【Yahoo Style 玄來愛情】單身尋求突破必有方法｜有想法才會驅使行動｜抱有主觀願望必鑽牛角尖

這次我想和大家分享的，是不少女生的盲點，就是將自己主觀願望放進去感情當中，很多時候現實都不會跟自己的想法走。

其實九成女生都本應有好感情，但現實機率如此之低，主要是自己想法問題。

要有好桃花，去到那裏都有好條件男人出現，主動追求，有誰不想？但這只是第一句，更重要是第二句，就是自己有甚麼吸引人的特質，有甚麼條件可以吸引異性注意及追求，甚至乎愛自己一生一世？

她命宮天梁，空亡，天福，對宮有太陽，陰煞，龍池；財帛宮有天機，太陰化忌，地空，天馬，事業宮有天同化科，天刑，天哭，三台；夫妻宮有巨門，華蓋，八座，蜚廉。

廣告 廣告

整體格局本好，既有天梁守命命格穩定，再加天同化科也是有學問之人，再有三台八座貴人生幫助，一生貴人運甚强，做文職寫字樓及幫助人工作最合，也能和長輩及上司合緣得到幫助。

此命最大問題是，太陰化忌沖破了全局，導致事業反覆；再加太陰化忌主多愁善感，想事情想得太複雜，再有天空，空亡等星同宮或會照，形成想事情容易情緒主導，鑽牛角尖。

此命長期情緒有問題，也不開心，每事都向負面方向去想，其人際關係及感情可想而知。

感情方面，夫妻宮巨門不利早婚，早年也不容易找到情投意合對象，再加華蓋為不現實之星，所以感情價值觀容易想得很理想而漠視了現實；此命桃花也不强。

星盤如此，那麼現實中的她又是怎麼樣呢？

她外表及身材都是一般，自少便勤於學業，其它的事情一概不理；父母也是如此教導，說讀書最重要，形成她成長環境都只是一個人，放學之後就回家，朋友也沒有一個，也沒有課餘活動。

讀書畢業之後，本來就應該是談戀愛的時期，她也想這樣，腦海之中一直都覺得這是人生理所當然之事；只要她願意，就會有大量條件好的男生主動找她，追求她，然後就有幸福家庭。

但事與原違，她的生活很宅，出來工作之後也沒有朋友，只有父母，放假也是呆在家陪伴父母，也沒有甚麼社交活動。

打扮方面，由於她自少被父母灌輸不要太過漂亮及刻意打扮，因為這樣只會吸引男生注意，她也深信不疑；所以從少至大，她從來沒有化粧，甚至乎覺得很討厭，覺得這是浪費時間，而且真愛必然不會計較她的外表，而是她的內心。

這是真的嗎？她完全從自己角度去想，而沒有想過現實；再者，她的內心有甚麼優點？其實她自己也說不上來，只覺得自己性格溫馴，不多話就好；其實這也是她再次將自己主觀願望放進現實之中。

就這樣，她一直都沒有拍拖，而每天都會想為何沒有機會；她朋友有曾經勸告過她，著她多點對外認識朋友，也要主動打扮；但她因為原生家庭問題，只是覺得上天自有安排。

結果，她等了十五年，上天也沒有安排。

其實真的是上天沒有看見嗎？她不禁問自己，到底是甚麼原因導致和男生沒有緣份？

她面對的問題，也可能是你面對的問題；所以這次正好說明一下，要感情好，在人生當中應該要有甚麼態度才是正確。

重點一：刻意打扮不可少

很多女生都有一個很大的誤會，就是只要自己有好的性格，就會自動有男生被吸引；也因為這個誤會，讓原本自己本來有九成可以成功的姻緣運付諸東流。

男人都是視覺及嗅覺型動物，所以第一眼吸引他們的，是外表，而不是自己內在的性格；想想也知道，男人第一眼看自己，並不會看穿自己的心；性格也要相處一段時間才知道；而外表則是男人第一眼望到女人的感覺。

