【Yahoo Style 玄來愛情】女方人工高是否擇偶致命傷？｜一定要清楚感情概念才能找到合適另一半
一直以來，有很多女性友人告訴我，她們自身經濟不差，但由於種種原因，例如個性比較內向，以致沒有很多機會，導致一直自己都是單身；但她們卻很想早日成家立室，生小朋友。
女方人工高，確會讓自己選擇少了，因為稍有邏輯也會知道，如果對男方經濟有要求，機會也自然會少一點；問題只是自己想法問題，我們在思考感情的時候，要顧及現實而不能單一。
她命宮廉貞，七殺，華蓋，龍池，鳯閣，對宮有天府，地空，火星，左輔，右弼，寡宿；財帛宮有紫微，貪狼，祿存，天哭，事業宮有武曲，破軍，天福，截路；夫妻宮有天相，天馬，孤辰。
此命桃花一定不差，貪狼為第一桃花星，廉貞為第二桃花星，兩星全見先天就有會有吸引力，再加上命格為殺破狼為人主動萬分，無論在事業或感情上都會佔有優勢。
此命財運也不差，武曲為落手落腳得財星，再加祿存也為財星，對事業也會有大幫助；天府為讀書星，雖無化科並照但書緣也很好。
不過此命見天哭，截路，極需要注重情緒問題；一不小心就會影響了感情；而命見華蓋也容易想法不符合現實，這一點也要留意。
感情方面，天相守夫妻宮是很穩定的組合，對感情也會比較認真，但不一定代表感情順利；尤其命見孤辰寡宿，更要在後天多加留意及化解。
先天星盤如此，後天又如何呢？
她在外地名牌大學留學，畢業之後起步線也比別人前，一出來社會做事就已經加入大公司工作，短短四年之間人工已經多了三倍；她那個行業，只要勤力用功，升職比誰都快。
去到後來，她月薪已經是一般打工仔的五倍以上，經濟環境著實不錯；一個人買樓自住，還可以打算再買樓投資，養得起自己之餘，還供養父母，弟弟妹妹讀書。
不過當然，要有好工作還是要付出代價的。她一直都忙於工作，所以感情之事也著實不太認真經營，以致去到二十八歲還沒有拍過拖，一直都是單身。
由於自身人工比較高，她對伴侶要求也當然高；等閒之輩不要說拍拖，她連約會的興趣也沒有；在她而言，這是很合理的要求，她不覺得有甚麼問題。
其實如我之前所說，你自己怎樣去想也沒有問題的，現實你要有姻緣，並不是你的想法或要求多麼合理，而是現實成功的機會率。
去到現實問題，同年紀的男生，人工如果要比市面高五倍，大概機率是多少？你不用準確的告訴我，大約就可以了。
當機會率去到 1% 也不到的時候，其實自己就要馬上知道，自己成功的機會率，會比一般女生少了 99%，這並不是甚麼博士課程才能學會之事，而是任何人也能計算得到的常識。
由於她外表及身材都是上上，平日也很懂得打扮，所以身邊其實不停也有追求者；只是她會以對方經濟或人工做大前題，全部都不符合她的要求而沒有發展。
這是先天命理注定她姻緣差嗎？絕不！相反她一直都有機會，只不過是後天她主動拒絕了這些姻緣，這是想法問題。
她這個情況，相信也是不少女生遇到的問題：自身高薪，也想對方高薪而錯過了很多機會。
在我看過這麼多高薪的女生之中，有很多都可以有好家庭，找到好姻緣，找到愛自己的男人，一樣可以結婚生小朋友，樂也融融。
問題在於自己有沒有去看現實，以及自己的想法而已。
她的情況，其實有三件事情可以去想去改變。
重點一：不用以男方人工為首要要求
其實邏輯去想，如果自己經濟不錯，其實也無須依賴對方經濟；這樣即使大家經濟獨立也是沒有問題的；我看過不少例子，女方是專業人士，而她絕不計較男方在錢銀上的問題，一樣可以找到好姻緣；反而因為自己經濟條件不錯，不用為男方帶來負擔而加分。
所以，自己人工很高而要求男方人工更高是一個很大的盲點，首先必然要自己看看機會率，如果真的很低的話，那很容易就會流於自己的主觀願望而拖累了自己姻緣及青春。
重點二：自己在其他方面要加分
要找到一個條件好的對象，除了經濟條件之外，自身的外表，性格，價值觀也很重要；性格不好，價值觀不符合現實，那自己其他地方就算有多好也是徒然。
她因為外表出眾，所以也不停吸引到不同的對象追求；只是她對男方的經濟有很高的要求，才會讓她一直單身未能突破。
不過，即使她能夠找到心儀的對象發展也好，自身的性格，同理心，溫柔照顧等等也要留意；否則生活習慣以及價值觀不一致，情緒長期有問題，大家相處也不會愉快，只是勉强。
我常說，情緒有問題的女生，根本就沒有資格有好感情，連談論的資格也沒有；但有很多女生，明明很想有姻緣，但現實卻毫不順利，每天都埋怨上天，其實是自己造成。
我看過不少女生，她們經濟條件好，外表好，就錯誤地以為自己可以胡亂發脾氣，不停向伴侶發泄情緒，還覺得對方要忍讓。
現實生活當中，你看人，人看你，如果你找到一個條件比較好的男生，他也當然會有很多選擇；而感情要長期穩固，開始時外表只是入場券；要相處數十年而感情一直要好，大家的溝通方式就很重要。
重點三：等價交換
愛情上不會很計較，因為愛情是不可量度的東西，但我們也要努力將它量化而懂計算，這就是愛情長勝有主動權的秘訣。
如果自身人工較高，那自己找一個人工比自己少一點的男生，大家經濟獨立，男方不用負責女方生活費，兩個人一起可以置業，找一個好一點的居所，這是很强的等價交換；再加上自己可以照顧男方，大家一起開心愉快，無所不談，大家有共同興趣，兩個人因為有了對方而不停有進步，這也是很强的等價交換。
好了，輸到想想自己的時候了，想想看，如果對方和你一起，他能夠得到甚麼好處？
感性人很奇怪，聽到這句說話覺得很不自然；但反過來想，自己不停要男方條件好，例如對方人工高，不就也是想有好處嗎？
但因為感性人自私，只顧自己，一味要自己全贏，所以就會覺得男人是欠了自己，自己想有好處是天經地義，但對方想在自己身上有好處就是罪過；這在邏輯上全錯了。
也請別誤會，這裏所說的好處，並不單是說金錢；例如自己脾氣好，甚少吵架，出少句聲當幫忙，這其實已經是一個很大的好處了。
另外可能幫助男方解決賺錢以外的問題，例如照顧男方起居飲食，找地方吃飯，肯做做家務，這也是好處之一。
當然，去到這裏感性人又出場了，她們會覺得，我找一個對象和我談情，我並不是要當一個工人；其實也是邏輯上全錯了，感性人可能工作上很懂計算及很有邏輯，但去到愛情卻表現得像一個幼稚園生一樣。
做人最重要是有第二句，你不做這些是沒有問題的，那麼，除了這些以外，你還有甚麼好處？
所以，只要事情能夠符合現實去想，只要具備邏輯及常識，你不難找到唯一的答案，幫助自己早日突破姻緣，找到真愛。
