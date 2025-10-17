不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
くら壽司醤油舔舔少女是誰？山形店的衛生噩夢讓全網炸鍋！
くら壽司醤油舔舔少女是誰？山形店的衛生噩夢讓全網炸鍋！
SNS短片引爆的衛生風暴
哎喲，這次くら壽司又中招了！10月11日，一段在BeReal上傳的短片瘋傳，畫面中一個穿制服的年輕女孩（看起來像高中生）在山形縣山形市的くら壽司南館店，伸手摸轉盤上的壽司，
還把醤油瓶湊到嘴邊舔了舔，笑嘻嘻的樣子像在拍搞笑影片。😂 暴露系配信者コレコレ第一個在X上po出，標題寫「悲報」，直指這是「醤油ペロペロ少女」，瞬間點燃網友怒火。
誰知這不只單純惡作劇，くら壽司14日官方聲明說已經鎖定嫌犯，報警處理中，感覺像偵探劇啊！
女孩行為細節與網友怒吼
影片裡，女孩先掀開「鮮度くん」（那個保護蓋），手指直接戳壽司表面，接著抓起醤油瓶，像品酒般舔瓶口，周圍朋友還笑鬧附和。
根據X討論，這行為不只髒，還違反器物損壞罪（刑法261條），因為讓食物和器具失去衛生價值。網友留言炸開：「6700萬日元的スシロー前車之鑑還不夠？」「這女孩以為自己是YouTuber嗎？」🤦♀
更狠的是，特定班出動，從位置資訊「山形市高堂」鎖定南館店，女孩制服疑似山形城北高校，名字如「山本かんな」或「四辻りあ」被瘋傳，雖然官方沒證實，但二次傷害已經開始。
くら壽司的快速應變與過去陰影
くら壽司沒閒著，發現影片後馬上換掉所有受影響的壽司和醤油瓶，桌面調味料也全消毒。官方對讀賣新聞說：「這是嚴重事件，我們會嚴肅對待，確保顧客安心。」但這不是頭一回了！
2023年2月，名古屋店有三人舔醤油被抓；2025年4月，還有避妊套放回皿的變態行為。每次都讓股價抖三抖，スシロー那6700萬索賠案（後撤訴）更成警示。網上有人調侃：「回転壽司變成『舔舔壽司』，誰敢吃啊？」
背後的「指示者」與團隊內訌
有趣的是，コレコレ後續爆料，女孩推說「是拍攝者叫我舔的」，現在雙方開始互相指責，像宮鬥劇！😏 據zakzak報導，くら壽司用IT監控鎖定身分，警方介入調查。
山形南館店位在高堂地區，是當地熱門分店，平日人氣旺，這次卻成焦點。粉絲擔心：「特定太快，女孩家長怎麼辦？但這種行為絕不能輕饒。」
為何飲食店總是惡搞目標
說真的，為什麼回転壽司愛被盯上？因為轉盤好拍、互動性高，TikTok和X上「挑戰」影片超吸讚。但後果呢？不僅損害品牌，受害的還是其他顧客。
くら壽司已加裝更多攝像頭，預防類似事件。網友呼籲：「拍前三思，別讓一時興起毀前程。」
Japhub小編有話說
哇，這醤油舔舔事件簡直是衛生界的黑色幽默！くら壽司反應快是好事，但希望女孩學到教訓，下次去店裡乖乖夾壽司就好。
旅行或用餐時，記得尊重公共空間，一起當優質食客吧～
