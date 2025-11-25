張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
一分鐘快速上手，MatePad 12 X / MatePad 11.5 速裝 Google 工具！
早前 HUAWEI 在港推出 MatePad 12 X 跟 MatePad 11.5 兩款 2025 平板電腦，現正於香港官方網店、以低至 $1,599 起限時優惠價開賣。而為了照顧港人用家習慣，兩款 HUAWEI 新品均能簡單安裝 Google 工具，日常使用更方便。
一分鐘快速上手，MatePad 12 X / MatePad 11.5 速裝 Google 工具：
MatePad 12 X / MatePad 11.5 安裝 Google 工具方法簡單，部份 App 如 Gmail、等YouTube、Google Maps 跟 Chrome 瀏覽器等、能直接經 AppGallery 下載。
▲ Gmail 等 Android 工具能直接在 AppGallery 下載
至於平板安裝 GMS 方式，則與其他 HUAWEI 港版裝置大同小異，同樣經 AppGallery 下載兩款 MicroG 工具，安裝後按指示登入 Google 帳號；
▲ 下載兩款 MicroG 工具、再按指示進行安裝
完成後可搜尋 Gbox 下載，進入頁面啟動 Google Play 商店，按指示登入 Google 帳號即可。
▲ 完成後再安裝 Gbox 及按指示登入 Google 帳號
Mobile Magazine 短評：實試 MatePad 12 X 跟 MatePad 11.5 平板，均能正常登入 Google 帳號、下載及使用各 Android App，包括多款常用本地應用程式。
