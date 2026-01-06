【Yahoo Style 玄來愛情】外表漂亮但卻不停找到搵食男？｜九成男人不會告訴你的愛情真相｜

這次的分享，是一個在感情路上跌跌撞撞的女生，她一直有拍拖，遇過很多男生，但因為自己沒有邏輯的擇偶原則，導致一次又一次的錯誤。

很多時候分手，男方真的不會告訴你真正原因；但很多時候我們可以憑自己的思考及觀察力可以解讀得到，最重要是要看對方做了甚麼事情，有甚麼互動。

她命宮天同，天哭，文昌，對宮有天梁化科，陀羅，天刑；財帛宮有擎羊，華蓋，事業宮有天機，巨門，文曲化忌；夫妻宮有鈴星。

整體星盤的情緒很容易出現問題，人也感性；天同守命本來想東西就未必很現實，再加上天哭星，容易有情緒；大家也不妨留意，如果有此組合，平日真的要多加留意情緒，想東西也要現實一點。

再加上命見華蓋，想法容易超凡脫俗不現實，此點也要留心。

最大問題出在夫妻宮。夫妻宮天機巨門本來姻緣就很一般，可以有桃花但未易找到情投意合對象；因為天機主動，巨門主急，吵，所以即使有對象也好，也會因為小事而吵架，而命主本身難控制情緒，導致感情運必不好。

要打破這個局面，後天就一定要很努力控制情緒；除此之外，一開始時找正確對象才發展也很重要。

她外表及身材長得非常漂亮，為人很懂得打扮，而她在大公司工作，職位也不差，經濟可說是有基礎。

但她在感情路上則是一團糟糕。在情路上，不停遇到搵食男，有些就結了婚，很明顯也是為了找她玩玩；她不明白，為何遇到的總是爛桃花？

聽到她的際遇，我明白她的問題部份來自先天姻緣運，但如果後天她能著力留意，情況也不會去到那樣糟糕；她的問題在於太過感性思維，導致後天選擇對象的條件不正確，自然就會有不對的人進來。

很多時候，我們以為自己在尋找真愛，只要自己很愛很有感覺就可以，但其實這樣去選擇對象，成功的機會其實很低；愛情和穩定是完全兩回事；有愛並不代表可以持續，這點不可不知。

她的問題就是，選對象沒有思考，只會以表面感覺為一個原則；只要對方口甜舌滑哄得她開心，她就會覺得這個人很好，跟他開始；結果拍拖多次，也沒有一個人成功。

想想也知道，如果一開始時網上交友，對方表明已經了婚，和對方發展的難度就會大了很多；我們也必然不會放在自己在一個不利的境地之中，形成她失敗的機會很多。

如果你也和她一樣，覺得自己在情路上總是跌跌撞撞，選的對象總不合適，不妨看看以下這三個愛情盲點，看看自己是否也踩中了？

重點一：別只用耳朵拍拖，要用「眼睛」和「腦袋」去觀察

她第一個最大的問題，就是太容易相信男人說的話。

當那個男人告訴她：「我和老婆早就沒感情了，我們只是為了孩子住在一起，很快就會離婚。」她選擇了全盤接收，因為她對那個男人有感覺，所以她就會不停幻想，將所有自己將來想出現的願景放進腦袋之中，她只覺得，人要轟轟烈烈才對得住自己，結果當然可想而知。

「不要聽男人說了甚麼，要看男人做了甚麼。」

很多沒有思考的女生，很習慣直接問，例如問對方：「你單身嗎？」，「你對我是認真的嗎？」問完得到一個肯定的答案，就安心了；這其實是一種思維上的盲點，自己想知道答案，應該要自己觀察出來，再由實質事情去分析。

她們不願意去想的原因，是因為直接問最快，不需要花時間去觀察細節，不需要去推敲邏輯；但請別忘記，騙你的人從來不會主動告訴你，他騙你。

九成的真相，男人是不會主動告訴妳的。

對方因為想追求你，想和你一起有進一步的關係，他當然有很多東西都不會主動告訴你了；相反，他會主動做很多事去迷惑你，讓你覺得他對你是真心的。

真正的愛情技巧，是學會「獨立思考」；當他說要離婚，你就得看他有沒有相關的紀錄，還是說說而已？當他說沒有感情，他現時是否已搬走？實際行動最重要，這些都是幫助我們分析的重要線索；如果都沒有，那他很明顯只是說說而已，真的不必太過認真，但有很多感性女生，寧願相信大話也不相信眼前發生的事。最後往往沒有好下場。

學會觀察行為背後的動機，才能幫妳過濾那些不懷好意的搵食男。

重點二：停止被愛，別把甜言蜜語當正餐

她有一個大問題，就是常常陷入自我感動中；例如在開始追求她時，男方會主動接送，幫她開車門，送她回家，她就覺得這些都是對她好及認真的表現；其實這些都是很表面的事情而已，任誰都會做到。

這就是典型的將被愛放大。很多女生在約會初期，只專注於男方對自己有多好，有沒有說很好聽的話，卻忽略了這個人本身的性格，背景，價值觀，以及這段關係是否健康。

一次約會就表白，兩次約會就提出過夜，這些事情很正常嗎？當然不正常！但有很多感性女生潛意識想被愛，難得有一個人給自己希望，就寧願相信那是事實而開始了，結果當然是一團糟糕。

唯有只看事實，不要只將被愛放大，要看看對方的背景多加思考，這樣才能夠得到真正的答案。

第三課：姻緣不是「等」來的，運氣只是水流，成事在人

另外最後一個問題，是雖然她拍拖次數很多，但卻非常被動；每次看到合適的對象都不會主動發放自己身體語言及吸引力，只是等待別人來追求。

這樣會有很大問題，因為萬分主動追求的，都極有可能是有計謀的人，大部份都是不認真的搵食男。

如果她能夠擴闊圈子，主動接觸那些條件不錯的人，這種人未必懂得甜言蜜語，但卻極有可能是真的可以和自己長期交往而合適的對象，也可能是她的真愛。

但她沒有這樣做，也有可能她覺得，愛情是一種感覺，那些真的適合她，人品好的男生，在她看來又好像沒有那麼多吸引力，她也沒有很大興趣和這些人發展。

就是這樣，大家都要想想：如果是這樣的話，其實上天有可能真的安排了真命天子給你，但自己沒有好好把握機會而已。

不想付出，卻想得到收穫；不想動腦，卻想遇到真正外表，經濟，條件好又專一的人，世界也從來沒有這樣的事情發生。

好好想想以上重點，有可能你的真命天子一直在你身邊，而你也一直很有機會自己主動去爭取，但卻被自己的感性思維阻礙了姻緣。