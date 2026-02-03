【Yahoo Style 玄來愛情】為何男人越愛越走？全因為你不明白這三個重要原則！

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
她今年三十歲，外表非常斯文而且條件中上；一直都有很多人追求，所以機會甚多；而她每次開始了拍拖之後，都是百分之一千投入，很在意對方，也很用心經營；但每次拍拖都不超過半年就分手，她不明白原因。
她的問題是：為什麼一開始男人都對自己很好，但過了三個月就開始冷淡，最後甚至人間蒸發？
先看她的星盤，命宮武曲化科，貪狼，天龯，三台，八座，寡宿，對宮有陀羅，文昌，文曲，天貴；財帛宮有廉貞化祿，破軍化權，擎羊，事棊宮有紫微，七殺，天喜，孤辰，天刑，天空；夫妻宮有天府，紅鸞，天才。
此命為三奇格局，也無忌星沖破，再有文昌文曲加會，能言擅道，有讀書緣人也聰明，積極，事業運一定不會太差；再加上天龯貴人，三台八座星，助力甚强。
不過人生有好也會有不好。首先命見孤辰寡宿，再加天刑，六親緣份較為薄弱，也會影響感情；但她桃花非常旺，因為貪狼為第一桃花星，再加夫妻宮見紅鸞，所以追求者眾，機會甚多，但受到孤辰寡宿影響，後天必定要有計謀去改變自己，才能夠獲得穩定感情。
先天如此，證明桃花沒有問題；而她現時面對的感情問題，是因為她後天的想法；看命就是如此，一定要先天後天互相配合，才能成事；絕不會看到先天有桃花，後天甚麼都不做，甚至乎做差自己就有好姻緣。
看過她的命盤之後，結論是桃花不弱；但這不是命理問題，而是技巧問題。
很多女生都被感性思維影響了，不停看網上感性文章，覺得做人就是要忠實做回自己，如果對方愛自己，即使發脾氣對方也會接受，其實大錯特錯。
感情是一場等價交換的博弈，無論你接受不接受都好，它也是事實；而男人天生就是理性動物，你要他離不開你，不是單靠你愛他就可以，而是靠手段，方法。
要讓男人持續愛你，甚至離不開你，你著實是需要有點想法及手段才可以的；你必須遵守一些重要原則，你才能夠在感情上有把握，用後天努力改變先天不足；讓我跟你分享一些重要方法，你只要好好記住，你的感情優勢馬上向你傾斜。
第一原則：把握「三個月」黃金期，全面「入侵」他的生活
很多女人都被開始時三個的黃金期迷惑了，這個時候男方對自己好，自己就以為男方永遠都是這樣；自己完全在享受，也不會想想在這個時候應該要做甚麼，於是就索性全被動，甚麼也沒有做；其實三個月之後，你們的感情才剛開始受到考驗，這是鐵律，你一定要好好記住。
因為開始三個月時大家都有愛情荷爾蒙，男人對你有新鮮感，你做甚麼（包括發脾氣）他也會覺得很可愛；但三個月後，化學作用開始消退，大家理性回歸至現實，這個時候，你們的價值觀，生活習慣，你可以提供的情緒價值就變得重要過外表；他開始會想：「這個女人是否值得我繼續？」
所以，你要在這段時間勝出，你必須在一開始時就有計謀做好自己，其中一樣是「入侵他的生活」。
什麼叫入侵？不是要你每天和他通一百之電話，問他愛不愛你；這些叫「管束」，男人都最怕這些行為。
我說的入侵，是潛意識的控制；你要讓他習慣你的存在，就像空氣一樣；例如：
在他家裡留下你的專屬水杯、拖鞋（讓他看到物品就想起你）。
固定時間的簡單問候（不是煩人的質問，而是分享有趣新聞，生活分享）。
讓他習慣每星期的固定時間和你見面，而不是每次都臨時約。
當這些行為持續三個月，就會變成他潛意識之中的「習慣」；人傾向懶惰，一旦養成了習慣，要他改變（分手）的成本就會變大；最重要是你能夠提供有價值的事情給他，以及不給他麻煩。
你要做的，是讓他覺得「沒有了你，所有東西會變得很不方便」，這就是最高級的入侵。
她因為要被愛，所以每次一旦投入感情的時候，只管要給他麻煩，讓對方潛意識怕了她，所以每次感情都是無疾而終。
第二原則：溝通要像說明書，切忌「重複」與「混亂」
兩個人一起，有效溝通是很重要的，因為大家要交換想法；而她常常覺得男友聽不懂她的話，於是她會把同一件事講十次，有時候又因為情緒而說事情沒有重點，這點會讓人很不安；而這就是被分手的致命原因！
其實男人最怕兩件事：就是沒有邏輯以及囉唆，但這也正是感性人最擅長之事。
原因很簡單，沒有邏輯根本就溝通不到，女方只管訴說自己情緒，說上十個小時也可以；但這在男人眼中其實毫無意義。
當沒有邏輯去表達，訊息及重點都會非常混亂，繼而釀成情緒及吵架，這也當然會令男人卻步。
第三原則：當你可以控制情緒，你就贏了九成
這點最重要，也是最難做到的，就是沒有情緒。
我常說，要感情好，情緒控制是第一優先；一個人有情緒，就沒有資格有好感情，連談論的資格也沒有。
你看看那些感情幸福的人，有那一個是每天都黑起臉孔，不停吵架及發脾氣的？我真的沒有見過，因為男人真的不會自找麻煩。
另一方面，男人在外面工作已經很辛苦，回到家或約會看到你只想找個避風港，希望你能夠療愈他的情緒，讓他再有動力闖下去；如果你像個計時炸彈，動不動就發脾氣，質問，不滿，批評，哭鬧，你其實就是在增加他的情緒成本。
所以下次當你有情緒時，請記著：先處理心情，再處理事情。
對男人有不滿，先別急著發脾氣，了解一下事情始末，然後理性討論。
當他做錯了的時候，你只管發脾氣，那只是情緒發洩，他可能已經另有想法，對你感覺負面但不會告訴你，然後他另有打算，到那個時候你只能夠扮奇怪問為甚麼他會分手了。
如果你永遠都情緒穩定，甚麼都可以討論及商量，他會選誰？當然是選讓他舒服的那個，就是你。
所以，姻緣有部份是天註定，但後天也要靠手段經營才會好。
只要你能做到以上重點，對方不單止不會離開你，還會覺得你是世上最懂他的女人，你想趕他都趕不走；請相信我，我真的看過很多這樣的例子。
