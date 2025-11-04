一分鐘快速上手，在 HUAWEI 手機用「尋找裝置」處理遺失產品！

不同平台為用家意外遺失手機、平板等數碼裝置等情況，均有相應定位功能方便尋回；像 HUAWEI 手機就預載「尋找裝置」工具，可輕鬆尋找同一帳號已登記 HUAWEI 產品，使用方便。

一分鐘快速上手，在 HUAWEI 手機用「尋找裝置」處理遺失產品：

要使用 HUAWEI 手機「尋找裝置」工具，可在設定頁點擊使用者頭像，在「華為 ID」分頁進入「尋找裝置」工具，於頁面中點擊「尋找所有裝置」。

▲ 在「華為 ID」進入「尋找裝置」，點擊「尋找所有裝置」

成功載入頁面後，可一口氣顯示註冊在相同華為 ID 的 HUAWEI 裝置，尋找並點擊疑似遺失裝置，即可為其進行定位。

▲ 可為遺失 HUAWEI 手機進行切換遺失程式、或進行數據清除

如選取裝置為 HUAWEI 手機、介面可顯示裝置電量、網絡狀態等詳細資訊，應對動作可選播放鈴聲以便尋找，或切換至遺失模式，或進行數據清除保護個人資訊。

▲ 可顯示相同華為 ID 裝置，及啟動 HUAWEI WATCH 鈴聲方便尋找

至於像 HUAWEI WATCH 之類穿戴裝置，則可在「播放鈴聲」中，選擇「以最大音量響鬧」內置聲音，方便用家尋回。