仍然可以透過後天去選擇對象，最少也要經過思考，開始時要認清合適對象才發展，其餘的才交給上天。