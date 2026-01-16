【Yahoo APP會員限定】全球票房突破10億美元！送你《阿凡達3》電影限定紀念品

《阿凡達3》成為系列中第三部全球票房超過10億美元的作品，將《阿凡達》系列推上電影史上最頂尖系列之列——僅少數系列有三部作品各自也突破10億美元門檻。亦是迪士尼2025年第三部達10億美元的電影，與《優獸大都會2》（Zootopia 2）及《史迪仔》（Lilo and Stitch）並列。

《阿凡達3》入場前必讀八大看點

《阿凡達3》全球票房突破10億美元！ 《阿凡達》系列總票房超過63.5億美元

史詩級科幻鉅製《阿凡達3》由殿堂級金像名導占士金馬倫（James Cameron）執導及監製，匯聚原班人馬包括森禾霍頓（Sam Worthington）、素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）、金像影后琦溫斯莉（Kate Winslet）及金像提名影后薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）等主演，帶領全球觀眾重返潘多拉（Pandora）星球，延續前兩集的浩瀚奇幻冒險。

《阿凡達3》劇照

《阿凡達3》劇照

首集《阿凡達》於2009年上映，被譽為劃時代經典，截至目前全球票房錄得超過29.2億美元，為影史最賣座電影，並獲奧斯卡九項提名，贏得最佳攝影、最佳視覺效果及最佳美術指導三項大獎。續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water），延續深受喜愛的角色及故事，以23.2億美元票房位居影史第三位，再次摘下奧斯卡最佳視覺效果獎。

《阿凡達3》劇情接續上集，講述男女主角積舒利（森禾霍頓 飾）與妮蒂莉（素兒莎丹娜 飾）在戰爭結束後數週，一邊哀悼陣亡長子、一邊舉家遷離納威人麥格拿族領地，隨風商族（Wind Traders）的游牧飛船尋找新家園。途中卻遭遇曼關族（Mangkwan）開戰，同時面對人類資源開發管理署（RDA）軍團夾擊。為保護家人，積舒利不僅竭盡全力，更須面對痛苦抉擇與必要犧牲。作為吐魯馬圖（Toruk Makto），積舒利的行蹤和所作的每個決定皆牽動整個家族與潘多拉的命運。

《阿凡達3》劇照

《阿凡達3》劇照

《阿凡達3》劇照

《阿凡達3》劇照

