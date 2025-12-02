【Yahoo Style 玄來愛情】强勢控制這不是愛情，是情緒勒索｜帶你繞開愛情盲點讓關係舒緩｜伴侶相處一定要有同理心

一直以來我都說，愛情要幸福一直走下去絕不是一件容易的事情；但只要自己有著同理心，每事都抽離客觀想一下，情況就有機會可以避免。

她命宮紫微獨坐，地空，天魁，對宮有貪狼化權，祿存，天刑；財帛宮有武曲化祿，天相，空亡，天龯，火星，紅鸞，孤辰，天空，陰煞，事業宮有廉貞，天府，寡宿；夫妻宮有七殺，地劫。

紫微星是帝王之星，命宮紫微獨坐，入命的人通常主觀極強，有領導慾，好勝心重。再看對宮（遷移宮）有權星（化權）及祿星（化祿），再加武曲化祿，說明了她是一個行動力非常之強，求財心切，但控制慾極強的女人。雖然八字印星不顯，學歷不太高，但工作能力極強，二十多歲就在大型公司工作，再加上貴人運强，受上司賞識，工作得好像是自己生意一樣，拼勁十足。

這在事業上當然好，但用在感情當中，如果控制欲太强常有意見而且不易妥協，就得當心。

姻緣方面，命見紅鸞自然桃花不差，她外表及身材都很亮麗，不停有男人追求而且主動萬分；最後她選了一個對她極好的男人，結了婚，而且有一個小孩。

九一之比的溝通災難

由於她有帝王性格，所以和丈夫相處當中，她幾乎佔了九成在發表自己意見，而她丈夫則很少話說；久而久之，她丈夫變得沉默，沒有主見，因為所有意見都會被她彈得一文不值。

她平日的溝通，都是不停的去問問題；還未等對方說完，她又問另外的問題，為人太過急燥；另外她也很喜歡打斷丈夫的說話，弄得她丈夫非常沒趣。

這就是典型的「情緒主導」，她其實沒有耐心去了解她丈夫的想法。

而她自己也知道，之前拍過幾次拖都不成功，原因在於她太過性急，也不是每個人都能夠容忍得到；雖然現在丈夫對她是百般忍讓，但長此下去，婚姻遲早會亮紅燈。

權力過剩，感情大忌

她另一問題是，每事都要控制；全因為紫微星守命再加上對宮見權星；這讓她覺得每一件事情都需要預計得到，稍有不妥她就會變得不安，不停追問。

她知道自己在感情需要捉得很緊，完全不給對方有自由的空間，但這又是否真正快樂的愛情？

男人最怕麻煩及沒有自由，這是男人的天性；如果女方不知這種心理學的話，不停追問，男人表面沒有說，但心裏就不停扣分；當去到臨界點的時候，男人就會想分手，離開。

也由於她這種性格，導致家庭氣氛很緊張，小朋友在家也不敢抖大氣，怕媽媽注意到又會對自己責駡。

直至最近，她發覺丈夫對她淡了，女人的直覺很厲害，她很快就感覺得到；這在外人眼中是必然發生的事情，但在她心目中卻是不可能的事情。

她有一次無意之中看到他的手機，發現他和另外一個女人有曖昩情話；她就知道，婚姻出現問題了。

表面上，她在家裏很權威，任何人都不會挑戰她；但實際上，她丈夫已有異心，而她一直都不知道。

請記著，你有你的自由去耍你的控制欲望，但對方也有自由去想是否繼續下去；感情從來都是等價交換，沒有人有義務去承受妳的焦慮與脾氣。

她現時很後悔，很想挽回這段關係，其實我們可以在這個個案之中，學習到很重要的三件事：

1. 分清楚「關心」及「控制」

很多女生誤以為「因為我愛你，所以我才常找你及批評你」就是愛，其實男人真的不需要這些；這時候男人會說「那我寧願你不愛我，然後不要再不停批評我就好了」

說穿了，其實這種過份關心，只是滿足自己的控制欲，但對伴侶來說是難受，心裏必定不好過；所以，工作上很强勢是沒有問題的，但和伴侶相處時必然要用另一種態度，不要甚麼都急不及待說出來及批評對方，這樣關係才會好。

2. 溝通是雙向的，別做「話題終結者」

在溝通中，聆聽永遠比說話重要，而正確的比例是七比三；即 70% 在聆聽，30% 才發表自己意見才恰當；好像她這個「九一之比」，長時間下來就導致丈夫不想再和她說話，她真的想這樣嗎？她甚至乎不關心對方說甚麼，對方還沒有說夠兩句就被她打斷，她根本就不想聽。

好好想想這個問題，著力留意平日和伴侶之間的對話，是九比一？還是七對三？很重要。

3. 焦慮鑽牛角尖，情緒內捲

有些人天生比較性急，還未等對方行動就展現出不耐煩的樣子，這樣只會給對方一個負面影像；有時候，即使你急了做多了也沒有多大意思，只會消耗妳的能量，不停情緒內捲；所以，要用邏輯去思考事情，也要給對方空間，這樣感情才會長久。

「未發生的事情不停問」是完全沒有意義的行為，這只會消耗妳的能量，並製造負面氣場。做人要理性，只解決現時發生的問題；對於未來，我們要作好準備，而不是無止境地擔憂。用邏輯思維去取代感性恐懼，運勢自然會好。

希望這篇文章能夠幫助到你。