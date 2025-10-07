【Yahoo Style 玄來愛情】如何和伴侶好好溝通？｜明明大好姻緣卻為自己而變糟糕｜成功避過這三個陷阱感情就會穏定

這次的分享，說明一對感情穩定的伴侶，如何因為女方的情緒問題而最終導致離婚收場；在我看來其實很不值。

她命宮天機化科，天梁，貫索，天煞，對宮有寡宿，陰煞，天德；財帛宮有天同化權，太陰化祿落陷，祿存，解神，八座，事業宮有天官，截空，旬空，天喜，天月，地劫；夫妻宮有太陽，巨門化忌，紅鸞，天空，天刑，孤辰，地空。

此命財運不差，命格中上，既有雙祿交馳在財帛宮，再加權星，說明事業上必有一番作為，以及工作上有領導才能；不過官祿宮無主星，受對宮巨門化忌影響，早年事業會不穏定以及容易有小人是非。

命宮有天梁及天機化科，代表書緣好有學問，做專業人士最適合；加上命格有三台八座，天月等貴人星，貴人運非常之强；如能多加利用，必然會對事業上有幫助。

整個星盤最大問題是感情方面，不過如能及早知道及作出補救，就能避免。

夫妻宮原局巨門化忌已經有問題，代表會容易因為情緒問題而和伴侶爭吵，早婚不利；見紅鸞星必然可以結婚，只是感情是否一直順利，是一個大疑問。

命格見孤辰寡宿，代表即使結婚也要萬分小心；見截空，旬空，天刑，天空，全部星曜都對感情不利，代表其人容易在愛情上有很多超現實想法而讓自己陷引險境，長期情緒出現問題，和伴侶意見不合，破壞感情。

她學歷非常好，也是專業人士，在大公司任職；由於工作勤奮而受到上司賞識；只是在工作上較為進取，平日也得罪了不少小人，所以在工作上不停有火藥味，導致她情緒長期處於負面狀態，較為剛硬。

感情方面，她由於外表及身材都是中上，很早年就認識了現在的丈夫，大學畢業之後數年已結婚；雖然拍拖期間不停吵架，但大家都想早日組織家庭生小朋友，所以很早就結婚生小朋友。

她以為一切已成定局，在婚後對丈夫更加不客氣，所以感情日漸淡薄；回家毫無感情可言，有的只是批評，對駡，冷戰。

她因為在事業上很有成就，所以回到家中就儼如女皇一樣，要丈夫一定要聽自己說話去做；很多時候她都只是自說自話，丈夫根本沒有理會她，但她卻很不以為然。

到最後，丈夫忍受不了她的脾氣而主動提出離婚，她大感奇怪；因為在她腦海之中，從來沒有想過離婚之事。

由於她性格太過霸道，她完全接受不到；但她並沒有選擇心平氣和跟好好和丈夫談一談，而是喝令他不能這樣做。

結果大家當然想像得到，她丈夫很快就搬走了，留下她一個人征征的留在昔日的安樂窩之中；這個時候她才明白，原來男人是有腦的，他們會思考，會選擇，而不是自己不停去喝駡就能解決問題。

現時的她當然非常後悔，不停去怪責自己為何往日不好好珍惜。

人生就是這樣，失敗的感性人，永遠要到事情發生的時候才去後悔；其實只要稍為有點理性去思考，這些情況其實可以一早避免；事實上她丈夫是好好先生，只是她自己情緒問題太過嚴重，性格太過霸道而已。

在這件事情當中，我們可以學習到三件事：

重點一：情緒在一段關係之中是重中之重

我常說，一個人有情緒，其實真的不配有好感情，連談論的資格也沒有；我未看過一個人情緒長期負面但感情會好，即使有，也只是暫時性而已，時日久了自然會出現問題，而且會越來越嚴重。

所以，要有好感情，要和伴侶長期關係良好，一定要好好控制自己情緒；遇到不滿的時候，切勿只顧著發脾氣，而是要理性去討論。

伴侶相處之道貴乎溝通，只要明白對方立場，很多事情都可以包容，諒解；請記著，你找一個人，並不是要那個人和你想法一模一樣，而是你要尊重對方的想法，讓對方感到被重視。

重點二：要有同理心聽聽別人怎樣說

她另一個大問題，就是絕對不聽丈夫說甚麼；只要她有一個想法，她就不會改變，只會想著要丈夫依照她旨意而行。

其實做人這樣霸道，甚麼都要管，甚麼都要控制，只要是正常男人都會離開；道理很簡單，但很多人都不明白。

所以要和伴侶關係長期良好，你就一定要聽聽對方說甚麼，嘗試了解對方想法；甚麼都不願意去聽，不去了解，兩個人的距離只會越來越遠。

想想看，和伴侶相處的時候，是否只有你不停在說話而對方甚麼都沒有說？表面上你好像贏了，實際上你其實不停在輸而自己不以為然，到最後當然輸得很慘。

感性人多半在事情發生的時候才去扮奇怪及後悔的，而桃花萬人迷因為觀察力强，自己也願意用心觀察，所以看到伴侶不多話時自己就會主動了解原因。

去到最後，她丈夫其實一天也說不到一句話，而她卻很不以為然，其實她到後來根本不了解她丈夫；丈夫的工作，朋友，每天發生甚麼事，她一概不知，眼中只有自己，其實這樣自私的人，只顧著要自己全贏的人，到最後必然全輸。

重點三：平日相處語氣要多加留意

要兩個人相處愉快有溝通，平日就要開始做點事；多表達自己尊重及重視對方就是一個很好的方法。

平日多說謝謝，多說好話，讚美的說話，伴侶自然感受得到；眼中只有自己，每天趕著說負面話，好話一句也不說，兩個人的關係也必然會越來越差。

所以，多著意留意自己的語氣，有機會多點表達正面訊息，就可以在平日無形中增强關係。

希望以上三點能夠對你有所啟發，幫助你和伴侶之間的關係幸福美滿。