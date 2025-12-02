騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
【Yahoo Style 玄來愛情】强勢控制這不是愛情，是情緒勒索｜帶你繞開愛情盲點讓關係舒緩｜伴侶相處一定要有同理心
【Yahoo Style 玄來愛情】强勢控制這不是愛情，是情緒勒索｜帶你繞開愛情盲點讓關係舒緩｜伴侶相處一定要有同理心
一直以來我都說，愛情要幸福一直走下去絕不是一件容易的事情；但只要自己有著同理心，每事都抽離客觀想一下，情況就有機會可以避免。
她命宮紫微獨坐，地空，天魁，對宮有貪狼化權，祿存，天刑；財帛宮有武曲化祿，天相，空亡，天龯，火星，紅鸞，孤辰，天空，陰煞，事業宮有廉貞，天府，寡宿；夫妻宮有七殺，地劫。
紫微星是帝王之星，命宮紫微獨坐，入命的人通常主觀極強，有領導慾，好勝心重。再看對宮（遷移宮）有權星（化權）及祿星（化祿），再加武曲化祿，說明了她是一個行動力非常之強，求財心切，但控制慾極強的女人。雖然八字印星不顯，學歷不太高，但工作能力極強，二十多歲就在大型公司工作，再加上貴人運强，受上司賞識，工作得好像是自己生意一樣，拼勁十足。
這在事業上當然好，但用在感情當中，如果控制欲太强常有意見而且不易妥協，就得當心。
姻緣方面，命見紅鸞自然桃花不差，她外表及身材都很亮麗，不停有男人追求而且主動萬分；最後她選了一個對她極好的男人，結了婚，而且有一個小孩。
九一之比的溝通災難
由於她有帝王性格，所以和丈夫相處當中，她幾乎佔了九成在發表自己意見，而她丈夫則很少話說；久而久之，她丈夫變得沉默，沒有主見，因為所有意見都會被她彈得一文不值。
她平日的溝通，都是不停的去問問題；還未等對方說完，她又問另外的問題，為人太過急燥；另外她也很喜歡打斷丈夫的說話，弄得她丈夫非常沒趣。
這就是典型的「情緒主導」，她其實沒有耐心去了解她丈夫的想法。
而她自己也知道，之前拍過幾次拖都不成功，原因在於她太過性急，也不是每個人都能夠容忍得到；雖然現在丈夫對她是百般忍讓，但長此下去，婚姻遲早會亮紅燈。
權力過剩，感情大忌
她另一問題是，每事都要控制；全因為紫微星守命再加上對宮見權星；這讓她覺得每一件事情都需要預計得到，稍有不妥她就會變得不安，不停追問。
她知道自己在感情需要捉得很緊，完全不給對方有自由的空間，但這又是否真正快樂的愛情？
男人最怕麻煩及沒有自由，這是男人的天性；如果女方不知這種心理學的話，不停追問，男人表面沒有說，但心裏就不停扣分；當去到臨界點的時候，男人就會想分手，離開。
也由於她這種性格，導致家庭氣氛很緊張，小朋友在家也不敢抖大氣，怕媽媽注意到又會對自己責駡。
直至最近，她發覺丈夫對她淡了，女人的直覺很厲害，她很快就感覺得到；這在外人眼中是必然發生的事情，但在她心目中卻是不可能的事情。
她有一次無意之中看到他的手機，發現他和另外一個女人有曖昩情話；她就知道，婚姻出現問題了。
表面上，她在家裏很權威，任何人都不會挑戰她；但實際上，她丈夫已有異心，而她一直都不知道。
請記著，你有你的自由去耍你的控制欲望，但對方也有自由去想是否繼續下去；感情從來都是等價交換，沒有人有義務去承受妳的焦慮與脾氣。
她現時很後悔，很想挽回這段關係，其實我們可以在這個個案之中，學習到很重要的三件事：
1. 分清楚「關心」及「控制」
很多女生誤以為「因為我愛你，所以我才常找你及批評你」就是愛，其實男人真的不需要這些；這時候男人會說「那我寧願你不愛我，然後不要再不停批評我就好了」
說穿了，其實這種過份關心，只是滿足自己的控制欲，但對伴侶來說是難受，心裏必定不好過；所以，工作上很强勢是沒有問題的，但和伴侶相處時必然要用另一種態度，不要甚麼都急不及待說出來及批評對方，這樣關係才會好。
2. 溝通是雙向的，別做「話題終結者」
在溝通中，聆聽永遠比說話重要，而正確的比例是七比三；即 70% 在聆聽，30% 才發表自己意見才恰當；好像她這個「九一之比」，長時間下來就導致丈夫不想再和她說話，她真的想這樣嗎？她甚至乎不關心對方說甚麼，對方還沒有說夠兩句就被她打斷，她根本就不想聽。
