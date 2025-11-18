一分鐘快速上手， HUAWEI nova 14 系列 如何安裝八達通 App

說到港人常用 App 基本少不了出行必備的《八達通》電子支付工具，HUAWEI 港版手機包括新推出的 nova 14 系列，均對應 Android 八達通 App 並能以簡單方式安裝使用，進行增值及能光顧網上卡面商店。

一分鐘快速上手，HUAWEI nova 14 系列如何安裝八達通 App：

用 HUAWEI nova 14 系列安裝八達通 App 方法簡單，只需在 AppGallery 搜尋「八達通」、下載及安裝後按指示啟動手機 NFC 功能；

▲ 經 AppGallery 下載八達通、按指示啟動手機 NFC 功能

其後再按八達通 App 指示逐步進行，包括選取「八達通」作預設付款應用程式，按部驟即可成功復被曾使用 Android 八達通卡；

▲ 選取「八達通」作預設付款應用程式，按部驟還原曾使用八達通卡

透過八達通 App 用家可管理多組八達通卡，查詢消費紀錄及餘額、交通月票資訊，或在「自動增值服務」中，透過「轉數快」等方式進行網上增值；

▲ 可管理八達通卡，及透過「轉數快」等方式進行網上增值

nova 14 用家亦能在八達通 App 登入「卡面商店」，與 Android 版一樣能網上挑選及購買心水卡面，進一步個人化「八達通」卡面風格。

▲ 能登入卡面商店、選取及購買心水卡面

Mobile Magazine 短評：實試 nova 14 Pro 港版，能正常安裝及使用八達通 App，用作搭乘港鐵、經「轉數快」進行網上增值及使用「卡面商店」等。