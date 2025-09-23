樺加沙｜三號信號生效 下午 2:20 改發八號信號
【Yahoo Style 玄來愛情】感性思維為何和伴侶常吵架？｜三個重點讓你關係馬上好起來｜價值觀非常重要
【Yahoo Style 玄來愛情】感性思維為何和伴侶常吵架？｜三個重點讓你關係馬上好起來｜價值觀非常重要
如果你一直桃花運都不錯，身邊不停有男生追求，但一起之後又常常吵架，這篇文章就非常適合你；因為我會分享一些伴侶相處的重點，雖然簡單但很實用，你幾乎可以在一分鐘之內就明白；只要照做，你的感情運很快就可以有所提升。
大部份女生本應有好感情，但後天因為感性思維，而導致和伴侶長期關係差，不停吵架，關係也自然越來越糟糕。
要擺脫這個現象，其實一點也不難，最重要是自己要留意，有正確的方法，懂得思考，你會發覺自己的感情會容易經營得多。
何謂正確思考？就是你要因應現實生活之中發生的事情，伴侶的說話及身體語言，去作出相應的行動。
很多感性人，就是自己一直都有錯誤的價值觀，心裏有一個腹稿，漠視現實環境之中發生的事情，導致頻頻出錯，而後果就是不停吵架；心裏想維持良好關係，但做的事情則完全相反。
她命宮無主星，有天哭，龍池，官符，指背，對宮有廉貞，貪狼，天福，左輔，截空；財帛宮有天相，地空，華蓋，事業宮有天府，蜚廉，飛廉；夫妻宮有武曲，七殺，祿存，右弼。
此命桃花重，貪狼為第一桃花星，廉貞為第二桃花星，兩星並照，雖不守命但在對宮會照，必定很有吸引力及有很多人追求；但夫妻宮武曲一般不利早婚，也演譯為早年不容易找到合適對象，同居為宜。
此命是非甚重，既有蜚廉，飛廉，再有官符，指背，人際關係必然要萬分留意；而人緣一般主因是個人性格問題，未能有很大同理心及觀察力，導致很多時候都未必想人所想，感情亦然。
情緒方面也要留意。天哭本主情緒不穩定，再加上截空，華蓋，容易想事情想得太複雜及鑽牛角尖，這樣的話也當然會影響感情；試想想，伴侶每天只關顧自己情緒，每次見面都是不開心要人哄，說的都是負面話題，這樣卻期望感情好？
感性人就是這樣，不停覺得自己沒有錯，不開心當然找最親密的人傾訴，還要用自己最差的一面去演譯，這樣真的會感情好嗎？
她外表身材皆上上，樣子非常漂亮也很吸引，所以一直都有很多追求者；而她也拍拖很多次，每次都會著眼對方開始時的追求攻勢，而自己沒有去思考這樣的關係能夠長久，以及兩個人的相處自己要留意甚麼。
這些男生的共通點是，開始時千依百順，不停花時間去療愈，滿足對方情緒，但一起之後很快就因為女方情緒問題而吵架，而女方也沒有太大同理心，沒有想太多而不停將自己的負面訊息發放出來。
結果每段關係到後來都以分手告終，而女方也當然傷心透頂，但卻不明白原因。
而我當然清楚原因，也可以為大家分享；大家也不妨自己看一看，有沒有犯上這些問題；只要你有認知，知道問題所在，然後有行動去改變，你會發覺，從此的感情運就會不一樣，順利很多。
重點一：要給對方有尊重及重視的感覺
很多感性人都忽略了，以為對伴侶無須太客氣，其實這是完全錯誤的事情；平日對話，文字訊息，一句多謝也沒有，也不會讚美對方，全部對話都沒有尾音，其實這些都會影響相互之間的關係。
多謝及讚美，代表善意，但有很多人因為原生家庭或價值觀問題，一直腦海之中都沒有這部份的思考力，所以覺得一切都是理所當然。
從她們的對話當中，可以看到男方不停說些好話，但女方則一句也沒有說；久而久之，潛意識就會起作用，感情也不會好到那裏去。
你要別人對你好，你就先要對對方好，大家每天都有對話，一句多謝或讚美也沒有，就會不停為男方腦海做負面影像。
再者，多謝及讚美代表著自己重視對方，男人有英雄主義，這些敬語禮多人不怪，但感性人腦海之中完全沒有這部份的思維。
好好審視自己和伴侶的對話，是否太過簡潔而沒有感情？但自己卻很愛對方？明知而不做，也可能是自己的陰暗面，好勝心。
這些簡單的事情為甚麼不做而讓自己加分？感性人這時的歪曲邏輯又來了；她們不是接受及改變，而是不停想籍口去將事情變得合理。
無奈，這個世界會以它應有的邏輯而行，人有人性，你一定要掌握人性，尤其是男人心理，你的感情才會好。
重點二：別要將事情掉轉做
她的另一個問題是，因為有感性思維，所以很多事情都是掉轉做；明明很愛卻裝出不愛，明明事情好端端卻會不停鑽牛角尖找麻煩。
可能她會覺得，找麻煩是有原因的，但卻要這樣想，就是幾乎每天都吵架，誰先作主導？如果是由她去主導，那很邏輯的想法是，如果不主動吵架，其實日常生活當中應該很和平。