好好想想這個問題，著力留意平日和伴侶之間的對話，是九比一？還是七對三？很重要。
3. 焦慮鑽牛角尖，情緒內捲
有些人天生比較性急，還未等對方行動就展現出不耐煩的樣子，這樣只會給對方一個負面影像；有時候，即使你急了做多了也沒有多大意思，只會消耗妳的能量，不停情緒內捲；所以，要用邏輯去思考事情，也要給對方空間，這樣感情才會長久。
「未發生的事情不停問」是完全沒有意義的行為，這只會消耗妳的能量，並製造負面氣場。做人要理性，只解決現時發生的問題；對於未來，我們要作好準備，而不是無止境地擔憂。用邏輯思維去取代感性恐懼，運勢自然會好。
希望這篇文章能夠幫助到你。
其他人也在看
重閱東野圭吾《白夜行》經典黑暗純愛推理小說，描寫童年創傷扭曲人格與絕望愛情｜誠品書店《閱見自己》
「世上有兩樣東西不可直視，一是太陽，二是人心。」今期《閱見自己》集中留意日本作家東野圭吾，於1997-1999年在日本文學雜誌連載，1999年出單行本的長篇推理小說《白夜行》，是他生涯代表作之一，也是很多讀者心目中的「經典黑暗純愛」故事。Yahoo Style HK ・ 2 小時前 ・ 發起對話
Salomon靚鞋低至4折搶！XT-6奶油色折後$1,200、「忍者鞋」RX Marie Jeanne折後$815
Salomon不僅深受戶外運動愛好者喜愛，也在近年成為潮流圈的寵兒。告訴大家一個好消息，現在是入手Salomon的絕佳機會！因為今年NET-A-PORTER的Black Friday狂歡優惠中，涵蓋了Salomon多款人氣鞋履，最低可享4折優惠，其中經典機能跑鞋XT-6奶油色折後僅需 $1,200，而話題度極高的「忍者鞋」RX Marie Jeanne更只要$815即可入手。Yahoo Style HK ・ 1 小時前 ・ 發起對話
舒華「千金穿搭」不難穿卻高級氣質滿瀉！從靜奢到溫柔小姐姐風格，掌握這3款靈感
只能說舒華真的太會穿了！從靜奢風、度假風、男友風中隨手切換，輕鬆帶出千金感！近期她在 IG 晒出多組靚相，每套都有清晰風格，不用過度堆砌，卻能穿出高級又自然的氛圍。Yahoo Style HK ・ 2 小時前 ・ 發起對話
3天告別黑頭粉刺？台灣KOL鍾明軒「按壓洗面法」爆紅實測！附Olive Young熱銷洗面奶47折優惠碼
在每日的護膚步驟中，潔面無疑是最基礎卻也最關鍵的一環。然而，不少人即使每天早晚勤潔面，黑頭與粉刺依然頑固地盤踞在鼻翼及下巴上，甚至毛孔愈發明顯，T字位又油又粗糙。問題或許是方法和洗面奶選錯了！早前，台灣KOL鍾明軒分享的「按壓洗面法」掀起熱潮，他強調只要改變潔面方法，就能真正把毛孔裡的皮脂和污垢帶走，即看看「按壓洗面法」的原理與教學吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前 ・ 發起對話
DeepSeek V3.2 正式版上線：推理能力大幅增強不遜 GPT-5
在經過了 2 個多月的測試後，DeepSeek 的 3.2 版本終於正式上線。新模型分為 DeepSeek V3.2 和 DeepSeek V3.2 Speciale 兩款，均大幅提升了推理能力。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前 ・ 發起對話
2025十大最受歡迎「療癒IP」公仔角色排行榜！POPMART、Sanrio、G-Dragon以愛貓之名品牌引起瘋搶潮
2025 十大最受歡迎療癒 IP 盤點！近年「療癒文化」興起，新世代喜愛收集「可愛東西」為內心重注力量，大家的家中也放滿了喜愛的「角色 IP」吧！由日本可愛文化 Chiikawa 、中國潮玩 Labubu 至英國療癒系 Jellycat ，一起來細數 2025 年最受歡迎的「角色 IP」！Yahoo Style HK ・ 5 小時前 ・ 發起對話
40歲滿島光仍美得像First Love，「素肌美人」的習慣是把保養極簡化
在《First Love》紅遍亞洲後，誰不幻想自己的青春裡有滿島光？被稱為「素肌美人」的滿島光，今個月迎來40歲生日，無論是肌膚還是整個人的氣場，都散發閃閃發亮的色彩。原來她的保養祕訣閃把護膚過程極簡化，簡單就是最適合她的方法。Yahoo Style HK ・ 4 小時前 ・ 發起對話