所以要讓自己有吸引力，就必然要有刻意打扮；只是很多女生都因為原生家庭及自己固有價值觀問題，而不知道世界上有刻意打扮這回事；她們只覺得，穿上衣服，刷好牙洗好臉就是打扮，其實並不是如此。

在我認識的桃花萬人迷當中，全部清一色都是刻意打扮的能手；她們會很懂得穿衣，注重自己樣子及身材，因為她們知道這是吸引男生最快的方法，也是拿取入場券的捷徑。

男人是感官動物，他們如果對一位女生有興趣，開始時必然會被對方外表所吸引；所以任何女生，如果想有好桃花及好姻緣，首先要留意自己外表。

那些只覺得「如果對方愛我，就必然會注重我的性格」的女生，只是將自己主觀願望放進現實世界之中，也因為這樣而導致感情一直都是單身，無人問津。

當然，並不代表有打扮就是一切；外表是吸引對方的入場券，一起之後三個月，去到穩定期之後，兩個人的生活習慣，價值觀，人品就變得重要，這是先後次序問題。

所以切勿斷章取義，想事情要想全部。

重點二：長期負面必無穏定感情關係

在我認識的女生之中，我從來沒有看過一位女生，是因為性格負面而長期吸引男生的；相反，我看過很多女生，都會因為自己性格負面而導致感情出現問題。

想想也知道這是常識，男人和自己一起，必然是想快樂才會這麼做；我沒有聽過男生會為了不快樂所以才和一個情緒長期負面的人一起。

能夠明白這一點，就要知道一定要好好控制自己情緒，才能夠有好姻緣；那些一直都不以為然情緒負面的人，最常見的歪曲邏輯，就是說「如果他愛我，他就能夠引受我的情緒及負面」。

其實說這句話是全無意思的，我更關注的是，現實當中，為甚麼男人要忍受自己的情緒？真的有這個男人嗎？

想想看，如果現實之中有很多男人都很喜歡女人發脾氣，那當然沒有問題；不過稍有常識就知道，這句說話根本就不合理，只是感性女人自己主觀願望想出來的東西罷了。

所以一切只看事實，然後因應事實去做，你的姻緣就馬上能夠獲得大幅度的提升；最重要是知道男女心理學，明白男人心裏想甚麼，你的感情就能得心應手。

想想也知道，情緒出現問題會有很多磨擦，而男女一起，最重要的就是每天的相處；如果女方情緒有問題，那每次約會見面都是吵架，男方會越來越愛自己嗎？

不明白不要緊，讓我們來看看以下句子，由你去想想是否合理：

「他越來越愛她了，因為她脾氣甚大，常常都有情緒，而這正是他最感到值得愛的地方。」

真是你好意思說出來我也不好意思聽到，所以別再以自己主觀願望去看事情；有可能你自己一直都認為對，但整個人生都錯了。

重點三：主動把握機會至為重要

她另一個問題，就是太過被動，以致在人生錯失了很多機會。

一個不停呆在家又沒有朋友的女生，真的會有男生突然主動走上門來找自己，然後追求自己嗎？

感性人常常努力讓自己甚麼也不做，不付出，腦海每天只想著緣份，深信只要有緣，自己無論做得怎麼差，怎樣放棄認識異性的機會也好，還是會有很有條件的男生硬擠過來，在自己生命出現。

現實真的是這樣嗎？感性人不願意面對現實，導致她們原本有好感情的機會變得無影無踪。

所以，做人一定要主動萬分去認識新朋友，也不用太過認真；首先要讓自己有更多機會，姻緣才會來。

很多一本正經的女生，就是因為想法太過傳統，認真，才會導致自己吸引不到異性。

主動並不是表白，很多人都誤會了；這裏所說的主動，是要讓自己去更多場合，個人來說多點笑容，多點話題，這樣才會有異性對自己有興趣。

希望以上的三個重點，能夠讓你有所啟發；請記著，很多時候姻緣不來，其實情況沒有你想像中差；只要改變想法，繼而改變自己的價值觀及習慣，我相信你可以在很短時間之內，就能夠排上桃花萬人迷的隊列，九成機會你也可以有好感情，找到真命天子。