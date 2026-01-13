【Yahoo Style 玄來愛情】婆媳關係惡劣，專業人士丈夫開始疏離，人妻如何靠女段自救？

一直以來我都說，結婚並不是感情終結，而是一段關係的開始，何時也不能掉以輕心；而今天分享的問題非常典型，就是婆媳關係。

這些問題自己控制不到，也不勝其煩；而更糟糕的是，丈夫一點也不體諒，更因為長期爭吵而疏遠自己。

所以，在面對婆媳糾紛時，是否只用情緒去對抗，和丈夫好好談一談就是最好方法？結果不但無法解決問題，反而將高薪厚職的老公越推越遠。

她命宮太陽，太陰化科，擎羊，天刑，截空，蜚廉，對宮有天哭，華蓋；財帛宮有文曲，破碎，事業宮有天梁，天龯；夫妻宮有天同，陀羅。

太陰守命更化科，最利女命，主其中有氣質，書緣甚佳，也幫助事業運；但整個星盤最大問題是情緒太大，看負面事情看得很重，而且揮之不去。

怎樣看到？首先，命宮有擎羊，已代表性格容易和人爭吵，未必很懂人情世故，有甚麼事情都會在面上表達出來；天刑守命多和親人關係不好，不容易相處；華蓋為超現實想法的星曜，所以很多時候自己的想法都不現實；再加旬空，想法更加理想；另外截空也有影響，單獨一顆星曜未必很嚴重，但這麼多星曜一起影響及力量就會大很多。

姻緣方面，夫妻宮天同，陀羅，雖有婚姻也宜遲婚，而天同適宜配年紀有差距的配偶，溝通會比較容易一點，但她丈夫和她只差一年，所以未必能夠好好照顧她情緒。

她外表及身材都非常好，出來社會做事不久就遇到了現在的丈夫，兩個人穩定拍拖三年之後就結婚，生了一個小孩；她自此之後也沒有出來工作，一心照顧小孩子，家庭經濟就落在丈夫身上。

丈夫在這個時候也成為了專業人士，所以一家的經濟沒有問題。

本來這是大好家庭，但為何又會出現問題呢？

問題來自於她的奶奶。

奶奶本來就不是一個好人，這一點她在婚前已經很清楚；但她想著，婚後也搬出去不和奶奶同住，也就沒有所謂，頂多一年只是見數次面而已。

但她顯然評估錯誤，先是住的地方和奶奶家只有一街之隔，小朋友出生之後，奶奶因為早已退休沒事做，差不多每天都到她家中，令她不勝其煩。

表面上，奶奶是來自己家看小朋友，但後來她甚麼事情都要管，猶如家中的女主人；這點讓她很受不了。

她心感不滿就向丈夫投訴，但丈夫反而覺得沒有甚麼，反而自己母親上來更可以打點小朋友的一切。

去到這裏，她的情緒當然更加嚴重，終於忍不住，有一次她迫丈夫要告訴奶奶，著奶奶不要再在自己家出現。

丈夫沒法，就直接和奶奶說明；結果可想而知，情況當然一點也沒有改變，反而讓奶奶對自己印象更差。

每天丈夫下班回家後，和她說的都是一些不滿的事情；從她口中，幾乎一句好話也沒有，每天她只是等丈夫回家，盡情表達不滿，發脾氣。

自己想想，這樣的感情會好嗎？

久而久之，丈夫也不多言，和她對話越來越少，甚至乎到最後只是她一個人在說話，他則無聲看手機，看電視。

相信有很多人都會有婆媳關係問題。而解決這些問題則每個人都不相同；重點是，很多人以為自己在做對的事情，例如有不滿就坦白告訴對方，結果整個人生都錯了。

這位丈夫婚後事業有成，變了專業人士，這代表甚麼？代表他在外面的世界一直在進步，他的條件一直在提升。

反觀女事主，做了家庭主婦，沒有工作，整天不開心。在等價交換的原則下，丈夫回到家，看到的是一個身型可能走了樣、整天黑面、只會投訴奶奶的老婆。

試想想，如果你是男人，你會想回家嗎？疏遠她其實是很正常的事。

最致命的，是女事主叫老公去直接告訴奶奶自己不滿，其實這是很天真的想法；她以為甚麼直接去談就可以解決問題，但其實男人最怕就是煩，而且他自己也真的沒有覺得怎麼樣；更重要是，這些事情說了就可以解決嗎？當然不會！不只如此，還會加深奶奶對自己的反感。

