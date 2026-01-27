【Yahoo Style 玄來愛情】她用了三個方法，成功挽回一段即將分開的感情

我常說，感情從來都不是談出來的，而是做出來的；剛開始時甜言蜜語很容易，但甜蜜期一過，就變了穩定期；當初的關心少了很多，對方也不再積極；這個時候如果自己還抱有很大期望，就會變得不知所措。

當然，感性女生會一味想著：「我覺得他還愛我」，「他只是很忙而已」，其實這些都不是真實；最重要的是認清現狀，針對性地解決問題。

不過，解決問題是需要思考力的，所以一定要理性，才可以認清問題所在；只要你願意張開眼睛看事實，你就會發現，你會比感性思維看到更多東西，幫助自己分析挽回的機率；其中一個重點就是要看男人在做甚麼，而不是說甚麼，更不是强行去追問，只想聽表面答案。

她命宮廉貞，貪狼化祿，紅鸞，天刑，台輔，旬空，對宮有祿存，天空，天喜，孤辰，文昌，晦氣；財帛宮有紫微，破軍，天龯，火星，事業宮有武曲，七殺，鈴星；夫妻宮有天府，文曲。

整體星盤為中上格局，貪狼守命再加化祿，對宮再見祿存，財運甚顯，而且再加見火星，形成「火貪格」，容易得到突如其來的財富，此命做靠佣金收入的工作例如銷售最合。

命見紅鸞，姻緣甚顯，而且貪狼為第一桃花星，所以很容易會找到結婚對象，不過婚姻是否幸福，當然又是另一回事。

此命姻緣多有離合，因為命見天刑，而天刑星則有刑剋意味，六親緣會較為薄弱；再加旬空，影響更大。

夫妻宮見天府星，再加文曲也為吉星，為感情增添不少助力；只要運用得宜，雖然中間會有波折，但後天只要能夠好好把握，到後來也可以找到美滿姻緣。

她跟男朋友拍拖三年，由於她有著吸引的外表，所以頭兩年男朋友也因為她的外表及新鮮感而對他很好；但她脾氣比較大，久不久就會對事情有不滿而訴諸情緒，所以感情一直也很反覆。

最近半年，男方明顯冷淡了；訊息回得很慢，見面次數也比以往少了很多；可能是去的地方不多，而她也沒有太花心思在節目安排上，形成大家開始有距離，溝通也越來越少。

直至上個月，男朋友母親生日，她知道了之後一早就問男朋友：「伯母生日我們去哪裡慶祝？我要準備什麼禮物送給她？」

結果男朋友淡淡地回了一句：「哦，不用了，我們家自己人簡單吃個飯就好，妳來不來也可以。」

她聽了之後心裡很不舒服，她知道感情出現了問題，但卻不懂怎樣和男朋友溝通；而她最想的，就是和男朋友好像往日一樣愛她。

其實這種情況已經很危險，因為男朋友已經用動作清楚顯示，她其實在他生命中不是那麼重要，而且極有可能距離越來越遠。

在面對這情況下，她可以做甚麼才能挽回關係，甚至乎讓男朋友重新愛上她？

她的問題，可能也是你的問題，讓我告訴你三個重要想法，知道了，照做，必會對感情極有幫助。

重點一：不用明問

很多感性女生就是犯了這個錯誤，就是甚麼都要問得很白，結果也當然得不到自己想要的答案；例如女方直問男方：「我們之間是否出現了問題？」男方必然回答「沒有呀」就鎖住了你。

請記著，自己看到的，就不用再問了，因為問了也沒有意思；反而自己要多思考，不用明知故問。

她要做的，就是細心觀察，自己想想問題背後所在，而不是問題表面。

例如男方母親生日叫自己可去可不去，這是問題表面；她要想想背後真正原因，兩個人淡了的原因。

重點二：重點思考

感性人多不會思考，只會有自己主觀願望加進去；所以很多時候都不會得到重點。

她們一味只想著「你要我怎樣做才會對我好」這些表面問題，而不是想到事情的本質；她們口裏說會改變自己，但行動卻是零。

其實整件事情本身不太嚴重，只是大家相處久了，男方開始覺得悶，再加上女方脾氣實在太大導致；她只需要讓兩個人一起時相處有趣，而且努力控制自己情緒就可以。

重點三：越早發覺越好

男女之間的愛，如果出現問題的話，當然是越早發覺，越早補救越好；我看過很多例子，開始時明知道感情有問題，在那個時候其實可以挽回；但女方努力不做好自己，不停覺得還有下一次機會，結果越變越糟糕，再後悔要補救時已來不及。

所以，如果真的很愛對方，又不想失去，看到問題就一定要正視；你同意或不同意也好，也要按著對方的問題而解決。

去到這裏，可能有人會問：「難道對方的問題不合理我也有義務去解決嗎？」

如有此問，自己也要想想，其實對方是否真的適合你？兩個人一起，最重要是舒服，不做作，很自然的做回自己；因為未來相處數十年，如果勉强自己，越往後只會越痛苦。

她在細思之後，及早發現問題所在，知道主要原因是男方嫌她脾氣太大，只要見面少一點就能夠少點忍受她的脾氣；她在知道原因之後，馬上努力改變自己。

她主動不抱怨，永遠都是充滿笑容溝通，即使遇到不滿的事，往時她會馬上眼前一黑，但之後就忍著不爆發。

另一方面，她開始在兩個人的關係當中加點思考，開始會了解男方的想法；往時她對男方毫不關注，但現時她則積極關心他，參予他的生活及話題。

也由於這樣，她男朋友開始覺得她能夠提供情緒價值，也願意和她分享自己的工作及生活之事；及後兩個人的感情得以修補，到最後成功讓男友求婚，到現在已經組織幸福家庭。

看到這樣的完滿結局，我也覺得很開心；所以感情要修補，不難，更重要是想法及行動，情緒控制。