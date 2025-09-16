港產中鋒David Muoka與布魯克林籃網簽約
【Yahoo Style 玄來愛情】為何感情一直不順？｜你是否知道原生家庭一直無形影響著你｜這是你可能沒有想過的問題
很多女生都會面對一個想了很久也不明白的問題，就是明明自己條件不錯，也一直有人追求，為何每次都是剛開始就不停吵架，男方越來越疏遠自己，結果分手收場？
表面上，自己沒有甚麼做錯，也很投入愛情；但其實背後極有可能是因為自己原生家庭出現問題，而讓自己有錯誤的價值觀，導致在一段關係當中自己努力做了很多自以為正確之事，其實全部都是錯事；結果努力不停做錯，整個愛情人生也當然是錯了。
我常說，對與錯，並不是你自己認為的；很多天真的感性人，只會自私及有自己的主觀願望，覺得自己對就不停做錯，結果當然是全錯。
如果你面對的感情萬分順利，你的做法當然是對的；如果你的感情常不順利，每次剛開始男方就要分手，那自己是否還好意思認為自己做對？
人要進步就必然要改變。效果不好，就一定要想想自己的問題，而不是努力解釋如何自己沒錯，結果現實生活當中持續單身，這是對自己全無意義的事情；不過感性人為了證明自己對，就會努力不改變，然後不以為然。
所以我們要改變，一定要不時更正自己想法，而最後要令想法符合現實，你才會有機會突破現時困境。
如果你也面對這個問題，那麼這篇文章就是為你而設；請你耐心看下去，一定會對你的感情運有幫助。
她命宮無主星，有天福，咸池，天喜，天才，地劫，空亡，左輔，對宮有紫微，貪狼，紅鸞，恩光，擎羊；財帛宮有天相，右弼，天貴，事業宮有天府，地空，天空，天龯，陀羅，三台，八座；夫妻宮有廉貞化祿，七殺，天魁，天官。
論桃花，此命桃花甚强；既有紅鸞天喜，再見貪狼廉貞，又見咸池；不過桃花强並不代表有好感情，只是容易吸引異性而已；尤其咸池主霧水情緣更要小心。
此命情緒並不穩定，既有天空再見地空，也見擎羊，陀羅，主要說女命主容易不開心，為人比較大脾氣，這在感情上當然非常吃虧。
夫妻宮廉貞化祿加天魁，宮位的星曜非常好，意思就是只要找到合適對象發展，姻緣也可以穩定。
看上去整體演譯是感情機會多，如果能夠後天好好控制情緒以及溝通技巧，姻緣就能得以順利。
她現時二十九歲，在一間中小企公司做文職工作，收入也不算高；童年時家境較為清貧，而且原生家庭極有問題。
她父親在她讀中學之時已少有回家，在外面有女人，所以她父母之間的感情非常差；母親則是一個脾氣很暴燥的人，很少事情就會打打駡駡，讓她感受不到家庭溫暖。
雖然她有一個妹妹，但因為家人資源缺乏，兩姊妹常爭東西，所以平日也沒有甚麼感情，長大之後更少溝通；她甚至乎連妹妹現時做甚麼工作也不知道。
在如此疏離的家庭長大，自然嚴重缺愛；所以她從少就有一個想法，就是讀書之後盡快找一個男人結婚；而這個男人要很愛她，沒有她不行，也要專一，要經濟很好，這樣才能給她安全感。
另一方面，她媽媽從少就告訴她，女人不結婚就不是女人，這事情讓她刻在自己的心臟之中，深信不疑。
所以，她其實也沒有甚麼心機讀書，常常在想，女人要找到男人結婚才是最重要，讀不成書也沒有大問題，找個有錢男人就可以。
也因為這個感性思維，讓她連大學也上不到就出來工作；不用說明，找到的工作都必定是用自己時間換取微薄薪金的工作，但她一點也不介意；因為她知道她將會遇到一個好男人養她。
雖然她讀不成書，但她也知道用外表去吸引男人是很重要的；所以她也花了很多心機在保持身材及打扮上，讓她的外表比起一般女生更為亮麗；再加上天生就有一副好身材，所以去到那裏都有男人跟她搭訕，想認識她。
對此，她是感到很滿意的，她覺得去到那裏都有男人追求，要找一個有條件的男人跟她結婚絕對不是問題。
不過，機會多並不等於順利。她拍拖多次，每次都是很快就分手；原因在於她的情緒問題。
她每次在未開始拍拖之前，都會很緊張對方是否和她結婚；也由於她很沒有安全感，所以每次當她認定了對象之後，就會施加壓力，要對方不停找她，她才安心；她試過一晚致電對方三十次，每次都要對方聽電話；當對方沒有回應時，她就會想成對方是否不再愛她，其實另有女人。
試想想，任何一個男人，即使對她的外表很有興趣都好，如果在還未拍拖之前就這樣，不會有男人想發展這段感情的。
