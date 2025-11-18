iHerb破萬好評洗護產品64折起！
一分鐘快速上手，HUAWEI nova 14 系列如何安裝八達通 App
說到港人常用 App 基本少不了出行必備的《八達通》電子支付工具，HUAWEI 港版手機包括新推出的 nova 14 系列，均對應 Android 八達通 App 並能以簡單方式安裝使用，進行增值及能光顧網上卡面商店。
一分鐘快速上手，HUAWEI nova 14 系列如何安裝八達通 App：
用 HUAWEI nova 14 系列安裝八達通 App 方法簡單，只需在 AppGallery 搜尋「八達通」、下載及安裝後按指示啟動手機 NFC 功能；
▲ 經 AppGallery 下載八達通、按指示啟動手機 NFC 功能
其後再按八達通 App 指示逐步進行，包括選取「八達通」作預設付款應用程式，按部驟即可成功復被曾使用 Android 八達通卡；
▲ 選取「八達通」作預設付款應用程式，按部驟還原曾使用八達通卡
透過八達通 App 用家可管理多組八達通卡，查詢消費紀錄及餘額、交通月票資訊，或在「自動增值服務」中，透過「轉數快」等方式進行網上增值；
▲ 可管理八達通卡，及透過「轉數快」等方式進行網上增值
nova 14 用家亦能在八達通 App 登入「卡面商店」，與 Android 版一樣能網上挑選及購買心水卡面，進一步個人化「八達通」卡面風格。
▲ 能登入卡面商店、選取及購買心水卡面
Mobile Magazine 短評：實試 nova 14 Pro 港版，能正常安裝及使用八達通 App，用作搭乘港鐵、經「轉數快」進行網上增值及使用「卡面商店」等。
其他人也在看
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？
日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
阿里巴巴「千問」崩了 指令無回應 服務暫不可用
據《新浪科技》報導，阿里巴巴新推出的 AI 應用「千問」公測首日即遭遇流量洪峰，用戶湧入過載，部分服務出現擁堵和中斷。鉅亨網 ・ 23 小時前
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」
華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔
Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動
想要同時享受數碼相機的精準操控，又能體驗即影即有的驚喜感動？Fujifilm Instax Mini Link 2 讓你完美兼得！ 這部創意神器打破傳統界限，讓你可以運用專業攝影技巧精心構圖、調整光影，然後再透過專屬 App 將作品輸出為實體菲林，每一張都是技術與溫度的結晶。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
阿里千問上線 變身AI生活助理 打造消費端超級入口 覆蓋辦公及購物場景
阿里巴巴（9988.HK）力攻消費級AI市場，千問App公測版昨日正式上線，全面對標ChatGPT。作為「會聊天、能辦事」的AI助手，千問App未來將陸續覆蓋辦公、地圖、健康、購物等多個生活場景。面向全球市場的千問App國際版亦將在近期上線，以爭奪海外用戶。阿里股價昨日一度漲超過2%，至158元，收市無升跌；ADR中段上升3%，折合較港股低0.6%。信報財經新聞 ・ 7 小時前
Apple 須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議
Apple 與醫療設備商 Masimo 之間，針對 Apple Watch 血氧監測技術的專利戰再度升溫！美國加州陪審團於上週五（11 月 14 日）作出裁決，認定 Apple 侵犯了醫療技術公司 Masimo 的專利，須向其支付 6.34 億美元（約 49 億港元）的賠償金。這項判決主要針對 Apple 過去銷售的 Apple Watch 型號，被視為 Masimo 在這場持久專利戰中的一次關鍵勝利。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」
此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，Apple 其實從未打算按年更新該產品線。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Victrix Pro BFG 歷史新低，HK$930 免運購 PS 授權模組化無線手掣兼容 PC
如果你是在找下一款合適手掣的深度玩家，那必須看看 PDP 促銷中的經典產品 Victrix Pro BFG。這款 PlayStation 官方授權的模組化控制器現價僅 US$120 為歷史新低，約合 HK$930 且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
阿里千問App今起免費開放公測 將與ChatGPT競爭
阿里巴巴－Ｗ(09988.HK)在社交平台公布，旗下人工智能(AI)助手「千問」App今日正式免費開放公測，網頁端與PC版同步開放。這意味其正式進軍「AI to C」市場，將與ChatGPT展開全面競爭。阿里巴巴指，千問不僅能與用戶「對話」，更能為用戶「辦事」，將陸續覆蓋辦公、地圖、健康及購物等多個生活場景。(ST)infocast ・ 22 小時前
阿里為消費市場推出千問 app：Qwen3-Max 模型全球效能前三、對標 ChatGPT 5.1
在開源 AI 模型界備受全球開發者讚譽的阿里 Qwen 即將迎來更廣闊的施展天地，阿里巴巴今日宣布將原有的民用個人助理 app 通義升級為全新的千問 app，它將採用效能排行全球前三的 Qwen3-Max 模型，核心優勢是整合阿里生態內的電商、出行、支付、在地生活服務。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
阿里(09988.HK)個人AI助手千問APP開啟公測 免費開放
阿里巴巴(09988.HK)公布，今日(17日)正式就旗下最佳個人AI助手千問APP開啟公測，免費開放，人人可用。千問不僅能與用戶「對話」，更能為用戶「辦事」，打造未來的AI生活入口，將陸續覆蓋辦公、地圖、健康及購物等多個生活場景。千問APP公測版已登陸各大應用商店，網頁端與PC版同步開放。 據悉，千問的負責人為吳嘉，是阿里在高德掃街榜之後的又一個集團戰略級項目，團隊以智能信息事業群為主，還有很多業務都參與，包括阿里雲、通義實驗室、淘天及高德等共同開發。 阿里巴巴今日低開1.68%，現報156.5元，升1.03%，成交5,149.35萬股，涉資79.79億元。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
10吋大螢幕手機要來了！專家：三大升級趨勢 2026年將是手機的「大」年
2026 年被業界普遍視為高階智慧手機市場的「大」年，而「大」不僅指向產品力的全面提升，更體現在螢幕、影像、電池三大核心配置與型態的顯著突破。這場由技術迭代引發的升級浪潮，既預示著使用者體驗的三重飛躍，也暗藏成本與市場策略的挑戰。 自三星 Galaxy Z Fold 系列開啟折鉅亨網 ・ 20 小時前
移美港人「侵粉」頂唔順關稅 43年老字號超市恐結業
美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。Yahoo財經 ・ 59 分鐘前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 3 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 1 天前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 13 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 17 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 20 小時前