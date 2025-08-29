小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
大學開學秒變戰隊英雄？一之瀨颯的爆紅之路有多狂？
開學典禮的奇蹟邂逅
想像一下，你只是去參加大學開學典禮，結果被星探一把抓進演藝圈！😲 一之瀨颯（Hayate Ichinose），1997年4月8日生於東京的陽光男孩，身高179公分，
帥氣臉龐加上B型血的熱血個性，2018年在青山學院大學被研音事務所相中，從此人生開外掛！粉絲在X上直喊：「這傢伙的運氣也太誇張了吧！」從普通學生到螢幕英雄，他的故事簡直像動漫主角！
龍裝紅一鳴驚人
2019年，一之瀨颯直接以《騎士龍戰隊龍裝者》的「向 / 龍裝紅」出道，第一次演戲就當主角，帥到炸裂！⚡ 這部劇從2019年3月17日播到2020年3月1日，他在劇中又帥又燃的表現，瞬間圈粉無數。
粉絲在IG（@hayate_ichinose_official，14.6萬粉絲）狂刷：「颯哥的戰隊造型我可以看一萬年！」他還主演了電影《騎士龍戰隊龍裝者 THE MOVIE 時空穿梭！恐龍大恐慌!!》（2019年7月26日），讓戰隊迷完全淪陷！
NG40次的菜鳥逆襲
別以為一之瀨颯一出道就順風順水！他曾在《女性セブン》爆料，拍《騎士龍戰隊龍裝者》時，因為完全沒演戲經驗，一場戲NG了40次，尷尬到想挖洞躲起來！😅
但他硬是咬牙練出感覺，後來連導演都說：「這小子進步快到不像新人！」2020年，他在NHK大河劇《麒麟來了》演足利義榮，穩重又帶點貴氣的表演，讓網友在X上驚呼：「颯哥這轉型也太神了吧！」
私下的籃球陽光男
螢幕上的一之瀨颯帥到不行，私下卻是個超愛打籃球的陽光大男孩！🏀 他喜歡窩在家看電影、聽音樂，從好萊塢大片到日本動漫他都超愛。
他在訪問中笑說：「打籃球是我放鬆的秘密武器，拍戲前投幾球超有感！」粉絲在IG看到他分享的球場日常，紛紛留言：「這活力我真的服了！」
他跟同事務所的綱啟永還是好哥們，兩人一起搞的YouTube「つのはやチャンネル」笑料百出，超好追！
社群人氣爆棚
一之瀨颯的社群魅力可不是蓋的！截至2025年，他的IG有14.6萬粉絲，X（@hayate_0408）也有4.7萬追隨者。😎
他常po拍戲幕後和搞笑日常，像《Believe－為你架起的橋梁－》（2024年，飾南雲大樹）的西裝照，粉絲直接刷屏：「這帥度我心動了！」
2020年他的寫真集《Sa（颯）》在東京和大阪辦發售會，現場粉絲擠爆，網友直呼：「颯哥本人比照片還耀眼！」
影視舞台雙開花
一之瀨颯的演藝作品越來越有看頭！2021年的《Night Doctor》（飾根岸進次郎）和《派遣女醫X 第七季》（飾蟻原涼平）讓人看到他的細膩演技，2023年的《Get Ready!》（飾染谷慈恩）更是圈粉無數。🎥
2024年的《若草物語 -戀愛姐妹與無法戀愛的我-》（飾行城律）和2025年的《119緊急呼叫》（飾与呉心之介）都讓粉絲超期待！他在2025年舞台劇《紅鬼物語》的武打和歌舞表演，還被粉絲封為「最佳男配角」，X上討論熱烈：「颯哥這全能也太強！」
台灣粉絲的滿滿愛
一之瀨颯在台灣的粉絲可是超級熱情！《騎士龍戰隊龍裝者》在台播出時，粉絲在X上喊到破音：「龍裝紅的動作戲我重播十次！」😍
他曾在訪問中說很想來台灣吃臭豆腐和珍奶，台灣網友立刻回應：「颯哥快來，我們請客！」他跟綱啟永的YouTube頻道也有台灣粉絲留言：「颯哥的搞笑日常我一天看三次！」這股跨國熱情，真的讓人感動！
Japhub小編有話說
一之瀨颯從開學典禮的意外發現，到戰隊英雄再到全能演員，簡直是用熱血和帥氣打造的傳奇！他的陽光笑容、認真演技還有超親民的互動，讓小編徹底被圈粉。🌈
想追他的最新動態？快去IG和X看他的帥照和搞笑影片，保證讓你愛上他！你最喜歡颯哥的哪部戲？快來留言跟小編分享，一起為這位陽光男神瘋狂應援吧！
