從大學新生變演藝界寵兒！ 一之瀨颯新書預購就爆賣！
演藝生涯的關鍵轉折
他的演藝路從大學時代就充滿意外驚喜，2018年剛考上青山學院大學，入学式那天急著趕路，結果被經紀公司研音星探搭訕，從此踏入娛樂圈。
沒多久，2019年他通過試鏡，接下特攝劇「騎士龍戰隊龍裝者」的主角，飾演熱血英雄コウ，從新人直接躍升為全國焦點，那股初生之犢的衝勁讓觀眾印象深刻。
之後他邊讀書邊拍戲，2020年客串大河劇「麒麟來了」，展現演技深度，2023年順利大學畢業，正式全職投入。轉型期他接連出演連續劇，
像「這戀愛要加溫嗎」「讚！光源氏君第二季」「外科醫生大門未知子第七季」，從英雄變成都市型男，男友力大爆發。2025年他首度挑戰舞台劇「紅鬼物語」，
飾演桃千代，殺陣場面帥到掉渣。近期還舉辦睽違一年半的粉絲見面會，事業如日中天。這一路的反轉，從校園男孩到多栖藝人，充滿堅持與才華，讓迷妹們為之瘋狂。
深度解析代表作或特殊才藝
說到他的代表作，得提2019年的出道劇「騎士龍戰隊龍裝者」，這部簡直是他的成名之作！劇情講述一群年輕人變身英雄，對抗恐龍怪物，他飾演領袖コウ，開頭從平凡少年覺醒力量，
畫面充滿高速打鬥，變身時紅色鎧甲閃耀，揮劍斬敵的姿勢帥氣逼人，讓觀眾感覺像親臨戰場。高潮戲是他單挑大魔王，眼神堅定，配上爆發力十足的動作，汗水飛濺，達到情感頂點，
粉絲看完都說「這男友力太強，忍不住想保護他」。後續電影版更猛，時間旅行到恐龍時代，團隊合作場面熱血沸騰。他的特殊才藝是舞蹈和籃球，從小練就的好身手，
在劇中融入翻滾跳躍，流暢自然不輸專業。近期新作持續發燒中，像是2025年的「絕對零度」，他飾演調查員，アクション與推理並重，圈粉無數。
私下性格與全球鄉民評價
私底下他超親和力，愛聽音樂、運動，收集古著，個性低調卻充滿熱情，疫情時還自學新技能，擴大視野。感情八卦少，但粉絲都猜他理想型是溫柔女孩。
網友評價多正面，推特上有人留言：「おぐらさんに呼んでいただいてこうしてまた颯くんの吹き替えやらせていただき嬉しかったです」，翻成「被小倉叫來，又能替颯君配音超開心」；
另一個說：「入れ替わりスムーズ過ぎて、俺跳んだっけ！？って錯覚しました」，意指「替身轉換太順暢，我都以為自己跳了」；
關於舞台有人表示：「舞うような殺陣さすがだしラストでこぼす紅子の夫への憎悪が切なくもあり」，變成「舞動般的殺陣真厲害，最後對紅子丈夫的憎恨好切心」；
還有人熱議：「桃千代演じた一ノ瀬颯くん少し前からテレビドラマで見かけてたけど舞台映えしますね！！」，翻成「桃千代演的一之瀨颯君，之前在電視劇看過，舞台上超亮眼！！」。
PTT鄉民說：「從龍裝者追到現在，演技爆發超心動。」Reddit粉絲表示：「他的ファンイベント太讚，親切到爆。」整體來說，鄉民們一致認同他的才華與帥氣，尤其那股男友力，讓全球迷妹為之傾倒。
Japhub小編有話說
身為資深吃瓜群眾，我得說這哥是理想型代表，從特攝英雄到劇場男神，男友力與才華爆棚，絕對值得追。快去重溫他的作品，保證讓你心動連連！
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
魏駿傑前妻張利華越撈越掂 躋身保險界頂尖會員TOT
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業MDRT「百萬圓桌」行列。早前張利華喺社交網站宣布成為「Top of the Table（頂尖會員）」嘅喜訊，寫下：「在全年含金量最高、競爭最激烈的第三季度脫穎而出，同時也登頂全球壽險之巔—榮膺Top Of The Table（TOT）六倍MDRT業績，置身頂尖團隊，方知何為卓越。感謝所有信任與同行，這既是巔峰，更是起點，也為2025畫上了一個閃耀的句點。未來繼續以專業守護，為萬家財富夢想護航」。