但感性人都是掉轉過來想的，明明關係良好，但卻讓自己覺得男方不愛自己；所以就要主動製造一些麻煩，發一發脾氣，然後享受男方哄自己的過程。
坦白說，如果有這樣的思維，一生都不會有好感情。
當然，女方可能對男方有很多不滿，但自己要識別清楚，這些不滿是因為自己情緒問題，還是真正男方的問題？如果是自己情緒問題，那就要控制一下，而不是將對方當作情緒垃圾站。
如果是男方問題，那其實要再想深一層，是否因為自己感性思維剛開始時找錯了對象？感性人常常都會這樣的。
另外，即使有不滿，其實應該要由男人心理學想起，要用控心術和對方潛意識溝通，而不是主動甚麼都坦白說出來；這正是犯了「做人不是坦白一點好嗎」的問題。
很多事情，說之前要想清楚，是否會有結果？沒有結果的事情就不要說了；我也不見得女方每天不停主動吵架，男方會有甚麼恍然大悟的感覺而改變。
重點三：觀察力及同理心至為重要
她另一個問題，就是很多時候男方不滿會主動告之，而她卻很不以為然。
其實男人傾向於有不滿不會直說，因為他們不想自找麻煩；所以去到男方直說的階段，事情其實很嚴重了。
要和伴侶感情好最基本的事情，就是要有同埋心及觀察力，這樣你才能夠因應對方的身體語言，去知道對方在想甚麼。
對方想甚麼，其實也是不需要你同意的，但感性人通常都會有自己的腹稿，覺得事情應該要按照自己想法而行，結果現實當然無一實現。
如果男方有不滿而主動告之，其實已經是好好的提示；自己一定要想方法改變，不要再發生，這樣日後吵架機會自然減少。
但感性人因為主觀願望很强，她們大多都不以為然，導致同一事情不停發生，然後男方開始覺得自己不適合，自己卻會走去扮奇怪。
自己的感情自己去想：你是想愛情路上不停犯錯，過了多年青春沒有了，還是原地踏步一個人，還是希望有好感情，切實改變自己的思路及想法，讓將來的感情變得不一樣？
希望這篇文章能夠對你有所啟發。
其他人也在看
FI專欄｜金融基建遇上區塊鏈｜崔添偉
倫敦證券交易所集團（LSEG）最近完成首宗基於區塊鏈的私募基金交易。這是一個訊號：交易所級別的基建，已經開始把分佈式帳本技術（DLT）納入核心流程。資產發行、交易、結算到資產服務，全程數碼化。這種由傳統金融主導的落地，比任何加密貨幣的口號更具說服力。問題來了：亞洲準備好沒有？ 內地的技術基建優勢在於規模。無論是數字人民幣、星火鏈網，還是區塊鏈服務網絡（BSN），都在嘗試把支付、清算、甚至政務數據都搬上分佈式架構。這些平台的好處是安全、可控，能在龐大市場裡高效運行。但它們更像一張針對內循環的高速公路網，規模壯觀，卻未必容易讓外資直接駛入。國際投資者面對的挑戰是：標準、接口和法規，往往與全球市場不完全兼容。 香港的場景則完全不同。這裡缺乏龐大的市場容量，但在國際規則與技術標準上有優勢。港交所近年推出的Synapse平台，就是一個例子。Synapse不是公鏈，而是利用分佈式帳本技術和智能合約，重新設計跨境交易的結算流程。過去北向交易需要多層傳遞指令，常常因時差或資訊錯配而延誤。Synapse 把流程統一到一個平台上，所有參與者即時同步狀態，等於建立了一個「單一真實來源」，讓錯配和人工干預大幅Fortune Insight ・ 36 分鐘前
舒華「高智感」COS穿搭：3套2025秋冬簡潔穩重服飾示範，讓優雅上班女生秒速愛上
I-DLE成員葉舒華早前獲邀出席紐約時裝週，更驚喜亮相COS 2025秋冬大秀前排看秀！狀態大勇的她，一連演繹多套極具參考價值的知性穿搭，充分展現何謂「高智感」時尚！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
赤西仁新戀情藏什麼秘密？ 廣瀨愛麗絲取代前妻的真相！
哎喲，日本娛樂圈的緋聞總是層出不窮，這次輪到前KAT-TUN成員赤西仁！他之前還氣呼呼否認和廣瀨愛麗絲的戀愛傳聞，沒想到現在兩人直接飛去夏威夷大秀恩愛，簡直像在說「看吧，這次是真的」😏。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
2025白裇衫推薦｜衣櫃裡總缺一件白襯衫？買這6件白色裇衫就足夠！
