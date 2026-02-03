從大學新生變演藝界寵兒！ 一之瀨颯新書預購就爆賣！

演藝生涯的關鍵轉折

他的演藝路從大學時代就充滿意外驚喜，2018年剛考上青山學院大學，入学式那天急著趕路，結果被經紀公司研音星探搭訕，從此踏入娛樂圈。

沒多久，2019年他通過試鏡，接下特攝劇「騎士龍戰隊龍裝者」的主角，飾演熱血英雄コウ，從新人直接躍升為全國焦點，那股初生之犢的衝勁讓觀眾印象深刻。

之後他邊讀書邊拍戲，2020年客串大河劇「麒麟來了」，展現演技深度，2023年順利大學畢業，正式全職投入。轉型期他接連出演連續劇，

像「這戀愛要加溫嗎」「讚！光源氏君第二季」「外科醫生大門未知子第七季」，從英雄變成都市型男，男友力大爆發。2025年他首度挑戰舞台劇「紅鬼物語」，

飾演桃千代，殺陣場面帥到掉渣。近期還舉辦睽違一年半的粉絲見面會，事業如日中天。這一路的反轉，從校園男孩到多栖藝人，充滿堅持與才華，讓迷妹們為之瘋狂。

深度解析代表作或特殊才藝

說到他的代表作，得提2019年的出道劇「騎士龍戰隊龍裝者」，這部簡直是他的成名之作！劇情講述一群年輕人變身英雄，對抗恐龍怪物，他飾演領袖コウ，開頭從平凡少年覺醒力量，

畫面充滿高速打鬥，變身時紅色鎧甲閃耀，揮劍斬敵的姿勢帥氣逼人，讓觀眾感覺像親臨戰場。高潮戲是他單挑大魔王，眼神堅定，配上爆發力十足的動作，汗水飛濺，達到情感頂點，

粉絲看完都說「這男友力太強，忍不住想保護他」。後續電影版更猛，時間旅行到恐龍時代，團隊合作場面熱血沸騰。他的特殊才藝是舞蹈和籃球，從小練就的好身手，

在劇中融入翻滾跳躍，流暢自然不輸專業。近期新作持續發燒中，像是2025年的「絕對零度」，他飾演調查員，アクション與推理並重，圈粉無數。

私下性格與全球鄉民評價

私底下他超親和力，愛聽音樂、運動，收集古著，個性低調卻充滿熱情，疫情時還自學新技能，擴大視野。感情八卦少，但粉絲都猜他理想型是溫柔女孩。

網友評價多正面，推特上有人留言：「おぐらさんに呼んでいただいてこうしてまた颯くんの吹き替えやらせていただき嬉しかったです」，翻成「被小倉叫來，又能替颯君配音超開心」；

另一個說：「入れ替わりスムーズ過ぎて、俺跳んだっけ！？って錯覚しました」，意指「替身轉換太順暢，我都以為自己跳了」；

關於舞台有人表示：「舞うような殺陣さすがだしラストでこぼす紅子の夫への憎悪が切なくもあり」，變成「舞動般的殺陣真厲害，最後對紅子丈夫的憎恨好切心」；

還有人熱議：「桃千代演じた一ノ瀬颯くん少し前からテレビドラマで見かけてたけど舞台映えしますね！！」，翻成「桃千代演的一之瀨颯君，之前在電視劇看過，舞台上超亮眼！！」。

PTT鄉民說：「從龍裝者追到現在，演技爆發超心動。」Reddit粉絲表示：「他的ファンイベント太讚，親切到爆。」整體來說，鄉民們一致認同他的才華與帥氣，尤其那股男友力，讓全球迷妹為之傾倒。

Japhub小編有話說

身為資深吃瓜群眾，我得說這哥是理想型代表，從特攝英雄到劇場男神，男友力與才華爆棚，絕對值得追。快去重溫他的作品，保證讓你心動連連！

