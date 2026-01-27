錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
【Yahoo Style 玄來愛情】她用了三個方法，成功挽回一段即將分開的感情
【Yahoo Style 玄來愛情】她用了三個方法，成功挽回一段即將分開的感情
我常說，感情從來都不是談出來的，而是做出來的；剛開始時甜言蜜語很容易，但甜蜜期一過，就變了穩定期；當初的關心少了很多，對方也不再積極；這個時候如果自己還抱有很大期望，就會變得不知所措。
當然，感性女生會一味想著：「我覺得他還愛我」，「他只是很忙而已」，其實這些都不是真實；最重要的是認清現狀，針對性地解決問題。
不過，解決問題是需要思考力的，所以一定要理性，才可以認清問題所在；只要你願意張開眼睛看事實，你就會發現，你會比感性思維看到更多東西，幫助自己分析挽回的機率；其中一個重點就是要看男人在做甚麼，而不是說甚麼，更不是强行去追問，只想聽表面答案。
她命宮廉貞，貪狼化祿，紅鸞，天刑，台輔，旬空，對宮有祿存，天空，天喜，孤辰，文昌，晦氣；財帛宮有紫微，破軍，天龯，火星，事業宮有武曲，七殺，鈴星；夫妻宮有天府，文曲。
整體星盤為中上格局，貪狼守命再加化祿，對宮再見祿存，財運甚顯，而且再加見火星，形成「火貪格」，容易得到突如其來的財富，此命做靠佣金收入的工作例如銷售最合。
命見紅鸞，姻緣甚顯，而且貪狼為第一桃花星，所以很容易會找到結婚對象，不過婚姻是否幸福，當然又是另一回事。
此命姻緣多有離合，因為命見天刑，而天刑星則有刑剋意味，六親緣會較為薄弱；再加旬空，影響更大。
夫妻宮見天府星，再加文曲也為吉星，為感情增添不少助力；只要運用得宜，雖然中間會有波折，但後天只要能夠好好把握，到後來也可以找到美滿姻緣。
她跟男朋友拍拖三年，由於她有著吸引的外表，所以頭兩年男朋友也因為她的外表及新鮮感而對他很好；但她脾氣比較大，久不久就會對事情有不滿而訴諸情緒，所以感情一直也很反覆。
最近半年，男方明顯冷淡了；訊息回得很慢，見面次數也比以往少了很多；可能是去的地方不多，而她也沒有太花心思在節目安排上，形成大家開始有距離，溝通也越來越少。
直至上個月，男朋友母親生日，她知道了之後一早就問男朋友：「伯母生日我們去哪裡慶祝？我要準備什麼禮物送給她？」
結果男朋友淡淡地回了一句：「哦，不用了，我們家自己人簡單吃個飯就好，妳來不來也可以。」
她聽了之後心裡很不舒服，她知道感情出現了問題，但卻不懂怎樣和男朋友溝通；而她最想的，就是和男朋友好像往日一樣愛她。
其實這種情況已經很危險，因為男朋友已經用動作清楚顯示，她其實在他生命中不是那麼重要，而且極有可能距離越來越遠。
在面對這情況下，她可以做甚麼才能挽回關係，甚至乎讓男朋友重新愛上她？
她的問題，可能也是你的問題，讓我告訴你三個重要想法，知道了，照做，必會對感情極有幫助。
重點一：不用明問
很多感性女生就是犯了這個錯誤，就是甚麼都要問得很白，結果也當然得不到自己想要的答案；例如女方直問男方：「我們之間是否出現了問題？」男方必然回答「沒有呀」就鎖住了你。
請記著，自己看到的，就不用再問了，因為問了也沒有意思；反而自己要多思考，不用明知故問。
她要做的，就是細心觀察，自己想想問題背後所在，而不是問題表面。
例如男方母親生日叫自己可去可不去，這是問題表面；她要想想背後真正原因，兩個人淡了的原因。
重點二：重點思考
感性人多不會思考，只會有自己主觀願望加進去；所以很多時候都不會得到重點。
她們一味只想著「你要我怎樣做才會對我好」這些表面問題，而不是想到事情的本質；她們口裏說會改變自己，但行動卻是零。
其實整件事情本身不太嚴重，只是大家相處久了，男方開始覺得悶，再加上女方脾氣實在太大導致；她只需要讓兩個人一起時相處有趣，而且努力控制自己情緒就可以。
重點三：越早發覺越好
男女之間的愛，如果出現問題的話，當然是越早發覺，越早補救越好；我看過很多例子，開始時明知道感情有問題，在那個時候其實可以挽回；但女方努力不做好自己，不停覺得還有下一次機會，結果越變越糟糕，再後悔要補救時已來不及。
所以，如果真的很愛對方，又不想失去，看到問題就一定要正視；你同意或不同意也好，也要按著對方的問題而解決。
去到這裏，可能有人會問：「難道對方的問題不合理我也有義務去解決嗎？」
