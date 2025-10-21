楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
【Yahoo Style 玄來愛情】單身尋求突破必有方法｜有想法才會驅使行動｜抱有主觀願望必鑽牛角尖
【Yahoo Style 玄來愛情】單身尋求突破必有方法｜有想法才會驅使行動｜抱有主觀願望必鑽牛角尖
這次我想和大家分享的，是不少女生的盲點，就是將自己主觀願望放進去感情當中，很多時候現實都不會跟自己的想法走。
其實九成女生都本應有好感情，但現實機率如此之低，主要是自己想法問題。
要有好桃花，去到那裏都有好條件男人出現，主動追求，有誰不想？但這只是第一句，更重要是第二句，就是自己有甚麼吸引人的特質，有甚麼條件可以吸引異性注意及追求，甚至乎愛自己一生一世？
她命宮天梁，空亡，天福，對宮有太陽，陰煞，龍池；財帛宮有天機，太陰化忌，地空，天馬，事業宮有天同化科，天刑，天哭，三台；夫妻宮有巨門，華蓋，八座，蜚廉。
整體格局本好，既有天梁守命命格穩定，再加天同化科也是有學問之人，再有三台八座貴人生幫助，一生貴人運甚强，做文職寫字樓及幫助人工作最合，也能和長輩及上司合緣得到幫助。
此命最大問題是，太陰化忌沖破了全局，導致事業反覆；再加太陰化忌主多愁善感，想事情想得太複雜，再有天空，空亡等星同宮或會照，形成想事情容易情緒主導，鑽牛角尖。
此命長期情緒有問題，也不開心，每事都向負面方向去想，其人際關係及感情可想而知。
感情方面，夫妻宮巨門不利早婚，早年也不容易找到情投意合對象，再加華蓋為不現實之星，所以感情價值觀容易想得很理想而漠視了現實；此命桃花也不强。
星盤如此，那麼現實中的她又是怎麼樣呢？
她外表及身材都是一般，自少便勤於學業，其它的事情一概不理；父母也是如此教導，說讀書最重要，形成她成長環境都只是一個人，放學之後就回家，朋友也沒有一個，也沒有課餘活動。
讀書畢業之後，本來就應該是談戀愛的時期，她也想這樣，腦海之中一直都覺得這是人生理所當然之事；只要她願意，就會有大量條件好的男生主動找她，追求她，然後就有幸福家庭。
但事與原違，她的生活很宅，出來工作之後也沒有朋友，只有父母，放假也是呆在家陪伴父母，也沒有甚麼社交活動。
打扮方面，由於她自少被父母灌輸不要太過漂亮及刻意打扮，因為這樣只會吸引男生注意，她也深信不疑；所以從少至大，她從來沒有化粧，甚至乎覺得很討厭，覺得這是浪費時間，而且真愛必然不會計較她的外表，而是她的內心。
這是真的嗎？她完全從自己角度去想，而沒有想過現實；再者，她的內心有甚麼優點？其實她自己也說不上來，只覺得自己性格溫馴，不多話就好；其實這也是她再次將自己主觀願望放進現實之中。
就這樣，她一直都沒有拍拖，而每天都會想為何沒有機會；她朋友有曾經勸告過她，著她多點對外認識朋友，也要主動打扮；但她因為原生家庭問題，只是覺得上天自有安排。
結果，她等了十五年，上天也沒有安排。
其實真的是上天沒有看見嗎？她不禁問自己，到底是甚麼原因導致和男生沒有緣份？
她面對的問題，也可能是你面對的問題；所以這次正好說明一下，要感情好，在人生當中應該要有甚麼態度才是正確。
重點一：刻意打扮不可少
很多女生都有一個很大的誤會，就是只要自己有好的性格，就會自動有男生被吸引；也因為這個誤會，讓原本自己本來有九成可以成功的姻緣運付諸東流。
男人都是視覺及嗅覺型動物，所以第一眼吸引他們的，是外表，而不是自己內在的性格；想想也知道，男人第一眼看自己，並不會看穿自己的心；性格也要相處一段時間才知道；而外表則是男人第一眼望到女人的感覺。
所以要讓自己有吸引力，就必然要有刻意打扮；只是很多女生都因為原生家庭及自己固有價值觀問題，而不知道世界上有刻意打扮這回事；她們只覺得，穿上衣服，刷好牙洗好臉就是打扮，其實並不是如此。
在我認識的桃花萬人迷當中，全部清一色都是刻意打扮的能手；她們會很懂得穿衣，注重自己樣子及身材，因為她們知道這是吸引男生最快的方法，也是拿取入場券的捷徑。
男人是感官動物，他們如果對一位女生有興趣，開始時必然會被對方外表所吸引；所以任何女生，如果想有好桃花及好姻緣，首先要留意自己外表。