$1XX起入手！8大平價羽絨外套推薦2025 Uniqlo/adidas/lululemon限時35折起！附韓星同款搶購連結
香港的天氣變幻莫測，冬天總是來得猝不及防，明明前一天還在穿短袖，隔天早晨的冷空氣卻冷得讓人失去出門動力。這時候，你需要的是一件保暖又好看的羽絨外套，然而市面上的選擇琳瑯滿目，價格從數百元到上萬元不等，究竟該如何挑選呢？其實，平價品牌一樣能提供頂級的禦寒效果，以下為大家整理出真正高CP值的羽絨外套，即便只有極低預算也能溫暖地過冬。Yahoo Style HK ・ 1 小時前 ・ 發起對話
魚樂無窮│金價又衝頂 怎部署？（唐牛）
我沒有水晶球，唔識預測今次金價能否破頂，但相信如果真的破頂，好大機會在議息結果前發生，皆因炒憧憬的力量永遠最強勁。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
孫正義稱他「哭著」清倉英偉達：若非需要資金 原本一股也不會賣
軟銀集團創始人孫正義表示，若公司擁有無限的資金來支持其在人工智能領域的下一輪投資 —— 包括對OpenAI的大額押注，那麼他本不會賣出英偉達的股份。Bloomberg ・ 17 小時前 ・ 發起對話
日本藝術家Sho Shibuya，以「這畫作」把大埔火災的心酸畫面紀錄在紐約時報
日本藝術家涉谷翔 Sho Shibuya 將《紐約時報》的頭版當成畫報，創作出「大埔火災」的心酸畫面，紀錄著這件讓人心痛的災難事件。Yahoo Style HK ・ 5 小時前 ・ 發起對話
許瑋甯邱澤結婚誓詞太動人，強勢的二人遇上彼此變得「恰到好處」：可以在對方面前毫無保留地做自己
許瑋甯、邱澤於 11 月 28 日補辦婚宴，星光雲集也蓋不過二人的甜蜜愛情！許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣並於 2021 年登記結婚，今年 8 月更迎來小男嬰，一家三口幸福美滿。他們的結婚誓詞引起全網討論，強勢的二人成為對方的終生伴侶，真的比電影更讓人羨慕！Yahoo Style HK ・ 4 小時前 ・ 發起對話
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 5 小時前 ・ 發起對話
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 22 小時前 ・ 發起對話
宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老 三人同獲救 菲當局：真正現代英雄｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火，菲傭 Rhodora Alcaraz 在火災中以奮力保護僱主 3 個月大的嬰兒及年邁母親，最終三人成功獲救。菲律賓當局讚揚 Alcaraz 是真正的現代英雄，展現了海外菲律賓人的關懷與勇氣。Yahoo新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...BBC News 中文 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
上原多香子10年三度出軌！ 高山和也家暴警局內幕曝光！
哎喲，日本女團圈總有那種讓人一看就想重溫舊MV的甜心傳奇，上原多香子就是其中一樽曾經閃耀的驚喜。Japhub日本集合 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
【大生生活超市】12月精選優惠 多款精美食玩 $20-25（即日起至15/12）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，今期精選聖誕食品、美酒，多款精美食玩低至 $20-25/件！買意大利Tartufi Jimmy黑松露橄欖油250ml 送意大利Molisana粗管意粉500g、大生海味陳皮買一送一、買格蘭利威蘇格蘭威士忌送可口可樂/玉泉梳打水迷李罐裝6罐、西班牙0%酒精果味香檳750ml買一送一！YAHOO著數 ・ 17 小時前 ・ 發起對話