如有此問，自己也要想想，其實對方是否真的適合你？兩個人一起，最重要是舒服，不做作，很自然的做回自己；因為未來相處數十年，如果勉强自己，越往後只會越痛苦。
她在細思之後，及早發現問題所在，知道主要原因是男方嫌她脾氣太大，只要見面少一點就能夠少點忍受她的脾氣；她在知道原因之後，馬上努力改變自己。
她主動不抱怨，永遠都是充滿笑容溝通，即使遇到不滿的事，往時她會馬上眼前一黑，但之後就忍著不爆發。
另一方面，她開始在兩個人的關係當中加點思考，開始會了解男方的想法；往時她對男方毫不關注，但現時她則積極關心他，參予他的生活及話題。
也由於這樣，她男朋友開始覺得她能夠提供情緒價值，也願意和她分享自己的工作及生活之事；及後兩個人的感情得以修補，到最後成功讓男友求婚，到現在已經組織幸福家庭。
看到這樣的完滿結局，我也覺得很開心；所以感情要修補，不難，更重要是想法及行動，情緒控制。
其他人也在看
mandycat office：扣好未？
由爭位坐變咗爭位企～～ 文地貓2026月曆：https://mandycat.com/product/2026calendar/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 1 天前
氣炸椒鹽豬扒
買了一包荷蘭豬梅扒嫌佢太薄身，唔啱當扒咁鋸，切成一件件整咗一個簡單版椒鹽豬扒。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
生魚片便宜到當早餐吃！台灣「這小鎮」天天一早就吃，再搭１碗米苔目最道地
位於台東的「成功鎮」是個隱藏版的桃花源小鎮，由於擁有東海岸最大漁港，因此一年四季海鮮、漁獲量豐富，當地的成功市場不僅各攤美食臥虎藏龍，更能在市場中吃到「成功人士」最接地氣、道地的「早餐組合」。當地的道食尚玩家 ・ 1 天前
小食食譜｜煙肉芝心墨魚卷
同朋友開Party，想有啲方便易整嘅香口小食，呢款煙肉芝心墨魚卷就啱晒你。材料全部係超級市場買到，做法又簡單，最正係芝士有流心嘅效果，食落去夠晒惹味，大人同小朋友都讚好食！Cook1Cook煮一煮 ・ 12 小時前
牛油蒜蓉煎大蝦
雪藏大蝦除了可以煮成茄汁蝦碌、黃金蝦外， 仲可以簡簡單單用牛油蒜蓉煎香，一樣惹味。 更多食譜可到芙芙Little kitchen專頁: https://www.facebook.com/fulittlekitchen/Cook1Cook煮一煮 ・ 3 小時前
炸雞食譜｜芝心炸雞卷
這道芝心炸雞卷外層酥脆香口，內裡的雞肉和芝士則柔軟而多汁，口感十分豐富，加上雞肉和芝士的味道完美地融合，令人回味無窮。Cook1Cook煮一煮 ・ 12 小時前
阿拿奧荷填補巴塞隊長人選
【Now Sports】隨著德國門將達史迪根外借至基朗拿，這位巴塞隆拿隊長亦留下球場上領袖角色，而據西班牙媒體指出，中堅朗奴阿拿奧荷會是繼任隊長人選。現年26歲的朗奴阿拿奧荷（Ronald Araujo）此前雖然曾經受到心理病影響，缺席巴塞隆拿比賽一段時間，但烏拉圭中堅已經回歸。據西班牙塞爾電台報道，阿拿奧荷會取代離隊的迪史迪根，成為巴塞新任隊長，而其他副隊長人選，則有法基迪莊、柏迪及夏芬拿。迪史迪根於2024年時，從沙治羅拔圖手中接過巴塞隊長一職，但隨著德國門將外借至基朗拿，球會需要重新找隊長人選，以在球場內作為領軍人物。至於報道中亦指，後衛艾歷加西亞，以及前鋒費蘭托利斯，是巴塞未來的隊長大熱人選。now.com 體育 ・ 22 小時前
真主黨指針對伊朗的行動或觸發大範圍衝突
黎巴嫩真主黨領導人卡西姆警告，任何針對伊朗的軍事行動，都可能觸發更大範圍的地區衝突。卡西姆說，如果以色列和美國對伊朗發動侵略，真主黨將在適當時機採取行動，重申堅定支持伊朗主導的「抵抗軸心」網絡。阿聯酋則強調，不允許其領土、領空或水域被用於針對伊朗的任何軍事行動，也不會為此類行動提供任何後勤支援。阿聯酋外交部的聲明重申，一貫主張透過外交途徑解決分歧，致力於維護地區安全與穩定。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫也說，美國對伊朗發動襲擊將嚴重破壞地區穩定，期望各方保持克制。佩斯科夫表示，俄羅斯將繼續努力促進緩和局勢，希望有關各方透過和平談判解決問題。北約秘書長呂特就說，雖然北約非常關注伊朗局勢，但這個不是北約應該介入的事務，北約的重點是歐亞大西洋方面。(BC)#伊朗 #真主黨 #美軍 #美股infocast ・ 12 小時前
英超｜愛華頓迫和列斯聯 巴利5場入4球
