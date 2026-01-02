一個5G月費 為你解決漫遊煩惱

外遊期間，最令人大感困擾的，莫過於「無法上網」或「網絡不穩定」——打卡相片久久未能上載、視像通話斷斷續續、電子錢包二維碼未能即時顯示，連叫車、導航及出示電子機票亦隨時受影響。 1O1O 及 csl 除了大受好評的漫遊服務外，更全新推出「黃金漫遊」服務，再配合「環球 5G 尊尚服務/環球 5G 服務計劃」，只需申請一個月費計劃即可享用全方位漫遊服務以及一系列旅遊禮遇。

黃金頻譜加持 自動升級極高速體驗

1O1O 及 csl 為全港首家與亞太區九大流動網絡營運商建立合作關係的本地電訊商，於八個港人常到的旅遊熱點提供黃金頻譜，並自動獲分配額外網絡資源，提升連線穩定性與整體使用體驗。包括：

地區 聯乘流動網絡營運商 中國內地 中國聯通 澳門 澳門電訊 日本 KDDI、Softbank 泰國 AIS 菲律賓 Globe Telecom 南韓 SK Telecom 台灣 台灣大哥大 馬來西亞 Maxis

客戶於上述指定地區連接合作網絡時，可優先使用中頻段「黃金頻譜」，具備傳輸速度快、覆蓋範圍廣及抗干擾能力強等優點，足以應付視像通話、即時直播、4K 串流影音及雲端檔案處理等高要求應用，真正體驗當地頂尖流動網絡服務。

50 地區高速數據共享 無限任用數據永不「斷網」

外遊的另一大顧慮，是擔心數據用量不足，或回港後收到震撼賬單。

1O1O「環球 5G 尊尚服務」及 csl「環球 5G 服務計劃」提供 30GB／50GB／80GB 高速數據組合，覆蓋中港澳、亞太區、歐洲及北美等約 50 個熱門旅遊地區，並與香港本地數據共享，讓客戶以一個計劃兼顧日常及外遊需要。

即使高速數據用量已達上限，客戶仍可繼續以最高約 512kbps 速度無限使用數據，足以應付 WhatsApp、一般即時通訊及地圖導航等基本需要，無須擔心額外漫遊收費或突然斷網。

免費「傾King」及衛星通訊 關鍵時刻保持聯繫

身在外地，一旦無法與家人或客戶取得聯繫，往往令人極為不安；對商務客戶而言，更可能影響行程與決策。

客戶下載「傾King」漫遊通話應用程式後，便可於海外免費致電任何香港電話號碼，亦可接聽來自香港以至全球各地的來電，在處理家事、工作安排或突發事件時，亦可維持穩定聯繫而毋須擔心額外話音收費。

新客戶如選用指定 36 個月服務計劃，更可獲贈「衛星蛋」及 24 個月天通衛星通訊增值服務，於偏遠山區或離島等一般流動網絡未必覆蓋的地區，仍可透過衛星通訊發送訊息及進行基本通話，特別適合熱愛戶外探險、深度旅遊或需前往偏遠地區考察的客戶。

## 旅遊保險及尊尚禮遇 一個計劃周全照顧

每次外遊出發前，總有各種各樣煩瑣事情需要預備，例如購買旅遊保險、預訂海外餐廳、景點推介或預購活動門票、車票等，耗費不少時間與心力。

訂購指定「環球 5G 服務計劃」或「環球 5G 尊尚服務」，客戶於合約期內可免費享有 Club Care 全年旅遊保障，單次保障金額高達港幣 100 萬元，保障期長達 3 年，合共價值約港幣 6,348 元，為每一次旅程提供多一重保障。

同時，客戶更可享多項旅遊及生活增值服務，包括 1O1O 私人助理服務、預訂海外餐廳，以及指定海外商戶購物及餐飲優惠，並提供日韓語達人旅遊資訊等，令每趟旅程由「基本所需」昇華至「貼心周到」。

立即了解更多 1O1O 黃金漫遊及環球 5G 服務計劃 / csl 黃金漫遊及環球 5G 尊尚服務