但她因為很感性，而且很自私，只會想到自己而沒有同理心，只覺得她這樣做沒有錯；所以她一點也不覺得需要改變；即使朋友勸她，她也不聽。
耐心一點的男人，會為了得到她的肉體而忍讓；但全部男人都是在和她有了關係之後，就開始和她疏遠。
因為她脾氣極差，完全沒有討論的空間；感性人自私，只想對方全聽自己的話，卻從來沒有半個腦袋去想為何對方要這樣做。
所以她多年來，拍拖無數次，但沒有一段關係超過兩個月。
其實她本來有外表，要改變姻緣真的一點也不困難；去到這裏，自己也想想，會否或多或少現時正遭遇這樣的情況？
三個重點讓你想清楚，不是你同不同意的問題，我更關注的是你的行動會否實質為你的感情帶來幫助。
重點一：只顧自己必無姻緣
很多感性人在感情上只會以自己為先，自己想要甚麼就期望得到甚麼，其實這是沒有可能的事；更重要是，你要想想你應該要做甚麼事情，才能得到你想要的結果，過程當中必然有付出。
她的最大問題是，只顧著自己的主觀願望，卻從來沒有想過自己有甚麼付出；例如情緒管理，同理心，她完全沒有；所以當對方稍為不按照她旨意去做的時候，她就只能用情緒去表達；努力去發脾氣，為對方做負面影像；在她的認知當中，因為她沒有技巧及思維，所以她直觀覺得有甚麼問題坦白說出來對方就會照做，其實現實世界根本不會發生這樣的事情。
所以，要有男人愛，要有好姻緣，先要想通自己那部份；我常說的溫柔，體貼，照顧，細心，同理心，觀察力，情緒控制，自己要不時審視；當這七樣東西都做得亮麗時，姻緣便即隨之而來，擋也擋不住。
她因為有很多男人追求，所以就錯誤地以為自己有機會；其實說正確一點，只是有發生男女關係的機會而已；要找到正確的人，去到結婚組織家庭，未來數十年生活愉快，就必然去到內在美而不是只看外在美，這點一定要知道。
只是感性人不願意付出，所以就故意不去理會而已；而現實不會理會你是否同意，它只會按著邏輯而行。
在發展關係時自己努力趕走對方，結果對方走了，是很合情合理的事情；不過感性人永遠都不會覺得是自己問題，結果人生努力做錯所有事情而浪費了青春。
重點二：男人是要吸引過來的，不是硬來
她另一個問題，就是沒有控心術的技巧，也不懂得男女心理學；所以當她想對方做她想要的事情時，就只能夠用情緒發泄，負面去回應；其實這樣當然會有反效果。
要吸引一段好姻緣，必然不是硬來，而是要對方潛意識和你妥協；人有 95% 的行為都是由潛意識驅使，所以和對方潛意識溝通至關重要。
你要對方主動找你，你也要想想原因；正常來說，大家各自有各自的生活，男人也需要自己的空間；可能這女生很可憐地 100% 去了愛情，但她的對象當然不會是這樣；這很明顯是她自己的價值觀錯了。
大家有自己的社交圈，生活，見面時可以分享自己的經歷，這樣的關係必然更長久；她因為沒有方法留住男人，也嚴重缺乏了安全感，所以只能要男方不停在自己視線範圍之內才安心。
這種相處方式，只會讓自己一次又一次感情失敗，任何有人生的男人都會離開，希望感性人明白；要有桃花，要感情好，一定要有方法；如沒有方法，就去學習，思考，應用，接受改變，而不是硬來。
重點三：愛情必然不是人生全部，越緊張越越得快
她最大問題是，從少就覺得愛情就是人生的全部；讀書時不努力用功，出來工作也完全無心應付工作，腦海只想和男人結婚，也無思考當中為甚麼會突然間有一個條件很好又專一的男人出現去供養她，還要忍受她的脾氣。
萬一，我是說萬一而已，如果這個男人一直都沒有出現呢？那自己的人生會怎樣？
感性人腦海之中沒有萬一，她們只想著自己想要的事情，然後就很天真的以為自己想的事情一定會實現；結果她們要用自己寶貴的青春去經歷厄運，在經歷過了之後，肯定不能再來一次之後就努力扮奇怪後悔。
我們的人生必然不是這樣，愛情也必然不是生活的全部；除了愛情之外，我們還有工作，家人，朋友，興趣，成長，很多事情都值得我們關注，人生要平衡；這樣即使萬一某方面的東西沒有了，我們還可以有一個不錯的人生。
不過感性人，戀愛腦，她們從來沒有為自己想過，一心覺得戀愛就是一切，所以就很在意；無奈，人生就是這樣，越急，越在意，越輸得多。
桃花萬人迷清一色絕不會將男人放在首位，相反她們有自己工作，想法，興趣，朋友，家人；反而這樣不在意，自然就能吸引更多，再從中找一個條件最好的去發展，人生就完滿。
這篇文章很有啟發作用，我希望能夠幫助大家，馬上解決現時的感情問題。