那些只覺得「如果對方愛我，就必然會注重我的性格」的女生，只是將自己主觀願望放進現實世界之中，也因為這樣而導致感情一直都是單身，無人問津。
當然，並不代表有打扮就是一切；外表是吸引對方的入場券，一起之後三個月，去到穩定期之後，兩個人的生活習慣，價值觀，人品就變得重要，這是先後次序問題。
所以切勿斷章取義，想事情要想全部。
重點二：長期負面必無穏定感情關係
在我認識的女生之中，我從來沒有看過一位女生，是因為性格負面而長期吸引男生的；相反，我看過很多女生，都會因為自己性格負面而導致感情出現問題。
想想也知道這是常識，男人和自己一起，必然是想快樂才會這麼做；我沒有聽過男生會為了不快樂所以才和一個情緒長期負面的人一起。
能夠明白這一點，就要知道一定要好好控制自己情緒，才能夠有好姻緣；那些一直都不以為然情緒負面的人，最常見的歪曲邏輯，就是說「如果他愛我，他就能夠引受我的情緒及負面」。
其實說這句話是全無意思的，我更關注的是，現實當中，為甚麼男人要忍受自己的情緒？真的有這個男人嗎？
想想看，如果現實之中有很多男人都很喜歡女人發脾氣，那當然沒有問題；不過稍有常識就知道，這句說話根本就不合理，只是感性女人自己主觀願望想出來的東西罷了。
所以一切只看事實，然後因應事實去做，你的姻緣就馬上能夠獲得大幅度的提升；最重要是知道男女心理學，明白男人心裏想甚麼，你的感情就能得心應手。
想想也知道，情緒出現問題會有很多磨擦，而男女一起，最重要的就是每天的相處；如果女方情緒有問題，那每次約會見面都是吵架，男方會越來越愛自己嗎？
不明白不要緊，讓我們來看看以下句子，由你去想想是否合理：
「他越來越愛她了，因為她脾氣甚大，常常都有情緒，而這正是他最感到值得愛的地方。」
真是你好意思說出來我也不好意思聽到，所以別再以自己主觀願望去看事情；有可能你自己一直都認為對，但整個人生都錯了。
重點三：主動把握機會至為重要
她另一個問題，就是太過被動，以致在人生錯失了很多機會。
一個不停呆在家又沒有朋友的女生，真的會有男生突然主動走上門來找自己，然後追求自己嗎？
感性人常常努力讓自己甚麼也不做，不付出，腦海每天只想著緣份，深信只要有緣，自己無論做得怎麼差，怎樣放棄認識異性的機會也好，還是會有很有條件的男生硬擠過來，在自己生命出現。
現實真的是這樣嗎？感性人不願意面對現實，導致她們原本有好感情的機會變得無影無踪。
所以，做人一定要主動萬分去認識新朋友，也不用太過認真；首先要讓自己有更多機會，姻緣才會來。
很多一本正經的女生，就是因為想法太過傳統，認真，才會導致自己吸引不到異性。
主動並不是表白，很多人都誤會了；這裏所說的主動，是要讓自己去更多場合，個人來說多點笑容，多點話題，這樣才會有異性對自己有興趣。
希望以上的三個重點，能夠讓你有所啟發；請記著，很多時候姻緣不來，其實情況沒有你想像中差；只要改變想法，繼而改變自己的價值觀及習慣，我相信你可以在很短時間之內，就能夠排上桃花萬人迷的隊列，九成機會你也可以有好感情，找到真命天子。
其他人也在看
是渣男還是真心？3個特徵看穿假情假意的玩家！
女友人對新認識的男生甚為著迷，只是認識不久，對他的實際為人還未有多少了解，眼看他有時口花花、吊兒郎當的，她也有些迷糊了，既喜歡他，卻不知他是不是個渣男，要「摸底」該從何入手？！ 要分辨對方是不是一個玩世不恭、假情假意的玩家，就從這3個方面仔細看看！ 1. 話題總是越界，充滿暗示的曖昧 了解一個人是從聊天開始，由每天的日常對話，到較個人的話題，從內容、說話態度，大概便能猜到他是個性格穩重或是輕挑的男人。要是他想跟你認真發展，言談間必定會試著了解你的喜好、性格，處處尊重。 玩家卻不會如此「正路」，他們都是有目的而行，掀起的話題都離不開主動搞曖昧、調情，讓女生不自覺的投入更多心思。假如他還故意地聊著情史或性史，便得更為小心，要知道有些話題不是男女之間能輕易提及的，玩家是在趁機摸清你的過去和喜好，以便著手，別傻傻的當上他們的獵物呀！ 2. 眼神打量、身體接觸多的是 曖昧初期，是最好的時機看看對方的為人，從對方的小行為便能看清到底他是一位有邊界感的正人君子，還是想拿著數的小人。相處初段，他是否會靜觀你的動靜，禮貌相待，說的不只是言語間，還包括眼神和身體接觸。 玩家的慣性套路，就是會伺機狩獵，無論ETNet ・ 8 小時前
