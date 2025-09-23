【Yahoo Style 玄來愛情】感性思維為何和伴侶常吵架？｜三個重點讓你關係馬上好起來｜價值觀非常重要

如果你一直桃花運都不錯，身邊不停有男生追求，但一起之後又常常吵架，這篇文章就非常適合你；因為我會分享一些伴侶相處的重點，雖然簡單但很實用，你幾乎可以在一分鐘之內就明白；只要照做，你的感情運很快就可以有所提升。

大部份女生本應有好感情，但後天因為感性思維，而導致和伴侶長期關係差，不停吵架，關係也自然越來越糟糕。

要擺脫這個現象，其實一點也不難，最重要是自己要留意，有正確的方法，懂得思考，你會發覺自己的感情會容易經營得多。

何謂正確思考？就是你要因應現實生活之中發生的事情，伴侶的說話及身體語言，去作出相應的行動。

很多感性人，就是自己一直都有錯誤的價值觀，心裏有一個腹稿，漠視現實環境之中發生的事情，導致頻頻出錯，而後果就是不停吵架；心裏想維持良好關係，但做的事情則完全相反。

她命宮無主星，有天哭，龍池，官符，指背，對宮有廉貞，貪狼，天福，左輔，截空；財帛宮有天相，地空，華蓋，事業宮有天府，蜚廉，飛廉；夫妻宮有武曲，七殺，祿存，右弼。

此命桃花重，貪狼為第一桃花星，廉貞為第二桃花星，兩星並照，雖不守命但在對宮會照，必定很有吸引力及有很多人追求；但夫妻宮武曲一般不利早婚，也演譯為早年不容易找到合適對象，同居為宜。

此命是非甚重，既有蜚廉，飛廉，再有官符，指背，人際關係必然要萬分留意；而人緣一般主因是個人性格問題，未能有很大同理心及觀察力，導致很多時候都未必想人所想，感情亦然。

情緒方面也要留意。天哭本主情緒不穩定，再加上截空，華蓋，容易想事情想得太複雜及鑽牛角尖，這樣的話也當然會影響感情；試想想，伴侶每天只關顧自己情緒，每次見面都是不開心要人哄，說的都是負面話題，這樣卻期望感情好？

感性人就是這樣，不停覺得自己沒有錯，不開心當然找最親密的人傾訴，還要用自己最差的一面去演譯，這樣真的會感情好嗎？

她外表身材皆上上，樣子非常漂亮也很吸引，所以一直都有很多追求者；而她也拍拖很多次，每次都會著眼對方開始時的追求攻勢，而自己沒有去思考這樣的關係能夠長久，以及兩個人的相處自己要留意甚麼。

這些男生的共通點是，開始時千依百順，不停花時間去療愈，滿足對方情緒，但一起之後很快就因為女方情緒問題而吵架，而女方也沒有太大同理心，沒有想太多而不停將自己的負面訊息發放出來。

結果每段關係到後來都以分手告終，而女方也當然傷心透頂，但卻不明白原因。

而我當然清楚原因，也可以為大家分享；大家也不妨自己看一看，有沒有犯上這些問題；只要你有認知，知道問題所在，然後有行動去改變，你會發覺，從此的感情運就會不一樣，順利很多。

重點一：要給對方有尊重及重視的感覺

很多感性人都忽略了，以為對伴侶無須太客氣，其實這是完全錯誤的事情；平日對話，文字訊息，一句多謝也沒有，也不會讚美對方，全部對話都沒有尾音，其實這些都會影響相互之間的關係。

多謝及讚美，代表善意，但有很多人因為原生家庭或價值觀問題，一直腦海之中都沒有這部份的思考力，所以覺得一切都是理所當然。

從她們的對話當中，可以看到男方不停說些好話，但女方則一句也沒有說；久而久之，潛意識就會起作用，感情也不會好到那裏去。

你要別人對你好，你就先要對對方好，大家每天都有對話，一句多謝或讚美也沒有，就會不停為男方腦海做負面影像。

再者，多謝及讚美代表著自己重視對方，男人有英雄主義，這些敬語禮多人不怪，但感性人腦海之中完全沒有這部份的思維。

好好審視自己和伴侶的對話，是否太過簡潔而沒有感情？但自己卻很愛對方？明知而不做，也可能是自己的陰暗面，好勝心。

這些簡單的事情為甚麼不做而讓自己加分？感性人這時的歪曲邏輯又來了；她們不是接受及改變，而是不停想籍口去將事情變得合理。

無奈，這個世界會以它應有的邏輯而行，人有人性，你一定要掌握人性，尤其是男人心理，你的感情才會好。

重點二：別要將事情掉轉做

她的另一個問題是，因為有感性思維，所以很多事情都是掉轉做；明明很愛卻裝出不愛，明明事情好端端卻會不停鑽牛角尖找麻煩。

可能她會覺得，找麻煩是有原因的，但卻要這樣想，就是幾乎每天都吵架，誰先作主導？如果是由她去主導，那很邏輯的想法是，如果不主動吵架，其實日常生活當中應該很和平。

但感性人都是掉轉過來想的，明明關係良好，但卻讓自己覺得男方不愛自己；所以就要主動製造一些麻煩，發一發脾氣，然後享受男方哄自己的過程。

坦白說，如果有這樣的思維，一生都不會有好感情。

當然，女方可能對男方有很多不滿，但自己要識別清楚，這些不滿是因為自己情緒問題，還是真正男方的問題？如果是自己情緒問題，那就要控制一下，而不是將對方當作情緒垃圾站。

如果是男方問題，那其實要再想深一層，是否因為自己感性思維剛開始時找錯了對象？感性人常常都會這樣的。

另外，即使有不滿，其實應該要由男人心理學想起，要用控心術和對方潛意識溝通，而不是主動甚麼都坦白說出來；這正是犯了「做人不是坦白一點好嗎」的問題。

很多事情，說之前要想清楚，是否會有結果？沒有結果的事情就不要說了；我也不見得女方每天不停主動吵架，男方會有甚麼恍然大悟的感覺而改變。

重點三：觀察力及同理心至為重要

她另一個問題，就是很多時候男方不滿會主動告之，而她卻很不以為然。

其實男人傾向於有不滿不會直說，因為他們不想自找麻煩；所以去到男方直說的階段，事情其實很嚴重了。

要和伴侶感情好最基本的事情，就是要有同埋心及觀察力，這樣你才能夠因應對方的身體語言，去知道對方在想甚麼。

對方想甚麼，其實也是不需要你同意的，但感性人通常都會有自己的腹稿，覺得事情應該要按照自己想法而行，結果現實當然無一實現。

如果男方有不滿而主動告之，其實已經是好好的提示；自己一定要想方法改變，不要再發生，這樣日後吵架機會自然減少。

但感性人因為主觀願望很强，她們大多都不以為然，導致同一事情不停發生，然後男方開始覺得自己不適合，自己卻會走去扮奇怪。

自己的感情自己去想：你是想愛情路上不停犯錯，過了多年青春沒有了，還是原地踏步一個人，還是希望有好感情，切實改變自己的思路及想法，讓將來的感情變得不一樣？

希望這篇文章能夠對你有所啟發。