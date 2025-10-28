【Yahoo Style 玄來愛情】外表身材皆不錯拍拖次數多為何一直都未能穩定？｜你可能沒有想過的三個原因｜最重要是對感情有想法

這次的分享，女生外表及身材都是中上，拍拖次數也多；但每次關係總在兩個月就停止了。

到底是甚麼原因導致這樣？她的問題也可能是你的問題，所以請細心留意閱讀，明白了之後極有可能改變你一生的姻緣運，找到真愛。

她命宮天機化科，鈴星，寡宿，對宮有天梁，擎羊，文曲，文昌；財帛宮有天同化權，天龯，事業宮有巨門化忌，天馬，陀羅，孤辰；夫妻宮有太陽落陷，天刑。

整體星象看來，格局一般。先有忌星沖破，而巨門也主反覆影響工作，再加鈴星運勢遲得，天刑也容易有刑剋。

廣告 廣告

此命因巨門化忌關係，情緒容易不穩定，再加上命見孤辰寡宿，感情穩定也不是一件容易的事情。

夫妻宮更是煞星重重，太陽既落陷再見天刑，對宮又見巨門化忌，陀羅，孤辰，即使有對象早年也會因為有問題而分開；此命宜遲婚，後天也要控制情緒，懂得男女相處之道，命運才會改變。

她學歷一般，一直做著文職工作；由於她以愛情為重，一直沒有放太多心力在工作上，所以不停轉工，事業運長期停滯不前。

她只想著，女人愛情最重要；只要她能夠找到一個經濟條件好的男人結婚，下半生必然生活無憂，無須靠自己。

由於她很早就有這個想法，所以她一直都以為自己很有機會，對工作不上心，也看不起任何一份工作；每天都是蒙混過關，事情非到必要時都不做做。

有這樣的心態，工作當然不會成功及做得好。

因為她一直都沒有很高的收入，所以對現實也有很多不滿；連養自己也成問題。

感情方面，她因為外表及身材都是上上，所以去到那裏都有機會；任何男人只要一見到她，除非是結了婚又或者有女朋友，否則都會對她很有興趣，主動想發展。

當然，也會有些結了婚的男人對她有興趣，但她一開始時因為想找人結婚，所以從來不會和有伴侶的異性交往。

這些男生百般追求，讓她有很多選擇；這個沒有了，又會有三兩個後備男人出來；形成她對關係很苛求，脾氣也大。

她長期情緒有問題，動不動就會不滿及發脾氣；而男生多為了遷就她而妥協；但很多男生和她一起之後，得到了她就開始厭倦，因為她從來都不會提供任何情緒價值給對方；久而久之就必然分手。

她在經歷了多次分手之後不禁問自己：要找一個結婚對象真的這麼難嗎？

其實一點也不難，只是她的想法問題局限了自己；在她看起來，只要她答應男生追求和她一起，她就覺得是最大的妥協，而身邊的男人就像是欠了她似的，一定要對她好。

直至現在，她拍拖已經超過十次了，每次的模式都一模一樣：開始時打得火熱，但一起之後兩個月，男方都會受不了女方脾氣而分手。

到底她有甚麼問題而一直都不能有好對象發展甚至乎結婚？

重點一：付出是雙方而不是單方

她一直都想，只要答應了男方的追求就是最大的妥協了，其餘的她都不會付出，卻去期望有好感情。

坦白說，這種情況，在現實幾乎不會存在；男女之間有等價交換，唯有感性女人才不會去想這些事情，結果當然輸得很慘。

有外表的，開始時還可以很有機會再找對象；但隨著時間過去，青春沒有了，身邊追求的人也自然會少，到最後甚至乎毫無機會；去到那個時候才後悔，已經太遲。

重點二：情緒控制為第一優先

情緒控制在一段關係當中為重中之重，一定要很留意；但很多人都忽略了，以為吵架就是情趣，沒有吵架就不能了解對方，做很假的自己假意友好是不好的事情，其實全錯了。

男人和自己一起的最大目的，就是開心；沒有男人會因為和自己一起痛苦而想在一起的，這是最基本的常識，但有很多感性女人誤會了。

所以，要感情好，長期的情緒控制是很重要的；我並不是說有不滿說出來不對，而是要透過理性討論的方式，而不是只有情緒及形容詞，去為對方製造負面影像以及浪費時間。

重點三：人生不能只靠男人

她另一個大問題，就是還未讀完書的時候已經想一心要靠男人，而自己在工作上，人生上完全沒有想過要進步。

其實這是危險萬分的事情。想想看，萬一，我是說萬一而已，如果一生都不能靠男人，那怎麼辦？

有個男人可以幫助自己經濟當然好，但事情未發生之前，必然要想想自己，所以定期自我增值，有自己的事業及工作是很重要的。

很多感性人就是想錯了，努力放空自己，努力成為世界上毫無貢獻的人；一心想著只要有個好男人，人生就會好。

其實即使是有條件的男人也好，也會期望身邊的女人有自己的想法，能力，而不是一無是處，只有外表而沒有內在。

好好想想以上三個重點，必然會對你的感情有所啟發。