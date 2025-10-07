中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
【Yahoo Style 玄來愛情】如何和伴侶好好溝通？｜明明大好姻緣卻為自己而變糟糕｜成功避過這三個陷阱感情就會穏定
【Yahoo Style 玄來愛情】如何和伴侶好好溝通？｜明明大好姻緣卻為自己而變糟糕｜成功避過這三個陷阱感情就會穏定
這次的分享，說明一對感情穩定的伴侶，如何因為女方的情緒問題而最終導致離婚收場；在我看來其實很不值。
她命宮天機化科，天梁，貫索，天煞，對宮有寡宿，陰煞，天德；財帛宮有天同化權，太陰化祿落陷，祿存，解神，八座，事業宮有天官，截空，旬空，天喜，天月，地劫；夫妻宮有太陽，巨門化忌，紅鸞，天空，天刑，孤辰，地空。
此命財運不差，命格中上，既有雙祿交馳在財帛宮，再加權星，說明事業上必有一番作為，以及工作上有領導才能；不過官祿宮無主星，受對宮巨門化忌影響，早年事業會不穏定以及容易有小人是非。
命宮有天梁及天機化科，代表書緣好有學問，做專業人士最適合；加上命格有三台八座，天月等貴人星，貴人運非常之强；如能多加利用，必然會對事業上有幫助。
整個星盤最大問題是感情方面，不過如能及早知道及作出補救，就能避免。
夫妻宮原局巨門化忌已經有問題，代表會容易因為情緒問題而和伴侶爭吵，早婚不利；見紅鸞星必然可以結婚，只是感情是否一直順利，是一個大疑問。
命格見孤辰寡宿，代表即使結婚也要萬分小心；見截空，旬空，天刑，天空，全部星曜都對感情不利，代表其人容易在愛情上有很多超現實想法而讓自己陷引險境，長期情緒出現問題，和伴侶意見不合，破壞感情。
她學歷非常好，也是專業人士，在大公司任職；由於工作勤奮而受到上司賞識；只是在工作上較為進取，平日也得罪了不少小人，所以在工作上不停有火藥味，導致她情緒長期處於負面狀態，較為剛硬。
感情方面，她由於外表及身材都是中上，很早年就認識了現在的丈夫，大學畢業之後數年已結婚；雖然拍拖期間不停吵架，但大家都想早日組織家庭生小朋友，所以很早就結婚生小朋友。
她以為一切已成定局，在婚後對丈夫更加不客氣，所以感情日漸淡薄；回家毫無感情可言，有的只是批評，對駡，冷戰。
她因為在事業上很有成就，所以回到家中就儼如女皇一樣，要丈夫一定要聽自己說話去做；很多時候她都只是自說自話，丈夫根本沒有理會她，但她卻很不以為然。
到最後，丈夫忍受不了她的脾氣而主動提出離婚，她大感奇怪；因為在她腦海之中，從來沒有想過離婚之事。
由於她性格太過霸道，她完全接受不到；但她並沒有選擇心平氣和跟好好和丈夫談一談，而是喝令他不能這樣做。
結果大家當然想像得到，她丈夫很快就搬走了，留下她一個人征征的留在昔日的安樂窩之中；這個時候她才明白，原來男人是有腦的，他們會思考，會選擇，而不是自己不停去喝駡就能解決問題。
現時的她當然非常後悔，不停去怪責自己為何往日不好好珍惜。
人生就是這樣，失敗的感性人，永遠要到事情發生的時候才去後悔；其實只要稍為有點理性去思考，這些情況其實可以一早避免；事實上她丈夫是好好先生，只是她自己情緒問題太過嚴重，性格太過霸道而已。
在這件事情當中，我們可以學習到三件事：
重點一：情緒在一段關係之中是重中之重
我常說，一個人有情緒，其實真的不配有好感情，連談論的資格也沒有；我未看過一個人情緒長期負面但感情會好，即使有，也只是暫時性而已，時日久了自然會出現問題，而且會越來越嚴重。
所以，要有好感情，要和伴侶長期關係良好，一定要好好控制自己情緒；遇到不滿的時候，切勿只顧著發脾氣，而是要理性去討論。