周一（26日）英超獨腳戲，愛華頓主場由前鋒的泰亞路巴利（Thierno Barry）下半場建功，以1:1迫和列斯聯。上場聯賽擊敗阿士東維拉的愛華頓，主場迎戰爭取護級的列斯。列斯聯在28分鐘先由占士祖斯甸（James Justin）打開紀錄。不過客隊下半場就失守，泰亞路巴利把握機會為拖肥糖追和，這是這位法國小國腳在5場比賽的第4個入球，並為愛華頓1:1賽和列斯聯各得1分。愛華頓聯賽以33分排第10，與第8至第11的賓福特、紐卡素及新特蘭同分，而列斯聯以26分排第16，距離降班區的韋斯咸有6分。am730 ・ 8 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 6 小時前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 11 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
方媛拎20萬名牌袋狂掃金飾 買走三大袋目測值過百萬 網民：以為去街市買菜
天王郭富城生下三名可愛女兒的「天王嫂」方媛（Moka），早前在社交平台小紅書發布「買金日記」影片，只見她手挽炒價約20萬元的黑色Hermès Mini Kelly手袋，在金飾店狂掃貨Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 18 小時前
壞帳風險｜委內瑞拉擬「走數」 拒承認前任政府任何債務 中國或面臨500億美元壞帳
隨著委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)倒台後，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodr...BossMind ・ 6 小時前
江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？
新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活「越嚟越好」。事實上「5時起床」的作息管理，可稱為加入「5am Club」（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己「已經贏了一天」，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種「晨型人」，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床Yahoo財經 ・ 7 小時前
內地發現尼帕病毒有效藥 醫生籲春節避免赴疫區
【on.cc東網專訊】印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引起全球關注。內地醫生周二（27日）提醒，該病毒主要侵襲呼吸系統和中樞神經系統，可能人傳人，呼籲春節出行非必要不前往疫區。中國科學院武漢病毒研究所同日宣布，發現口服核苷藥物VV116對該病毒的高on.cc 東網 ・ 8 小時前
陳家珮逆線駕駛引葉劉蔡素玉罵戰 葉劉：您是不是想小題大做或報一箭之仇？｜Ray Online
新民黨議員陳家珮逆線行車一事原來唔只喺社會引起風波，仲導致政圈內部出現火花，新民黨主席葉劉淑儀同民建聯前議員蔡素玉喺地區通訊群組公開駁火。根據政圈流傳嘅對話截圖，蔡素玉近日喺「香港東區各界協會」WhatApp群組轉發3段訊息，頭兩段係葉劉當年就前民政事務局局長徐英偉出席「洪門宴」嘅回應，話徐英偉身為高官應該以身作則，普通書面或者口頭譴責都唔足夠，覺得主動辭職係較體面嘅做法。至於蔡素玉另一則轉發訊息就係：「葉劉對高級官員如此嚴格要求，試問對其愛徒是否用同一把尺,用同一個標準嚴格要求主動辭職是『較體面做法』尤其是立法局(立法會)議員，更應該守法,以身作則, 比白更白。議員並非普通市民,應在市民面前樹立好榜樣,如果立法局(立法會)議員無法以身作則,How can you expect ordinary people to do the same?(如何要求普通市民遵守)」am730 ・ 1 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 1 天前
鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚
影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前