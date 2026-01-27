一人火鍋品牌「好鍋日子」登陸將軍澳！新張推出半價$68歎旨辛赤鍋＋連續4週$1無限追加優惠

將軍澳街坊又有口福了！株式会社旗下人氣一人火鍋品牌「好鍋日子」Shabu Days，繼啟德及東涌店後，日前已正式登陸將軍澳東港城。新店延續日式和風美學，更帶來東港城店限定湯底及多項開幕驚喜優惠，絕對是獨食或聚餐的新熱點。

株式会社旗下人氣一人火鍋品牌「好鍋日子」Shabu Days日前已正式登陸將軍澳東港城。

雪見障子美學 打造靜謐用餐空間

新店設計繼續由日本團隊操刀，最吸引目光的莫過於融入了日式傳統建築元素的「雪見障子」。這種半透明趟門設計，不但過濾了商場的嘈雜，更為室內引進柔和光線，營造出如歸家般的安心感。店內設有28個單人座及13個二至四人雅座，特別調校的間隔高度讓「獨食」更自在，亦方便與友人交流。此外，每個座位均配備低位抽風系統，確保「香氣留味蕾，不留衣物」，吃完火鍋依然能保持儀容整潔，清爽地繼續逛街。

新店設計繼續由日本團隊操刀，最吸引目光的莫過於融入了日式傳統建築元素的「雪見障子」。

東港城限定 必試百香果茄湯

為了慶祝新分店開幕，品牌特別推出東港城店限定餐目。首推結合清新與酸甜的「TOMA鍋」（$108），湯底特別加入百香果提鮮，配上完熟番茄碎粒及蒜香，開胃而不膩。食客更可加配新登場的「三重芝士雜炊」，將濃郁的拉絲芝士融入果香湯底，充滿儀式感。針對區內上班族及住戶，新店亦特設「午間鍋食」，提供日本雞橫隔膜、墨魚滑及鮑魚等平日餐目罕見的特色食材，讓午市體驗更豐盛。

首推結合清新與酸甜的「TOMA鍋」（$108），湯底特別加入百香果提鮮，配上完熟番茄碎粒及蒜香，開胃而不膩。

食客更可加配新登場的「三重芝士雜炊」，將濃郁的拉絲芝士融入果香湯底，充滿儀式感。

山盛り肉山放題 肉食控必食推介

除了限定款式，餐廳亦提供多款招牌火鍋組合。肉食控必點「山盛り」鍋，分別有「豚山盛」（$98）及「牛山盛」（$108），300g的肉量堆疊如山，視覺效果震撼。追求滋補的食客則可選擇「菇 ‧ 鍋」（$158），以矜貴羊肚菌及姬松茸熬製湯底，配上澳洲安格斯牛。若想享受極致性價比，只需$68即可點選「旨 ‧ 鍋」，品嚐經典鰹魚昆布湯配150g牛五花，絕對是日常用餐的質素保證。

肉食控必點「山盛り」鍋，分別有「豚山盛」（$98）及「牛山盛」（$108），300g的肉量堆疊如山，視覺效果震撼。

追求滋補的食客則可選擇「菇 ‧ 鍋」（$158），以矜貴羊肚菌及姬松茸熬製湯底，配上澳洲安格斯牛。

「旨 ‧ 鍋」只需$68即可品嚐經典鰹魚昆布湯配150g牛五花，絕對是性價比之選。

開業祭震撼放送 $1追加食材

為慶祝新店開幕，東港城店推出為期一個月的「開業祭」。KABU PASS會員可以接近半價的$68享用原價$138的「辛 ‧ 鍋」組合，內容包括旨辛赤湯、安格斯牛前腿肉及牛舌，性價比極高。此外，開幕首四星期更推出$1瘋搶優惠，每週指定食材只需$1即可無限追加。餐後還可以優惠價$3加購低脂藍莓乳酪杯，為這頓日式火鍋盛宴劃上完美句號。

為慶祝新店開幕，東港城店推出為期一個月的「開業祭」。

好鍋日子Shabu Days東港城店

地址： 將軍澳東港城160A舖（地圖按此）

營業時間：週日至四及公眾假期：上午11時30分至晚上10時30分；週五、六及公眾假期前夕：上午11時30分至晚上11時