伴侶相處之道貴乎溝通，只要明白對方立場，很多事情都可以包容，諒解；請記著，你找一個人，並不是要那個人和你想法一模一樣，而是你要尊重對方的想法，讓對方感到被重視。
重點二：要有同理心聽聽別人怎樣說
她另一個大問題，就是絕對不聽丈夫說甚麼；只要她有一個想法，她就不會改變，只會想著要丈夫依照她旨意而行。
其實做人這樣霸道，甚麼都要管，甚麼都要控制，只要是正常男人都會離開；道理很簡單，但很多人都不明白。
所以要和伴侶關係長期良好，你就一定要聽聽對方說甚麼，嘗試了解對方想法；甚麼都不願意去聽，不去了解，兩個人的距離只會越來越遠。
想想看，和伴侶相處的時候，是否只有你不停在說話而對方甚麼都沒有說？表面上你好像贏了，實際上你其實不停在輸而自己不以為然，到最後當然輸得很慘。
感性人多半在事情發生的時候才去扮奇怪及後悔的，而桃花萬人迷因為觀察力强，自己也願意用心觀察，所以看到伴侶不多話時自己就會主動了解原因。
去到最後，她丈夫其實一天也說不到一句話，而她卻很不以為然，其實她到後來根本不了解她丈夫；丈夫的工作，朋友，每天發生甚麼事，她一概不知，眼中只有自己，其實這樣自私的人，只顧著要自己全贏的人，到最後必然全輸。
重點三：平日相處語氣要多加留意
要兩個人相處愉快有溝通，平日就要開始做點事；多表達自己尊重及重視對方就是一個很好的方法。
平日多說謝謝，多說好話，讚美的說話，伴侶自然感受得到；眼中只有自己，每天趕著說負面話，好話一句也不說，兩個人的關係也必然會越來越差。
所以，多著意留意自己的語氣，有機會多點表達正面訊息，就可以在平日無形中增强關係。
希望以上三點能夠對你有所啟發，幫助你和伴侶之間的關係幸福美滿。
其他人也在看
斷崖式分手：對方一聲不響的失蹤，突然被分手是有多難以接受？
誰會想到，在一起多年，那次見面竟是最後一次？ 「嗰日仲好地地，一齊出街、食飯，佢再送我去車站，返到屋企我照常message佢，佢就無再覆過，社交平台又block咗我，兩個月啦，係分手了嗎？」她輕聲地說著。 對方突然失去蹤影，不讀不回，毫無預警之下被分手的她顯然還未回過神來。 從大學認識到步進社會，兩人已拍拖這麼多年，既熟悉彼此的朋友，亦早已與對方家人打成一片，如無意外，這樣的一對是該會一直走下去，平穩幸福地結婚成家吧。分手前幾天一切如常，大家照樣天天聯絡，見面時依然會拖手、擁抱、親吻，怎麼突然說變就變了？刪掉彼此聯繫、突然消失、隨意地消聲匿跡，既找不著人，就連一句分手都沒有！原來那次是兩人間最後的晚餐，最後一場的見面，就這樣毫無先兆地沒下次。 也許他早就有分手的念頭，只是刻意隱藏並隱藏得太好，所以這些日子她在身邊絲毫未曾察覺，還以為感情挺順挺安穩的。誰想到這樣一切都被他突如其來的失蹤而破壞了，不告而別、想走便走、懶得通知，兩個人轉眼間變回陌生人，回到各自各的平行線。 有時我們在分別時跟對方說「Bye」、「下次見」，是真的認為很快便會有下次，但回頭想起那一次原來是最後一次，心裡不禁戚戚然ETNet ・ 2 小時前
如何「專注當下」減低焦慮享受生活？經歷嚴重過勞的澳洲百萬Podcaster分享《零雜念的簡單生活》｜誠品書店《閱見自己》
焦慮很無形，當感受到焦慮時又可以應對呢？由經歷嚴重過勞的澳洲百萬人氣Podcaster，布茹珂．麥卡拉莉（Brooke McAlary），以過來人的身份分享關於「專注當下」的生活模式，從而慢慢減低焦慮、內耗，拿回情緒主導權，令自己更平靜繼而享受時刻。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
Rare Beauty水樽爆紅，Stanley杯地位不保？Selena Gomez自家品牌聯名Threads瘋傳
