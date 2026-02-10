【Yahoo Style 玄來愛情】有錢男人熱烈追求，兩次約會卻人間蒸發？｜揭開荀盤離場真正原因

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
很多女生都想在感情上去到一個條件好的男生拍拖，結婚，組織幸福家庭，本來這很正常；不過重點是，如果自己沒有手段及想法，即使有機會遇到，靠自己外表及身材能夠吸引對方都好，到頭來對方也只會悄然離開。
這次我想跟大家分享一些很實用的想法，去幫助自己突破感情及姻緣，請好好留意。
她命宮紫微化科，天魁，天空，陰煞，對宮有貪狼，天貴，火星；財帛宮有武曲，天相，天龯，天福，旬空，地劫，事業宮有廉貞，天府，擎羊，紅鸞，天刑；夫妻宮七殺，天喜，寡宿。
星盤為中上格局，既無忌星沖破又有天魁，天龯，天貴，貴人運强，紫微星守命想法正經，化科書緣好，宜做文職寫字樓工作；武曲為落手落腳得財星，天府也主穩定。
感情方面，既有貪狼桃花自然多機會，再見紅鸞要有一段穩定關係或婚姻不難，不過很靠自己後天想法及價值觀去配合；不過命見寡宿感情可能也要一番波折才順利。
此外，命見旬空想法容易不符合現實，天刑也容易和親人緣薄；家人如此，伴侶也是如此。
八字方面，日主丁火，月令酉金，對伴侶也有要求；雖然有姻緣星但無力，當靠後天努力經營才可以修成正果。
她外表亮麗，身材高挑，是那種走到街上容易被男生注意的一類；文職寫字樓工作，收入穩定。
剛好公司有機會，讓她去了一個商務晚宴；那晚她穿著得體，身材盡顯，自然吸引不少目光；她剛好被一有錢男人注意到。
這個男人是上市公司的管理層，經濟自然不用說，地位也高，有名望，不過未婚，是典型的「鑽石王老五」。
當晚他看到她，驚為天人，主動上前攀談；由於這位男生外表俊朗，而他的背景也讓她增添了好感，所以也樂意和他了解。
他主動拿了電話，而之後的攻勢可以用「排山倒海」來形容：包括送花，高級餐廳訂位，早晚短訊噓寒問暖，完全是電影情節，她很樂在其中；心想：「這次終於找到真姻緣了！」
第一次約會，全部由男方安排，氣氛很好；他帶她去了高級米芝蓮餐廳，兩人談笑風生；她非常滿意。
然後到第二次約會，他依然笑容滿面，安排週到，但她感覺到他話明顯變少了。
在第二次約會之後，他就像人間蒸發一樣，不再主動找她；她發訊息過去，對方也只是隔很久才回一個表情符號，甚至已讀不回。
她非常不明白：明明是男方主動追求我的，應該是對我很有興趣才是呀！為甚麼約會兩次就冷卻了？
她自問條件也不太差，所以靜下來細想，到底在第二次約會當中，她到底說了什麼。
原來，她在這段關係之中非常緊張，所以為了顯示自己是個認真對待感情的好女人，在吃飯期間大談她對婚姻的看法，甚至提到了她的朋友開始陸續結婚，也會說如果將來兩個人相處溝通很重要；她認為這樣說會顯得自己很認真，期望對方也以同樣態度對待她。
很多女生都是這樣，只會以事情表面去判斷感情；其實她這樣做，只是嚇怕了對方；對方條件好，而且交往不深，他也有可能只是搵食，想找一段男女關係也不出奇；但她不停以自己主觀願望去想，所以就容易出現問題。
在這段還未開始的關係中，她犯了三個嚴重的錯誤；如果你也想吸引高質素的對象，以下這三點請你務必記住。
重點一：不要錯誤表達，說不恰當的話
