【Yahoo Style 玄來愛情】十三年愛情長跑換來一句「沒感覺」？｜別該感性思維成為你輸掉愛情的籍口

愛情是一場精密的博弈，從來都不是你付出多少，就能收回多少，愛情也不是公平；所以我常說，如果愛情要有優勢，開始時就要找一個愛自己多點的人，這樣必能有優勢。

很多人在感情中一敗塗地，不是因為條件不好，而是因為沒有理性思維，只有感覺，將「個人執著」當成「深情」，將「死纏爛打」當成「努力爭取」；這點務必要弄清楚。

今天要分享的，正正就是一個典型的「感性思維」反面教材；她用了十三年的青春，演繹了什麼叫做「在錯誤的路上全速奔跑」，結果浪費了用金錢買不回來的青春。

她命宮破軍，天月，對宮有武曲，天相，孤辰；財帛宮有七殺，紅鸞，事業宮有貪狼，祿存，天空，鈴星；夫妻宮有紫微，旬空。

整體命格為中上格局，破軍守命為「殺破狼」格局，命格高低起伏變化大，一生會有多樣經歷；命見祿存自然財運不差，貴人運也强。

感情方面，雖有紅鸞桃花會多，命見貪狼星也對桃花有幫助，但見孤辰就要當心，感情容易不順利，後天自然要多加留意；再加上天空，旬空都容易令想法不現實，一不小心就會找到不合適的人浪費時間。

她的狀況顯然吻合。她外表及身材都是上上，不停有人追求，而她在眾多的追求者當中，選了一個自己最有好感的男人；這個男人條件當然一點也不差：大公司行政要員，一早已有車有樓，是高級中產。

她愛情為上，和他拍了拖十三年；她男朋友很大方，也很照顧她；在朋友及同事眼中，這是一段令人羨慕的長跑，但在博弈論的角度看，這是一場拖得太久、風險極高的賭局。

在拍拖的第四年，她就開始提出結婚的要求；但對方卻說事業為重，一直在拖延；直到十三年之後，在她的苦苦哀求之下，男朋友求婚了。

其實到此已經要想，一個男人拖了自己十三年，還要自己主動多番要求對方才求婚，對方的結婚意欲有多大？

我之前也有說過，男人想結婚，不外乎兩個誘因：第一就是被父母迫，第二就是自己生孩子；他父母既沒有催迫他，他也沒有生孩子的打算，所以他一直都不想結婚，這很明顯。

而他在求了婚之後，一直也沒有任何行動，前後又拖了兩年，在女方催問下，男方又突然反悔說不想結；這讓她很失望，自然情緒爆發。

本以為對方會為止就範，沒有想過男方會在這個時候順勢說分手。

她當然很不開心，中間又糾纏了一些時間，到最後也被迫接受。

本來她其實有很多機會，當時也有很多追求者，但她偏偏就是看不上眼，沒有感覺，說甚麼都想和前任復合。

其實只要理性去想，這時候會止蝕離場，因為訊號已經非常清晰：對方根本不想和你過下半輩子，而她自己也感受得到，但她好勝心强，就是不肯接受。

她放不下他，覺得只是時間問題，只自己做得夠多夠好，就能感動到他。

分手後她死纏爛打，不放過任何和他聯絡的機會；而在兩年之後，她們竟然又「復合」了。

其實說是復合，不如說他鬥不過她更好；他只是很勉强口裏答應和她再一起，但其實他也沒有很主動找她，約會多是由她提出，一個月最多只見一次，每次出來他都是自顧著看手機，和她也不多話。

這樣，即使勉强得來，又有甚麼幸福呢？結果每次的約會都是吵架，兩個人都不開心。

即使是這樣，她依然選擇勉強繼續，但這段關係已經名存實亡，雙方關係停滯不前；男方有時候被她迫得太緊，也不得不說早已對她沒有感覺了，現時只像親人。

這句話的潛台詞其實是說他根本和她不會有將來，一起只是怕自己麻煩，所以掛名在一起而已。

她不明白嗎？她其實心裏有數，只是不停努力裝出不明白而已；她只是不停問他要怎麼做，才能讓他找回愛的感覺。

她以為愛情就是一條填充題，只要填對答案就能得分；反過來想，男的只是在想，到底他要怎樣做，才能讓她死心。

不少女生都會遇到這個問題，一味只覺得別人拖著她；其實掉過來想，會否是自己不放過自己，一直都只是自己在拖自己時間？她何時都可以選擇退出，只是她不願意，甘願用感性思維去將希望給自己而繼續下去而已。

重點一：分辨「努力」與「死纏」的分別

感性人會將「死纏爛打」美化成「堅持到底」。在一段關係中，如果你付出了努力，對方有正面回饋，在行動上讓你覺得他對你好，那就叫正確的努力；相反，如果你付出了，對方不但沒有變好，反而對你更冷淡，那你就是在死纏，只是感性人不願意面對現實而已。

男的已明確表示「沒感覺」，但女方不接受，其實這是去到情緒勒索，必不會有好結果；也是對不起自己人生；感性人常常不介意的，就是不停浪費時間去做沒有結果的事，所以一旦發現付出的與接收的不成正比，就必然要理性止蝕。

第二點：聽懂別人的「潛台詞」，別只看表面的事

當男方對你說沒有感覺，和你像是親人的關係一樣時，自己就要懂得思考，想想對方背後九成的真正意思；很多時候感性人只是不願意接受，才會裝出不明白的樣子而已。

如果對方真的沒有感覺，也絕不是說上兩句，讓我們好好談一談就能夠改變；當她不停去問要做甚麼才可以有回感覺，其實這只是幼稚的思維，不停就著字面去解決問題而已。

第三點：愛情必須「計算」才能成為贏家

她最反對計算，覺得愛情是一種感覺，不能實質衡量，結果輸得一塌糊塗。

請記著，你的理性思維，可以幫助你做正確決定，而感性思維則是用來和正確對象享受過程。

在選擇對象，評估對方，決定是否一起或分手，你必須絕對理性，看看對方是否愛你多過你愛他，人是否專一，性格和價值觀，生活習慣是否一致；當這些計算都通過了，你才可以在相處時釋放感性，用感覺去享受戀愛的甜蜜，這樣你就能夠成為贏家。

希望你在看完這篇文章之後，能夠明白一段關係要成功，不是擅於用感覺談情，找到自己很愛的對象就以為會成功，而是中間必然要經過精密的計算；而計算，就需要理性思維。