【Yahoo 玄來愛情】為何總找到拖累自己的對象？｜你的磁場決定一切｜三個方法讓你改變潛意識

這次的分享，著力在自己的原生家庭及潛意識當中，因為我發覺一個重點，就是每個人都有自己的原生家庭及潛意識，而這些事情後天都不容易擺脫；當女生本身的價值觀已錯，而她卻很努力跟著自己的想法去做，結果就會出現努力做對，但全部都錯的情況。

她命宮天梁，空亡，天魁，文曲，文昌，天壽，對宮有天機化忌，天龯，天空，天才；財帛宮有太陰化權，天姚，紅鸞，八座，事業宮有太陽，祿存，三台，天貴，天刑，破碎；夫妻宮有巨門。

天梁守命為人忠厚，有正義感也樂於助力，擅長照顧別人；而對宮有忌星沖破代表運勢必然不穩，人生不同階段都會有不同經歷，而化忌又是天機會增加其波動性；此命貴人運甚强，既有魁龯貴人，再加天貴，三台，八座，到處都會有人幫助她事業。

感情方面，此命桃花甚强，去到那裏都有異性喜歡，要結婚也絕對不是問題，只是對象是否真正適合而已；命見天空，空亡，這些也會影響到個人想法，導致感情不穩定。

夫妻宮巨門單守，也容易出現吵架情況，感情也當然會有影響。

她外表及身材皆中上，平日保養有方，所以外表非常好看；而她一直事業也好，經濟獨立，很早就已經自給自足。

由於父母也很傳統，所以自少她就有「人生需要結婚生小孩」念頭；再加上母親常常告訴她事業不重要，找個人結婚成家才重要，所以她一直植根腦海。

而她另外一個特點，就是心地好，很喜歡照顧別人，同理心也爆燈；所以她成長以來，一直都孝順父母，對朋友也關懷，很主動去做很多事情。

但她真的過得快樂嗎？

因為她事事以別人為先，總覺得自己可以做的就要做，所以她人生有很多時間，都是為著別人而活；跟她一起有任何關係的人都會很幸福，因為只要她認定了值得幫忙，就算花多少時間，有多困難也會幫，導致她長期勞心勞力，嚴重睡眠不足。

這也是她的原生家庭問題。由於自少父母都叫她要幫助別人，所以她從少就有這個想法，也不會覺得有甚麼大問題。

長大之後自然要拍拖。由於她身型保養得非常好，人又善良，也懂人情世故，觀察力比常人高，所以即使是一個最普通的朋友，都會很樂於和她結交，更何況她身邊有很多男同事，男生朋友，所以她機會很多。

到最後，她找了一個年紀比她大很多的男生一起。

可能你會想，這位男生必定是條件很好了；能夠在眾追求者當中脫穎而出，必有過人之處。

可是，現實卻不是這樣；這位男生，經濟條件很一般，外表也毫不起眼；他只是人比較成熟，懂得溝通技巧，也有人情世故，如此而已；而她覺得和這位男生談天很舒服，甚麼也可以談，也不會吵架，對方也懂她；每當她有甚麼想法時，他就會先一步說出來。

朋友及家人都說她不應該找這個對象一起，尤其是她父母；因為她們知道這位男生經濟狀況一般，要結婚不是一件容易的事。

而事實也正是這樣，她們一起五年，雖然中間沒有吵架，但也真的沒有結婚。

及後這個男人生意失敗，也找不到工作，從此每天就呆在家；表面上他有很多想法，也說得頭頭是道，但實際上一直都沒有工作，甚至乎每個月要她付錢養他。

她父母很不滿，因為這個男生浪費了她女兒的時間，但她卻堅持己見，覺得這位男生很好；這位男生過得越差，她就覺得越要照顧他，絕不能離他而去。

這真是哲學的問題：明明自己很想結婚，卻找了一個沒有經濟條件的男人，倒頭來這個男人還要問女人要錢；但她又覺得相處很舒服，這讓如何選擇。

我們從這件事情可以看到，一個人的潛意識及原生家庭，確會影響一個人的一生，尤其愛情；她其實可以找到很多很好條件的男生，但她腦海一直都有「外表好的男生只是外表」，她覺得外表好的男生都會騙人，口甜舌滑，所以很早就拒絕了那些條件不錯的男人。