Stanley 杯地位不保？Selena Gomez 自家品牌 Rare Beauty 與 Bink 聯名的水樽，近日在 Threads上引發瘋狂轉發，溫柔的莫蘭迪色系與實用設計讓這款水樽迅速成為話題新寵，風頭甚至蓋過長期熱銷的 Stanley 杯！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
油麻地被指淪色情「沙圈」 警掃黃拘3內地女最老56歲
近日有報道指油麻地碧街港鐵站出口淪為色情交易溫床，每日聚集多名長者長時間打躉，與流連街頭的「企街」妓女形成「色情沙圈」，多名衣著暴露的女子在碧街與砵蘭街一帶徘徊，見到男性經過便會做出口型及手勢「開價」上樓進行性交易，更有80歲老翁直言每月嫖妓多達二十次，更聲稱自備壯陽藥及堅持不使用避孕套，每月開支達七千至八千元。am730 ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 Naturie薏仁清潤保濕凝露 $36/件（即日起至13/10）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Elizabeth Arden時空密集修復保濕乳霜 $78/件、凡士林潤膚露725ml $38/件、Kiehl's特效保濕乳霜 $255/件、Naturie薏仁清潤保濕凝露 $36/件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
月餅食譜｜脆皮朱古力芝士流心月餅
🥮脆皮🍫朱古力🧀芝士流心月餅🥮 又一新口味，新嘗試✌️✌️ 今年第3款月餅，出爐喇！！ 一直都好想整朱古力味的月餅，今次終於的起心肝試整呢款朱古力芝士流心月餅，非常香濃的朱古力味😋😋 切開見到d朱古力芝士流心餡慢慢流出黎，真係覺得好鬼正🥰🥰 今次我用左玫瑰花月餅模，花紋好突出好立體，出爐無走樣好靚，靚到我原本諗住噴閃粉都唔記得左🤣🤣 不過，作為外貌協會會長的我，淨番最後1個都係要同佢化下妝，bling bling靚哂😍😍 朱古力芝士餡食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/17JRC3Fs5p/ 朱古力芝士流心餡食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/17YyxPughL/ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/16oWDqKQ6k/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 12 小時前
中秋注意10禁忌「別到海邊、1種人不宜賞月」！命理師警告：男不拜月女不祭灶
農曆8月15日是節氣「中秋」，也是家家戶戶團聚、賞月的溫馨節日。今年的中秋節落在國曆10月6日，命理專家小孟老師特別提醒，這一天有10個禁忌需特別注意，尤其古人說「男不拜月女不祭灶」，建議多加小心。姊妹淘 ・ 22 小時前
寒露2025｜8個男人最關心問題！寒露壯陽法大揭秘 中醫教你如何輕鬆養腎
來到了二十四節氣的寒露，是中醫所說的養腎好時機。說到養腎，為甚麼人們會將腎虧與陽痿連成一線，壯陽又是否應多食牛鞭、鹿鞭、十全大補酒等？養好腎的話真的是代表「好腰好腎好男人」嗎？這次請來徐思濠中醫師來解答男人最重要的8大問題！Yahoo Food ・ 7 小時前
甜品食譜｜南棗芝麻核桃糕 甜甜軟軟 (附影片)
近日有人請我食紅棗糕, 真是好好味呀!!! 但 1 百多元 只有十多粒, 真是太昂貴!!! 所以我決定翻造, 但紅棗不是每人也可接受... 所以我會由紅棗變正南棗, 今次讓我們來復刻 "南棗糕"啦 成品: 1盤 (20X20cm) 難度: 入門 所需時間: 45分鐘Cook1Cook煮一煮 ・ 7 小時前