凍卵補助上路！ 醫提醒「3大女性族群」適合及早凍：35歲是關鍵分界線
國民健康署自今年9月起推出「醫療性生育保存補助」方案，針對因乳癌、血癌等重大疾病治療可能造成生育功能下降或喪失的患者，經專業評估後，女性可申請凍卵補助最高7萬元、男性凍精可補助8千元。此政策讓癌友在治療前，有機會為未來的生育力留下希望。姊妹淘 ・ 3 小時前
《青龍》提名名單出爐！玄彬孫藝珍齊齊入圍爭影帝影后
【on.cc東網專訊】韓國年度影壇盛事《第46屆青龍電影頒獎禮》將於下月19日舉行，提名名單今日（21日）曝光，今年憑名導朴贊郁執導電影《選擇有罪》重返大銀幕的女星孫藝珍，與《驅魔黑修女》的女星宋慧喬及《我的鄰居是惡魔》的Yoon A等角逐影后，至於孫藝珍的老公東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
唐綺陽星座運勢／魔羯面臨「女性長輩給的巨大壓力」 牡羊當心：感情出現三角曖昧！
太陽在天秤座衝刺，跟人際、政治相關的事情仍在混亂中，大家要有心理準備面對紛擾。待太陽進入天蠍後，就要開始面臨合作帶來的狀況，例如大筆金錢、預算審核、理財情形等等。姊妹淘 ・ 1 天前
容易受傷「內耗」的3個MBTI人格，竟然「快樂小狗」ENFP也上榜？
你是內耗的人嗎？也許以 MBTI 人格分類可以大概分出誰是「內耗型人格」，而出來的選項竟然出現了有著「快樂小狗」之稱的 ENFP 競選者！這 3 位的 MBTI 人們，有把你的心聲說出來了嗎？Yahoo Style HK ・ 9 小時前
可以平安下班是件幸福事！365則「化解職場焦慮」幽默短篇插畫故事，引起職場喘息共鳴｜誠品書店《閱見自己》
每日返工都會希望當天順順利利，別有大事發生，平安渡過，安全下班就會鬆一口氣。你是這類型的打工仔嗎？其實有時沒什麼大抱負，只想安好渡過日子的想法，也是可以的。沒有人說上班一定要轟轟烈烈，滿懷大志的，由日本職場達人林雄司撰寫，人氣繪本作家吉竹伸介繪製插圖的《今天也平安下班了呢》，以365則貼近日常的短篇插畫與金句，描繪上班族在辦公室中「明哲保身又可愛頑強」的生存日常。也許透過可愛的插畫故事，可以引起大家的共鳴。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
ME:I第4人停工JO1劈腿黑幕！ 選秀女神小三毀團紅白禁忌！
哎喲，這ME:I簡直像在演生存遊戲續集！這支從《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》脫穎而出的11人女團，去年4月出道，年底就閃上NHK紅白歌會，風頭正旺，誰知一年半內就連續4位成員停工，現在只剩7人撐場面。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
日媒:高市早苗勢拜相 新內閣敲定片山皋月為財務大臣
日本傳媒報道，日本自民黨總裁高市早苗將在下午的首相指名選舉中當選，成為日本憲政史上首位女首相，而高市已考慮了部分閣員的任命。報道指，高市已敲定任命66歲的前日本地方創生擔當大臣片山皋月為財務大臣，而黨總裁選舉3名對手亦會入閣，其中70歲的前幹事長茂木敏充擔任外相，44歲的農林水產相小泉進次郎轉任防衛相，64歲的官房長官林芳正轉任總務相；56歲的前防衛大臣木原稔擔任官房長官。如果片山皋月的任命得到確認，她將面臨的首要挑戰，可能是編制額外預算，為支持家庭和企業的經濟措施提供資金。片山皋月曾任財政部官員和議員，現為自民黨內部金融和銀行系統研究委員會主席。她曾在前首相安倍晉三時期擔任地方創生大臣，為第4次安倍改造內閣中唯一的女性閣僚，而由於任內適逢天皇德仁即位，她亦成為憲政史上首位出席過往僅限男性出席的「繼承之儀」的女性。(ST)infocast ・ 6 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
張敬軒望摵甩「軒公」名字 方健儀承認疏忽留言致歉
張敬軒已由當年嘅「軒仔」變成「軒公」，樂於提攜後輩，直言開心見到唔少新一代歌手出現。日前，張敬軒出席商場演出活動，司儀為前TVB資深新聞主播方健儀；方健儀介紹張敬軒出場：「掌聲、歡呼聲，歡迎軒公張敬軒！」張敬軒於台上獻唱多首經典歌曲，包括《幾分鐘的約會》、《青春常駐》、《青春告別式》、《櫻花樹下》等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