關係去到不同階段，就會有不同的表達方式；很多女生都會很認真，緊張，所以在約會初期還未了解對方，就說了過份認真的話，例如計劃將來等等。
你認真是沒有問題的，只是你是否表達出來才是重點；剛開始時，應該先著力了解對方，例如對方的工作，興趣，背景，價值觀，生活習慣，想法，性格等等，而不是被動的沒有問對方問題，只是不停將自己主觀願望放進去。
大家要明白，如果是一個有錢男人，有經濟基礎又有地位，他們要找伴侶，目的是什麼？是為了開心，是為了減壓。
如果對方跟你才約會第二次，你就跟他談將來，好像對方一定要和你發展，這其實會讓對方構成一定壓力。
正確的做法是： 在初期約會，只展現你開心，正面的一面；盡量讓氣氛良好，同一時間多把握機會了解對方。
重點二：增强內在，有質素男人喜分享內心及對方明白
很多女生以為，只要長得漂亮，男人就會死心塌地；其實這是大錯特錯的觀念。
外表只是入場券。他一開始熱烈追求，是因為她的外表吸引，拿了滿分；但喜歡外表並不等於兩個人適合，當中的想法很重要。
為什麼他兩次約會就消失？因為他發現雖然她有外表，但談下來可能沒有甚麼內容，讓他覺得溝通不到。
有質素的男人，他們的內心其實很孤獨，很想人明白，開解，讓他解壓，開心；他們渴望的，是一個能夠聽得懂他說話、能夠分享他內心世界的女人。
而她在約會中，只顧著說自己的事，或者聊一些對方根本不感興趣的話題；當他可能想說說自己想法時，她因為只顧自己而沒有用心了解對方，可能只是表面說兩句就算，沒有深入交談，例如只會點頭說「哦」，「是嗎」這些，完全接不上話，甚至急著轉回自己的話題。
男人需要的是「共情感」， 如果你能在他分享心事時，給予適當的回應，甚至提出獨到的見解，他會覺得你是「自己人」，這種內在的吸引力，遠比外表持久；兩個人開始之後更確。
重點三：想對方心中所想
這是最高階的博奕技巧：同理心。
她從頭到尾只想著自己：「我想嫁個有錢人」，「我想他對我好」，「我想表達我是認真的」；但她從來沒有一刻想過：「他其實想要什麼？」
如果是有條件的男人，身邊其實不缺漂亮對象；如果他是認真的話，他極可能想找的是一個懂事，識大體，能讓他放鬆的伴侶。
當她在第二次約會大談沉重的婚姻話題時，氣氛根本完全不對；她完全沒有考慮到對方剛做完一天的工作和她吃飯，其實已經很累了；他想的可能是放鬆，說笑，透過對話去了解對方；但她只顧著滿足自己「表達」的慾望，卻忽略了對方的感受。
想對方心中所想，意思就是要你有同理心；如果你是這個有錢男人，你會想要一個怎樣的女朋友？
那肯定不是一個剛認識就談論將來發展的女人，而是一個能讓他笑，能讓他覺得「和你一起很舒服」的女人。
她之所以的失敗，在於她「有外表而沒有內在」。
而他兩次約會不再出來了，是非常正常的決定；也幸好他不是搵食男，否則甜言蜜語一返就有關係，過後她只會更傷心；他在第二次約會後，已經在心中計算：這位女生雖然外表非常好，但真的談下來不適合，將來會很麻煩，不值得繼續；所以他果斷悄然離開。
所以，如果你也想捉住優質男人的心，請務必反思這三點：
說話要看時機及氣氛，不要在開始約會時就談很遠很認真的話題。
提升自己的內在美，學會聆聽並聽懂對方在想甚麼，會讓你的表達更舒服。
要有同理心，給予對方想要的價值，而不是只有自己主觀願望。
感情就是一場等價交換，你想得到最好的，自己首先要成為那個有條件的人；不能只有被愛，有男生主動追求就覺得對方永遠都會喜歡自己。
看她的星盤，其實她先天的姻緣運一點也不差，機會也多，只是差在想法；只要她能夠好好改變，感情就極有可能在很短時間之內有突破。
