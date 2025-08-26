【Yahoo Style 玄來愛情】同你分享情緒控制的三件事｜情緒為感情最大敵人｜別急著做回自己而令關係變差

港大 AI 模型辨識精子受精能力
這次的分享，是關於情緒控制的課題。根據我的觀察，女方因為多會比較著重情感，也因此而容易被事情帶動了情緒，而未能作出冷靜的反應；因此，很多時候和伴侶吵架，都是由女方主動引起。
表面上，女方情緒有問題，大多都是男方做得不好又或者做錯了有關；但實情是，情緒有問題的女人，都是因為要發泄自己的情緒，然後自己就會不停留意對方的不好，將不好放大，好讓她自己好好發泄。
你必然要知道一個事實，就是情緒有問題的女生，十居其九感情都不會好，她們根本不值得有一段好姻緣，連談論的資格也沒有。
她命宮紫微，地空，天魁，咸池，天貴，對宮有貪狼化權，天月，天刑，祿存；財帛宮有武曲化祿，天相，空亡，天龯，火星，天空，孤辰，紅鸞，恩光，事業宮有廉貞，天府，寡宿；夫妻宮有七殺，地劫，天姚。
此命桃花極重，既有貪狼第一桃花星在對宮出現，也見咸池，紅鸞，再加天姚；女命如桃花强成為桃花萬人迷當然好，但長期感情得不到滿足，愛情價值觀錯誤而不停做錯事情就是一個大問題；再加上命見孤辰寡宿，雖可有婚姻但必不穩定，中間會有很多問題。
紫微星單守，但卻沒有其它輔曜出現，形成「孤軍在野」格局；即皇帝空有權力但卻沒有百官朝拱，為人容易孤僻，交際上未必很圓滑。
武曲入財帛宮，為落手落腳得財格局，再加化祿及見祿存，形成雙祿交馳格，財運必然不會差；只是女命見武曲容易女生男相，即有女生漂亮外表，但卻有著男生的性格；再加見火星，為人容易沒有耐性。
感情方面，夫妻宮七殺主婚姻動盪，極不適合早婚；演譯為機會雖多，但卻不容易落實。
她外表及身材都是頂尖，而且很懂身體語言及打扮，去到那裏都會有男人目不轉睛的看著她，也會被她的獨特香味所吸引。
不問而知，她一直都有很多追求者，也因此而讓她覺得要找對象一點也不困難；她只是專心於誰對她好，誰追求攻勢猛烈，就和誰拍拖。
只要稍有不對，她都會起異心，因為她選擇真的太多；即使在拍拖期間，也會有四，五個對象隨時供她選擇。
不過，由於天生性格，再加上男人太容易得到的關係，她沒有甚麼耐性；拍拖不久很快她就會露出原形，盡發脾氣。
也由於她受到情緒長期困擾，她想法極為負面；每次見到她都只是發脾氣，好話也沒有。
雖然她有這般性格，但要找對象結婚也不是很困難；到最後去到適婚年紀，她就找了一個當時和她拍拖的男人結婚，還生了兩個小孩子。
丈夫性格也是採取容忍態度，因為她實在太過漂亮；雖然每次都要承受她的情緒，不停要說好話去哄她，但自己真的喜歡，也就强忍下來。
表面上，這樣的感情問題也不大，一個願打，一個願捱，日子也可以就這樣過。
但她在婚後仍然很期望愛情，漸漸發覺丈夫滿足不了她，而她婚後也一直有男人追求，所以她開始越來越不關注丈夫，還和其他男人約會起來。
這樣的關係，自然越來越淡；丈夫雖然還很愛她，但她也不主動修好，也沒有說過問題，所以丈夫也拿她沒法。
她在中間不停穿插於其他男人的約會，有些甚至乎還有了關係，但她卻很不以為然，覺得她雖然出軌，但全不是她的錯，而是她丈夫不夠好。
所以你會看到，人要感性思維的時候，總會覺得自己全贏全對，而不會客觀去想事情。
但這些關係也好不到那裏去。因為那些男人一心貪圖她的肉體，一起滿足之後，都會因為她脾氣焦燥而分手。
她因為長期情緒有問題，男人都是為了得到她身體才忍讓；去到某個爆發點難以忍受就分手。
