【Yahoo Style 玄來愛情】一直單身無突破，極有可能少了這三件事｜突破桃花有方法｜你的認知決定了你的姻緣
感情上要有突破，最重要的元素是甚麼？不妨先想一想才再看下去。
有人會說是外表，有人會說是身體語言；這些都對，而驅使有這些吸引人的行為，其實是自己想法。
試想想，如果想法不行，那就必然沒有意識去做一些事情吸引異性，結果也必然是沒有結果。
這些道理看似簡單，但卻有很多人都不明白；以致很多想拍拖或結婚的朋友，明明顯意識很想感情有進，但潛意識卻做著相反之事。
她命宮紫微化科，天魁，天空，陰煞，晦氣，咸池，大耗，對宮有貪狼，天貴，火星，截空，小耗；財帛宮有武曲，天相，天龯，天福，旬空，地劫，事業宮有廉貞，天府，擎羊，天官，紅鸞，月德，天刑；夫妻宮有七殺，天喜，寡宿。
紫微守命再化科，為人正經正直，想事情比較直接；紫微最喜百官朝拱，但命不見輔弼昌曲，所以性格顯得有點自我，對事情可能有自己一套看法而對現實發生之事不以為然，有孤軍在野意味；財運甚佳，武曲為財星，再見天府，說明事業只要肯努力就必然會穩定，命格也適宜做大公司寫字樓工作，不擅交際。
命格貴人運中上，命見天魁，天貴，如能多加利用自當會對運勢有幫助；不過就要留意自身溝通技巧，性格太過文靜就可能錯失了認識貴人的機會。
感情方面，夫妻宮七殺不利早婚，不過命見紅鸞，桃花先天不差，但也要後天多加主動才可以成事。
此命最需要留意的是情緒問題。受截空，天空，旬空影響，三星齊到必然會讓其人極度負面，這當然影響人生及感情；沒有男人喜歡對方是極度負面，每次見面都是不開心的，這是常識。
她外表及身材都是中上，學歷碩士畢業才工作，工作能力也佳，因此很早就已經在大公司做著穩定工作，也受到上司賞識，要養活自己不成問題。
只是她一直都很困惑，為何同年紀的女性友人都陸續結婚生小朋友，組織家庭，唯獨是她自己一直都想有姻緣卻未能達成心願；每次朋友聚會，吃飯做節也被長輩不停問及為何不找男朋友，她都無言以對。
是她不想嗎？絕對不是！相反，她一直都很想拍拖，但卻奇怪為何現實中一個對象也沒有；不要說發展，就連男性友人也沒有一個。
這也是很多未拍拖的女生會問自己的問題，就是為何自己條件不算差，但卻一直都沒有對象追求。
其實最重要的事情，就是吸引力法則；你要吸引別人進來，你自己也要有足夠吸引力才可以；而她一直都只是看著別人，卻從來沒有想過自己。
或許這也是你現時遇到的盲點，你可以由三個想法著手，而你極可能在想通這三個問題之後，桃花運會三級跳。
重點一：每個人都為自己的感情認知買單
我們每個人因為原生家庭不同，成長背景及條件不同，而形成價值觀的差異；而感情這門學問，學校從來沒有教過，有的只是自己認為這樣而已；好一點的，就會因應現實環境而思考，沒有思考力的，就可能只會聽傳統父母講解而一直有著錯誤的價值觀，結果一直錯下去。
她自少父母就告訴她，女人切不可以做主動，只要有緣，就會自然有情投意合的對象出現，成其好事。
結果她一直都深信不疑，一直都很被動；再加上她平日溝通技巧就已經一般，所以一直都得不到異性注目。
她開始時也不太著緊，因為覺得自己總有機會，只是時機未到而已；結果等了一年又一年，到現時已經第十三個年頭了，還是甚麼也沒有。
做人真的要這麼被動嗎？如果稍有思考，雖然未必能夠即時解決問題，但最少也會留意一下，問一下朋友，找適當的助力，看看自己有甚麼問題；但她一直都沒有，只是了無止境的等待。
這就是她對感情的認知不確，導致她有錯誤行為；而對或錯並不是由我說了算，也不是由她說了算，而是由現實環境告訴她的；現實一直未能突破，那就必然出現問題，如果自己想要改變，就必然要先放棄過去所有價值觀，重新接受現實，這是進步及突破的最快方法。
但有很多人鑽了牛角尖，不停錯下去，又不承認錯誤，結果青春就這樣浪費了，很不值。
重點二：要努力讓想法正面
她另一個大問題，就是為人極度負面；這導致很多異性雖然在開始時被她的外表吸引也好，談上兩句也覺得自討沒趣而打退堂鼓。
做人要正面是很重要的。有笑容，積極的身體語言，讓人和你一起的感覺很開心，這些都是桃花萬人迷清一色具備的事情。
不過，有些感性人就很不以為然，因為她們自私，只會努力對號入座一句話，就是「只要他愛我，他必然會容納我所有的不好」而沾沾自喜，覺得這句說話無懈可擊。
其實我關心的不是這一句，我更關心的是第二句，就是在現實當中，這些人有沒有出現過？是否有很多這樣的男人追求你？
你只需要向自己交代就可以了。如果你每天都很負面，渴望被愛，每次約會都努力製造麻煩然後要對方去哄你，而結果是不停有很多人追求你，那很好，你真的做回最負面的自己，每天吵架就可以了。
忠於現實，如果你一直都是負面，而身邊一個對象也沒有，你自己也要想想，是否自己一直想法錯了？
成功的人，她們都有除錯的功能，而現實錯了，就是錯，也得全盤接受。
不過感性人永遠繞不過這個思維陷阱，她們既負面，有情緒，也無男人出現，但又不覺得自己錯；結果時間無聲無息就一天天過去了。
所以，我們從常識去看：要吸引人追求，和自己一起，自己必然要讓對方開心；我未見過有桃花萬人迷，每次約會都努力變糟糕，而仍然有好姻緣的，我只信事實。
你相信嗎？如果你不信，那你相信甚麼？別因為自己的感性思維而將邏輯攪混亂了。
重點三：要主動把握機會，不是等機會
她另一個大問題，就是極度被動，平日絕對不會主動找和任何異性打開話題，因為她性格先天很內向。
內向是表徵，而這個表徵影響著自己，自己就要想方法改變，而不是不停為自己這個影響姻緣的行為找籍口，例如「我沒辦法」，「我天生如此」就覺得很有道理。
在我觀察過這麼多桃花萬人迷當中，她們清一色都是萬分主動；而這個萬分主動並不是說要去表白，而是主動用身體語言或打開話題去吸引異性注意。
只要自己有足夠的主動性，人正面，自然就會有吸引異性的磁場；這樣自己的機會也必然會多很多倍。
最後再提大家一句，九成女生都本應有好姻緣。如果現時姻緣不順，苦無突破，先問自己以上三個問題；解決了以上三個問題之後，你的感情極有機會在短時間出現突破，找到意中人。
