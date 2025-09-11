一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 太太：「他最懷念香港的自由及生命力」

胡菊人在溫哥華 1997 或 1998 年參加劉渭賢先生書法展，作為書法展嘉賓。

特約記者：冼麗婷

影響香港幾代人政治文化思想的著名媒體前輩、《百姓》半月刊總編輯胡菊人，於 2025 年 9 月 3 日於加拿大溫哥華辭世，享年九十二歲。胡菊人與太太九七前移民加拿大，胡太劉美美今晨回覆記者，丈夫最懷念香港的是：「以往左中右各派聲音、報刊都能並存，言論沒有壓制，包容性大，社會氣氛自由，有生命力。」

胡太今晨向記者證實胡菊人辭世消息：「菊人離開了！感謝妳對他的敬重。彼此保重！」

按胡太所說及訃告內容，胡先生於當晚十一時二十分，因身體機能衰竭，於溫哥華列治文醫院在睡夢中安詳離世。家屬意願不公開舉殯，安葬禮已於日前在本拿比海景墓（Ocean View Burial Park, Burnaby）舉行。

按胡太提供資料，胡菊人原名胡秉文，另有筆名華谷月，1932 年出生於廣東順德。他中三未畢業來港，在港島聖類斯中學附屬教堂當雜役，管輔祭、製衣房和打理聖堂。後來到美國資助的「友聯」工作，由資料剪報變成社長。做過《大學生活》主編、又擔任《中國學生周報》社長，以及美國新聞處《今日世界出版社》編輯。

胡菊人與李怡是同輩媒體政治文化人，也是著名專欄作者及文學評論家，曾與白先勇對談小說技巧。胡先生讀書苦學上進，先考入珠海書院，後來計劃儲錢到美國唸大學，卻被金庸游說邀請辦雜誌，執掌《明報月刊》十三年，由他約稿的作者，份量十足，據說包括蔣夢麟及張國燾；夏志清及張愛玲；牟宗三及余英時等等。他 1979 年離開《明報月刊》，曾任《中報》及《中報月刊》總編輯。八十年代初創辦《百姓》半月刊，任職總編輯至於 1996 年一家移民溫哥華。1985 年至 1990 年曾任基本法諮詢委員會委員。

胡太說，移民溫哥華後，胡菊人初時仍然寫稿，後來心臟有問題，九九年中風以後停寫。胡氏夫婦今年剛好結縭五十載，胡太劉美美畢業於香港中文大學新亞書院，多年來與胡菊人在家庭及雜誌事業上，一直相扶相伴。他們在香港最自由年代辦雜誌，經歷九七前的香港大時代，胡太說，丈夫最懷念香港的是：

「以往左中右各派聲音、報刊都能並存，言論沒有壓制，包容性大，社會氣氛自由，有生命力。」並且：「香港有獨特的文化，且包容性大。糅合華人傳統智慧，華人民間習俗，重視西方現代文明價值，嚮往民主、自由、人權、法治。整個社會在進展，有生命力。」

胡菊人是一九九零年香港藝術家年獎作家得獎人。著有《坐井集》、《旅遊閑筆》、《紅樓、水滸與小説藝術》、《文學的視野》、《小説技巧》、《李約瑟與中國科學》、《河殤、河傷》、《小説金庸》、《胡菊人良友專欄文選》等。

從內地、香港到加拿大走過一生的文化人，記者六年前到溫哥華胡菊人寓所訪問了他，雖然當時前輩記憶開始衰退，但仍然深情寄語香港要保持制度及自由，「如果沒有了，跟大陸城市一樣，等於沒有了香港，沒意思了。」

敬悼胡菊人文章，待續。