白裇衫是衣櫃內的必備良物，但為何要穿起上來的時候總是不合心意？又或者衣櫃內太多白裇衫，眼花撩亂很多時候不知穿哪件好？今次編輯為你精選了6件白裇衫，或許能給你一點穿搭/購物靈感！ZZHollywood To You/Star Max/GC Images對於編輯來說，Oversized的裇衫是最百搭的，尤其是材質較軟身的，垂墜感較重的裇衫予人隨性的感覺，不論是dress down配搭牛仔闊褲、或是像圖中dress up配上同樣垂墜的西褲都很合適。Net-A-PorterBalenciaga Oversized裇衫 (HK$9,900)解開鈕扣露出頸鏈又是一個細節位，還可以參考圖中攝一半衣襬，把衣袖抽起露出手鏈、戒指等首飾，隨性得來又充滿時尚感。初秋更可以當作外套，內搭背心、T裇、甚至是Bra top都無問題，十分百搭。按此購買 Christian Vierig/Getty ImagesCropped 裇衫能夠拉高腰線，拉長身體的比例之外，比起一般的裇衫少了一份正裝感，但配搭型格的半截裙，則多了一份時尚感；簡單利落，卻又能突顯個人魅力。Net-A-PorterAlaïa cropped白裇衫ELLE.com.hk ・ 1 小時前
28歲Hailey Bieber以10億美元賣品牌「救老公」？從明星太太到女企業家，靠一支潤唇膏令身價「自我升級」
Hailey Bieber 多年來被貼上多項標籤，包括「星二代」、「Justin Bieber 老婆」等，當眾人認為她只是個花瓶，她卻儲備實力運用自己的優勢，打造出自己的 10 億美金美妝王國。一起來看看這位實力總比低估的「模特兒」，憑一支潤唇膏「自我升級」並成為女創業家！Yahoo Style HK ・ 1 天前
52歲全度妍「韓國最辣美魔女」，好體態迷倒孔劉直呼理想型！凍齡保養秘方：熱愛行山及Pilates訓練核心
由全度妍、金高銀主演的《認罪之罪》將於Netflix 2025年第4季上映。年屆53歲的全度妍因天然的外貌與火辣的身材，被封為「韓國最辣美魔女」，更成功迷倒男神孔劉，直呼對方是他的理想型！Yahoo Style HK ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠｜西貢WM酒店推「金秋蟹香自助晚餐」 人均低至$377歎花甲海蟹粥、蟹粉小籠包、蟹粉蟹肉流沙天使麵+送清蒸大閘蟹
秋天來了，代表蟹季也來了！9月23日中午十二點，西貢WM酒店在KKday推出「金秋蟹香」自助晚餐買一送一優惠，人均低至$377，即可品嚐肥美秋蟹盛宴，包括加拿大松葉蟹腳、法國麵包蟹。也有一眾以時令秋蟹入饌的精緻蟹料理，如明太子蟹肉海鮮酥盒、花甲海蟹粥、蟹粉蟹肉流沙天使麵等，蟹迷絕對不能錯過！除此之外，酒店於10月6-7日特別推出金秋蟹香中秋自助晚餐，65折後人均低至$494，每枱更可免費獲贈「WM秋意滿月蛋糕」甜品碟一份，超有誠意，最適合一家大小團聚品嚐，食完再到西貢海傍賞月！立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 2 小時前
聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？
TVB音樂綜藝《聲秀》日前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜《鱷魚之吻》專訪 談善言首演舞台劇做新「阿寶」葉念琛不在乎haters多：其實好多人比我更介意
葉念琛，暗黑愛情題材代表，有人會形容他的作品「MK」，但不得不承認，它們確是千禧年代經典。最近他有新嘗試，首度參與舞台劇，一手籌備、編劇兼投資Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
31歲Justin Bieber「暖爸」模式全開！父愛爆登日常，也許寶貝兒子是他的甜蜜與責任的轉捩點
當大家還在聽《Baby》的時候，那時的Justin Bieber到時現在都變成了爸爸了！Justin Bieber不時上載與兒子Jack Blues的溫馨片段，從小腳板照到懷抱入睡的定格，畫面洋溢滿滿「初為人父」的柔軟與守護感，留言區清一色大讚「父愛爆燈」、「天王也有最溫柔的一面」。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 5 小時前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 1 天前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 5 小時前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 19 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 1 天前