三個重點，我希望你記住，自己也可以好好審視一下自己的價值觀。

重點一：錯誤價值觀會讓你找錯了對象而不自知

她因為從少到大都很願意幫助別人，甚至乎幫得有點太過，所以就很容易被人利用；例如她的朋友，每次出來聚會，真的可以甚麼也不做，她由買東西，煮食物，洗菜，執拾都可以一力承膽；所以朋友都很樂於常找她吃飯見面。

我們要做好自己那部份當然正確，但也不用自己負擔得太多而令自己有壓力。

選擇對象也是一樣，她因為開始時價值觀嚴重錯誤，導致擇偶條件變了只要溝通舒服，即使條件不好，需要她照顧就能及格，而她也一直沒有為自己想過太多，當決定了愛一個人就義無反顧，也沒有好好去想等價交換。

找到的對象有溝通當然好，但除了溝通以外，也還要看其它條件；擇偶條件不能單一，要整體看。

我們並不是說一定要找有錢男人，而是對方的經濟條件是其中之一，因為沒有了經濟，兩個人一起要結婚，生活，生小孩，全部都是說錢，所以當中金錢也佔了一個重要元素。

重點二：你要找一個能照顧你的男人，不是單純你照顧他

她另一個大問題，就是自己性格樂於助人，這一點是她的潛意識；結果遇到一些能夠讓她發揮愛心的人，她的正義感就來了。

當然，我也常說，女生溫柔，體貼，照顧，細心當然是優點，但同一時間也要看看是否有價值；而她很明顯就是忽略了這一點，光看到自己有能力照顧對方就覺得是愛，其實這一點是錯誤了。

當她一味只想著只要有愛就可以照顧對方，義無反顧，到最後就可能沒有了自己，也得不到自己想要的結果。

由於她父母從少就教導她金錢不是萬能，做人要好心地以及幫助人，所以她反而遇到經濟條件較好的男人，覺得對方不需要自己照顧，她就會沒有感覺；反而有人情味的，懂說話的，對她動之以情，她就覺得這是愛情，即使對方條件有多差，她也有責任在對方身邊。

也因為這樣，她不停浪費了自己人生最寶貴的青春，其實很可惜。

重點三：做人要有不停轉變的能力才會進步

人生就是一個進步的過程。當我們成長時，會不停看到身邊的人和事變化，這個時候我們就要因應當下發生的事情而勇於改變自己想法，這樣才能讓自己進步。

她的問題是，從少有一個價值觀，而這個價值觀未必是對的時候，在往後的生活當中不停告訴她應該要改變，但她為人比較偏執，老是覺得自己的價值觀沒有錯而堅持，所以一直以來都一成不變。

如果她出來社會做事的時候，多顧及現實，多想想自己幸福，就絕對不會專找對自己動之以情，但卻沒有甚麼等價交換的男人。

所以，一定要有改變能力，一定要看現實發生的事情而不停調節自己的想法，這樣才能夠改變，找到好對象。

看到她在人生當中浪費了不少時間，也受到父母不少壓力，她自己雖然心知這個男人不能繼續也不會結婚，但她就是覺得不應該分手，做人要有始有終才對得住自己。

諷刺的是，最後她們分手了，而提出分手的，不是這個女人，而是那個男人；他不單只沒有欣賞女方的付出，還覺得一起沒有將來，他不能給她任何幸福，所以就提出分手。

女方自然百般不願，但男方卻很堅決，到最後大家也沒有聯絡；故事的後續是，過了沒多久這個男人和另一個女人拍拖了。

所以，女人一定要為自己打算，別想在感情上當個好人，不計成本付出，一定要審視現實。