花雕蛋白蒸蝦食譜│嫩滑秘訣在於蛋白清湯黃金比例！花雕幾時落最香？
蛋食譜│花雕蝦蒸蛋白 蛋白清湯1:2最嫩滑 不知有多少人會遇過這個煩惱，做甜品用到分蛋白蛋黃，結果用完蛋黃便會剩下一堆蛋白，如果不想又做甜品，可以加清湯來蒸蛋白，配上以清湯慢慢浸熟的海鮮如蝦、龍蝦又或是蟹，最後熄火淋上花雕，可以令海鮮充滿酒香，用來宴客也非常得體，即睇如何製作花雕蝦蒸蛋白：Yahoo Food ・ 6 小時前
大坑舞火龍 維園中秋綵燈會
【Now新聞台】大坑中秋舞火龍今晚舉行，銅鑼灣維園亦有中秋綵燈會。 浣紗街一帶掛滿燈籠，有市民帶備攝影器材到場等候，警方在附近封路，全長67米的火龍先於蓮花宮開光，隨後會由近300名健兒抬起，穿梭大街小巷，以及表演招牌「打龍餅」花式，最後更會舞入維園。而在維園掛滿燈籠，又有大熊貓花燈，全運會即將開幕，公園亦有吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」做運動的花燈以及猜燈謎遊戲。為配合中秋節慶活動，港鐵多條路線通宵行駛。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒
提到英國，很多人第一時間可能會想起，倫敦的紅色雙層巴士、大笨鐘或是泰晤士河。然而，英國的魅力當然不只如此。根據英國汽車保險公司GoShorty最新公佈的「英國十大最美風景」 (The Top 10 Beautiful Places to Visit in The UK) 調查結果， 完全顛覆大家對英國景點的想像。就是以上提及的倫敦著名景點竟然一個都無上榜！反而蘇格蘭高地以壓倒性優勢登上榜首，湖區、威爾斯雪墩尼亞等自然景觀成為大贏家。調查反映出英國人心目中的絕美風景，與遊客眼中的打卡熱點完全是兩回事。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
東京VS.大阪同在日本卻很不一樣？盤點6項差異
日本雖然幅員面積並不算太大，但每個地區都有各自獨特的文化，甚至就連天氣都會因地區而異。一般大多會將日本劃分為關東及關西兩個區塊，一個是以日本政治與經濟的東京為中心，另一個則是包含大阪及古都京都的關西。 雖說這兩個地區僅一線之隔，卻從語彙、食物、禮儀等日常生活上就有許多差異，甚至不難聽見「東京人不意外」、「關西人就是這樣」之類飽含刻板印象的爭吵。但對外國遊客來說這兩個地方有什麼不同呢？今天要來介紹關東與關西兩地區的差異以及外國人須注意的小地方，一起來看看是不是真的如你所想的那樣吧！ Main image Osaka credit: martinho Smart / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 6 小時前
【7-11】自家品牌鮮果汁/果茶/烏龍茶 憑券$11/支（即日起至10/10）
由即日起至10月10日，憑以上電子優惠券即可以$11買到7-SELECT鮮果汁、果茶或烏龍茶！7-Eleven自家品牌鮮果汁系列香港製造，無添加糖、無人造色素、無添加防腐劑。YAHOO著數 ・ 2 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 1 天前
學霸想去「天璽天」會所溫書潮文 有什麼盲點？
新盤連月來銷情理想，連帶地產「潮文」都相當活躍。新地（00016）九龍東啟德天璽．天昨日開始成為Threads平台熱議樓盤之一，話說有地產代理分享陪客人到大學上堂過程，透露客人不慎掉落天璽天住戶證，結果惹來同學艷羨目光，想去會所溫書。該AA故事被指純粹創作非常「老Kam」，當中存在多項盲點，隨時成為樓盤反宣傳Yahoo財經 ・ 1 天前