她感到前路茫茫，因為外面的感情不穩定，而她也一早不愛她丈夫，但她又要依靠丈夫的經濟來供養自己，兩個小朋友也要照顧；她實在沒有時間去獨力照顧小朋友，因為她愛情至上。
她現時情緒非常低落，不知道自己的感情何去何從。
重點一：對愛情要有恰當的價值觀及期望
我看過部份例子，她們明明有大好家庭，卻會因為自己對愛情的期望不符現實而出現落差，導致長期不滿；其實客觀去看，她們的伴侶其實一點也不差。
好像這個例子，明明丈夫專一，有經濟基礎，也能夠容忍她的脾氣，偏偏她就是不滿足；這也和她丈夫無關，而是她個人問題。
一個人慢慢成熟長大，結婚了也生了小朋友，感情生活自然不會像拍拖般浪漫多姿多采，說的就是生活；但自己還是對愛情很有期望，就很大機會變成失望。
當事人自己當然覺得對，但嚴重不符合現實時，就必然會出現問題。
所以我常說，一個人的想法對錯，並不是由自己去決定的，而是由現實去決定的；感性人很擅長極主觀，不停有自己主觀願望去放進現實，結果自然有很多都和現實不符。
感性人也沒有感恩之心，事情好端端她們一點也不會欣賞，反而會放大那 1% 對方做不到的事情；她們也會很刻意地漠視原因，總認為自己是對。
這樣的人生其實很可憐，因為無論她們活得多好，也只是活在痛苦之中；因為她們會以「我一定要痛苦」為大前題，當好端端的時候，就會不停想一些現實不能給予自己的事情而覺得自己很痛苦，比不上別人。
其實我們的人生必然不是這樣，好好三思。
重點二：情緒有問題，連談論感情的資格也沒有
即使她很有機會，在外面也另外結交對象，但她因為脾氣實在太大，也看不起任何男人，所以去到那裏談情都會很快被分手。
原因很簡單，男人都是怕麻煩的動物，所以當男人看到一個脾氣這樣大的女人時，時日一過自然就會離開，這是很正常的事情。
何時也要記著，情緒在一段關係當中是重中之重，無論自己，又或者所選的對象，都一定要以控制情緒為大原則；如果自己一直有情緒，脾氣不好，沒有耐性，任何男人都最後都會離開，只是差在遲或早的問題而已。
當然，感性人在找籍口的時候也是很積極及擅長的，她們會掛著「做回自己最好」的理由，就在後面任意加上自己想要的情緒，包括自私，發脾氣，不理會別人，沒有同理心，而覺得這是對的。
我再重申一次，事情對錯並不是由自己去決定的，而是由事實發生之事去決定；只要自己努力發脾氣，但又和丈夫非常恩愛感情好，丈夫也很受落，還鼓勵自己多發脾氣否則不舒服，才說那是對的也不遲。
但現實根本不是如此。感性人也心知，所以她們就故意在腦海之中忘記了這一部份，而努力不停去想做回自己才是有意義的人生。
讓你說說看，這樣只顧自己的心態是否自私？
有著這樣的心態，整個腦海只有自己沒有別人，不會理會別人的感受，遇到任何感情都會碰釘。
所以，要感情好，要和伴侶長期相處愉快，就必然要控制自己情緒。
重點三：結婚之前一定要好好想清楚
最近也分享了不少為結婚而結婚的故事，全部都只有一個共通點，就是有些女生因為傳統價值觀念又或者被父母催迫，而盲目地隨便找對象結婚生小孩，卻從來沒有想過婚因的真正意義，只是人有我有。
有著這樣的心態，婚姻當然不會幸福；再者，我們要結婚生小朋友，是先明白自己心態，是否適合結婚才作打算。
她根本心還未定下來，每天都要浪漫，也不現實，腦海還有著幼稚園小孩般的愛情觀；這種心態根本就不適合結婚。
再者，她專一度也不夠，不停要找新的愛情，當對象一穩定下來自己又因為情緒問題而不滿意，這樣的想法如何有穩定婚姻？
好了，去到這時感性心思維又發作了，她們不會覺得是自己問題，而是緣份問題，上天問題，丈夫問題；所有問題都和自己完全無關。
感性人要推缷責任絕對可以，但最後的惡果也是由自己一力承擔。
好好記著以上三個重點，在感情當中思考一下，別要做一個感性人，讓明明大好的姻緣變為不幸。