大S徐熙媛離世一周年，在具俊曄身上看到刻骨銘心的情深：為愛人打造紀念雕像、離開了也不離不棄的守護
台灣著名女藝人大S徐熙媛，在2025年2月2日在日本病逝。在2026年2月2日，大S逝世的一周年，她的丈夫具俊曄，為她設計了一座專屬的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，也在紀念會上正式公開。
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」
大S徐熙媛離世一周年 具俊曄設計雕像揭幕 手寫信催淚：下次永遠在一起
台灣女星徐熙媛（大S）於去年2月2日在日本因病離世，丈夫具俊曄與親友及粉絲至今對她仍有無限思念。昨日（2月2日）是大S離世一周年，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像舉行揭幕儀式，身穿黑衣的親友們一起齊集在台灣金寶山墓園，在雨中見證代表大S的白色少女造型雕像現身，許多人都彷如跟大S重逢，獻花時忍不住落淚。而具俊曄亦以手寫信悼念愛妻，約定「等我們下次再見的時候，就永遠、永遠在一起吧」。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
〈Golden〉奪葛萊美獎創K-Pop先例，衝破連BTS也衝不破的Grammys高牆
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年有不少與K-Pop相關的創先河時刻，有Rosé與Bruno Mars打頭陣演出之外，還有《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪「最佳視覺媒體原創歌曲」，成為首支K-Pop歌曲衝上葛萊美獎得獎舞台的作品。
Stanley@MIRROR與李炘頤訂婚 九年愛情長跑開花結果 深情致謝家親友及粉絲
恭喜Stanley(邱士縉）與Alina（李炘頤）！這對被譽為MIRROR隊內「元祖情侶」的甜蜜伴侶，在今日（2月1日）同步在社交平台上公布訂婚消息，並分享多張溫馨照片，正式宣告愛情長跑邁入全新階段。
星光背後 ｜陳松伶憶述半生受盡打擊 做婚前檢查發現不育 ： 係一個遺憾
1985年15歲參加《歡樂今宵》模仿葉蒨文大賽入行的陳松伶(松松)，91年憑《天涯歌女》一劇飾演金嗓子周璇爆紅全港，唱片更大賣六白金。
2026 Grammys葛萊美獎紅地毯盛況：Rosé、Lady Gaga、Sabrina Carpenter華麗亮相
2026 Grammys 第68屆葛萊美獎登場，是年度首波矚目音樂盛事之一。今年音樂類型多元，被視為K‑pop、拉丁音樂與主流流行全面「同台交鋒」的年度檢視舞台。大家關注得獎名單之外，Grammys 葛萊美獎紅地毯盛況也相當搶眼，一起來看看吧！
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介
小島秀夫出走後留下最好禮物！Konami最新數據揭《潛龍諜影》系列破6500萬仍是旗下最成功遊戲
由日本傳奇遊戲製作人小島秀夫於前東家 Konami 任職時所打造的潛入諜報射擊遊戲《潛龍諜影》系列在過去 28 年以來早已一次次證明了它在遊戲圈中的地位。而雖然小島秀夫已經離開 Konami，但去年 Konami 推出的《潛龍諜影》三代重製版《潛龍諜影Delta 食蛇者》也再度獲得了成功，廣獲玩家好評。而最近 Konami 也更新了《潛龍諜影》系列的總銷量，確認已經突破 6550 萬套，也是 Konami 旗下迄今為止總銷量最高的遊戲 IP。
