175公分正妹球經的故事！ Mia從球場變身社群女神？

日義混血球經爆紅之謎

《灌籃高手》讓我們愛上流川楓的帥氣和三井壽的熱血，但別忘了，赤木晴子和井上彩子這兩位球經可是球場上的亮眼風景！最近在杭州亞洲大學生籃球聯賽，

一位日義混血的日本體育大學球經エルマコーラ 未亜（Ermacora Mia）憑著175公分的長腿和超仙氣質，瞬間紅遍台日社群，粉絲直呼「這不就是真人版晴子嗎！」😎

她的故事從球場到社群，簡直像部青春偶像劇！

球場上的意外焦點：Mia的混血魅力

エルマコーラ 未亜，暱稱Mia，1998年3月3日生於東京，175公分，日義混血的她有著白皙皮膚和精緻五官，活像從動漫走出來的女主角！😍

她在日本體育大學（Nippon Sport Science University）讀書，擔任男子籃球隊經理，平時幫球員熱身、記錄比賽數據，還得管管場邊雜務。

2025年8月，杭州亞洲大學生籃球聯賽讓她一炮而紅！她在場邊運球助熱的畫面被大會官方和台日媒體捕捉，瞬間刷爆社群，粉絲在X上驚呼：「這氣質也太像赤木晴子了吧！」

Mia也在Threads分享比賽照片，幽默標上「赤木晴子」，粉絲留言：「這標籤太會了吧！」😆 TSNA報導她用現學的中文說：「謝謝台灣朋友支持！」這親民舉動直接讓台灣粉絲淪陷！

籃球少女的硬底子：6年球場經驗

別以為Mia只是個漂亮臉蛋，她可是有真功夫！她在TSNA採訪中提到，小學到中學打了6年籃球，雖然沒進職業隊，但對籃球的熱情讓她選擇當球經，幫日本體大男籃忙前忙後。

粉絲在X上大讚：「Mia不只仙，還超懂球！」😲 她場邊的專業模樣，像是幫球員熱身、整理裝備，甚至偶爾教兩招運球，滿滿敬業精神。

動漫百科提到，她的日義混血外型加上175公分模特兒身高，站在球場邊簡直像個發光體！粉絲留言：「她的長腿和笑容，絕對是球場的秘密武器！」

中文初學者的驚喜：跨國粉絲收割機

Mia的魅力不只在球場，她還在學中文，超有國際範！TSNA報導，她對中文超感興趣，想多了解各國籃球文化。她在採訪中笑說：「台灣的籃球好熱血，我想多學點中文跟大家聊！」

這句話讓台灣粉絲感動到不行，X上直喊：「Mia，來台灣我們帶你吃小籠包！」😉 她在Threads分享杭州比賽日常，還用中文寫「感謝支持」，親切得像隔壁鄰居！

雖然她說中文還在練，但這份用心已經讓粉絲大呼：「Mia，來開台灣粉絲會吧！」

2025年的社群新星：真人版晴子的熱度

2025年的Mia，簡直是社群媒體的超級閃亮星！她的Instagram（@miaermacora）有5萬粉絲，滿滿比賽和工作照，陽光笑容讓人看了就開心，粉絲留言：「這顏值完全是動漫等級！」

她的X（@mia_ermacora）有2萬追蹤，8月27日po文感謝台日粉絲，粉絲回應：「Mia的笑容讓我看比賽都走神了！」Yahoo Sports和LINE TODAY報導她的爆紅故事，

封她「真人版赤木晴子」，粉絲熱議：「她比晴子還要正點！」😭 她在Threads的「赤木晴子」標籤更掀起話題，粉絲說：「這梗玩得太高明了！」