墨魚遊戲2︳鄧兆尊自爆資深藝人自製出局搏早閃 游學修回應唔知前輩要早走
由游學修、許賢及 蘇致豪（豪哥）創辦嘅YouTube頻道試當真，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請近百位網紅、歌手、演員及DJ等不同界別藝人一齊參加Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
黃愷欣早年開始賺錢養家經歷多 重遇一生最愛卻承受喪夫之痛
70年代以歌手身份出道的黃愷欣曾於TVB主持《歡樂今宵》及參演過《家變》、《雙面人》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》等劇集，並於1998年息影及移民到美國。黃愷欣近日接受《恩雨之聲》訪問，公開自己過去的經歷。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
網上熱話｜中環碼頭驚現「菠蘿包」？ 網民笑言：畀遊客免費試食
有網民在社交媒體上分享，途經中環碼頭一帶，發現柱子旁的管道上竟然「長出」菠蘿包，決定在社交媒體發問，好奇「菠蘿包」的真實身份。網民紛紛發揮創意，有人笑言是「菠蘿包係維港附近採集」、「俾遊客免費試食」等，亦有網民認真回覆，指「菠蘿包」其實是膨脹膠，用於填補喉管來防蟲及防水。 從事主分享的相片中可見，有一小段白色的管am730 ・ 1 小時前
細細粒陳嘉佳身材反彈坦承陷入瓶頸期 回復暴飲暴食狀態
陳嘉佳（細細粒）肥妹仔形象深入民心，過往曾透露加入TVB第二年獲美容纖體公司老闆張玉珊用七位數字酬勞邀請佢代言，承諾會幫佢減到120磅，不過被王祖藍大力反對，指細細粒嘅形象帶畀佢嘅嘢會比代言酬勞多。不過，細細粒於2023年因健康響起警號而決心減肥，曾一度從高達286磅減到約150磅，仲即興影咗一輯婚紗相，展示瘦身成果。近日，有網民發現細細粒嘅身材反彈；日前細細粒亦拍片坦承復胖，並指自己狀態差，回復暴飲暴食。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
Daniel Naroditsky離世 29歲國際象棋特級大師 頻道擁50萬訂閱｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】被喻為象棋「神童」的美國國際象棋特級大師丹尼爾·納羅迪茨基（Daniel Naroditsky）離世，終年 29 歲。Naroditsky 受訓及擔任教練的北卡羅來納州夏洛特國際象棋俱樂部周一（20日）向外證實其死訊，引述其家人表示「讓我們緬懷丹尼爾對國際象棋的熱情和熱愛，以及他帶給我們的快樂和靈感」，聲明中並未透露其死因。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國佈局數十年雄霸稀土供應 特朗普終於要「硬起來」？
中國管制稀土出口後，一時間歐美驚覺到中國幾乎壟斷了供應，開始研究再度增加開採稀土資源，法國在西南部建精煉廠的項目料隨即上馬，美國總統特朗普亦拍板85億美元的稀土協議，宣布與澳洲合作開發 ，揚言一年後稀土就會「多到不知道怎麼用」。之不過，中國的稀土優勢亦非一蹴而就，起初是由已故國家領導人鄧小平南巡時一錘定音，定調「中國要有稀土」，逐步整頓產業鏈，佈局數十年才發展起來，未知特朗普在卸任前，能否「硬起來」擺脫對中國倚賴？Yahoo財經 ・ 5 小時前
不靠中國！特朗普拍板85億美元稀土協議 聯手澳洲打造新供應鏈
根據《彭博》報導，美國總統特朗普周一 (20 日) 在白宮與澳洲總理艾班尼斯 (Anthony Albanese) 簽署協議，強化兩國在關鍵礦物與稀土供應鏈方面的合作，藉此降低美國對中國的依賴。鉅亨網 ・ 17 小時前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 1 天前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前