BTS強勢回歸！Netflix 3.21獨家全球直播《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》 兼推紀錄片記錄BTS回歸歷程
全球的ARMY注意——BTS回來了。Netflix今（3）日與全球同步宣布《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》將於3月21日香港時間晚間7點（韓國時間晚間8點）在Netflix獨家全球同步直播。 本場歷史性演出將自首爾象徵性地標「光化門」現場直播，慶祝BTS備受期待的全新專輯《ARIRANG》 正式發行。Netflix攜手HYBE讓這組流行樂壇王者再度站上舞台，打造前所未有、劃時代的全球回歸盛事。
衛蘭出道20周年巡迴演唱會3月21日登陸澳門！即睇優先及開售時間表＋門票票價＋購票連結＋交通優惠
衛蘭Janice歌聲是港人的集體回憶，今年她出道20周年，將於3月21日在澳門銀河綜藝館舉行《JANICE VIDAL衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會—澳門站》，門票將於2月3日早上11時優先發售，票價$380起，為樂迷帶來一場橫跨20載的音樂回顧之旅。
【中環解密】JYP夥騰訊拓大中華 限韓令似解凍
中韓元首早前舉行峰會後，兩國友好關係升溫，外界憧憬中國的「限韓令」有望鬆綁。外媒報道，南韓大型經紀公司JYP娛樂旗下中國子公司北京傑偉品文化交流，將與騰訊音樂（01698）及南韓希傑娛樂（CJ ENM）成立合資公司「ONECEAD」，計劃拓展大中華市場；新公司由傑偉品與騰訊音樂共同成立的「NCC娛樂」，夥拍CJ ENM共同出資設立。 報道指出，「ONECEAD」名稱是結合JYP理念「Leader in Entertainment」（引領娛樂產業）與CJ ENM核心價值「ONLYONE」（唯一性），新公司將負責通過Mnet Plus選秀節目《PLANET C︰HOME RACE》出道的中國男團，所涉及的藝人經紀與營運管理業務。 2016年中國因南韓部署美國薩德反導彈系統，對南韓文化產業實施「限韓令」，大幅限制藝人來華演出、禁播韓劇、叫停綜藝節目合作，並限制南韓文化公司投資中國等，惟南韓總統李在明上月訪華期間，國家主席習近平以「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功、瓜到熟時蒂自落」回應「限韓令」鬆綁問題，被視為積極訊號。
史蒂芬史匹柏獲葛萊美音樂電影獎 生涯演藝大滿貫達成
（法新社洛杉磯1日電） 傳奇導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），今天憑著紀錄片「約翰威廉斯：配樂大師」獲得葛萊美最佳音樂電影獎，完成極難得的生涯演藝界大滿貫（EGOT），也就是集艾美獎、葛萊美獎、奧斯卡獎，以及東尼獎於一身。美國演藝界大滿貫包括四大不同型態的獎項，分別是艾美獎（Emmy）、葛萊美獎（Grammy）、奧斯卡獎（Oscar），以及東尼獎（Tony），目前總共只有21人有此紀錄，現年79歲的史蒂芬史匹柏即使榮譽等身，如今也才是此一尊榮俱樂部的新成員。
《最後生還者》影集第三季是最終季？HBO節目負責人語出驚人：「看起來是這樣」
由 HBO 所製作的遊戲改編影集《最後生還者》自 2023 年發布第一季以來，前兩季都獲得了許多成功，第一季當時入圍了 24 項電視影集最高榮譽艾美獎肯定，去年第二季開播時也延續了第一季的成功，創下超過 500 萬名觀眾同時收看第一集的紀錄，而當時第二季劇情收在了喬爾死亡後，艾莉與狄娜將踏上復仇之路，後續的旅程就是第三季劇情了。而最近，HBO 節目部負責人 Casey Bloys 似乎也確認，《最後生還者》影集第三季將可能會是最後一季。