要扭轉這個局面，她有三件事情可以做，而不是一味自己不開心，以及向丈夫投訴。

重點一：提升個人籌碼，馬上找工作保障自己

這一點很重要。一直以來我都會鼓勵大家，女生一定要有自己工作；即使丈夫收入沒有問題也好，自己有工作是一種保障。

另外，有工作就不會整天在家照顧小朋友，因為這也會對情緒構成極大壓力；長時間在家就會胡思亂想，有工作就可以分散注意力。

當然，在外工作奶奶即使上來自己家，見面時間必會減少，這樣也當然可以減少不開心的時間；奶奶通常都是白天來，晚上就走；如果自己晚上才回家，平日就很少見面，完全減免磨擦問題。

對著丈夫，他一直工作又是專業人士，看的人和事自然會多；如果你每天的話題只是「照顧小朋友」以及「奶奶好煩」，其實可以想像得到，丈夫自然不會有興趣和自己溝通，你也不能提供任何情緒價值。

有很多女生都誤會了，以為找工作就是和錢有關，其實並不盡然；找工作不單是為了錢，而是為了接觸社會，讓你有新的話題，整個人都會有光采；另外自己也有安全感，將來發生甚麼事情都好，最少你也有一份收入。

重點二：外表與情緒管理

再來就是自己的身型及外表問題。她在生了小朋友之後，覺得一切都定下來了，所以就沒有再花時間打扮，也將時間花了在小孩子身上。

她自己覺得，自從生了小朋友之後，不要說親熱，丈夫就連一眼也沒有看過她；她隱約覺得有問題。

其實她是對的，這的確是一個大問題；長此下去，其實這段關係也很危險。

所以，即使結了婚，感情穩定也好，也一定要悉心打扮，讓自己有優勢。

男人是視覺動物，不管他在外有多專業，回到家看到一個完全不能吸引他的女人，興趣自然大減；打扮並不是全為了取悅對方，而是為了提升你自己的吸引力及自信。

除此此外，「提供情緒價值」是一種極具吸引力的特質，尤其是結婚後，兩個人每天長時間相處，如果你能夠提供情媎價值，你的優勢也自然會大很多；丈夫工作壓力大，回到家裏就是想放鬆，充電；而女方因為情緒問題，讓丈夫回到家裏才是麻煩的開始，你還能夠指望他很正面的和你生活嗎？久而久之，自然會疏離。

她應該多約朋友出去玩，逛街，當自己的生活重心不再只圍繞著丈夫，奶奶和小孩，情緒必然會有不同；當自己開心了，丈夫回到家看到笑臉迎人的太太，家裏的氣氛才會好轉。

重點三：用「手段」處理婆媳關係

這一點是很多一本正經女生做不到的，就是人情世故。

人情世故，並不論事情錯對，所以這也是很多女生無法做到的原因；人情世故，就是不論對錯，要就著事情去說相應的話，有相應的行動，自己有一份思考。

既然奶奶堅持己見，自己說了也沒有用，那就不如不說好了；更好的，是用暗示方式去告訴丈夫，他媽媽到自己家裏會出現甚麼問題，讓他自己去想。

硬碰不能，形勢別人比自己强，自己找份工作減少見面是最好方法。

不過很多情緒有問題的女生好勝心强，所以她們都做不到，結果就不停做著對自己關係不利之事，還要對齊來做。

好好想一想，婚姻生活相歲是一種學問，一定要好好研究，給點忍耐，感情才會好。