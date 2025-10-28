一千有找玩 8.4 吋 4G Snapdragon 平板，BPad Mini 到港！

文章來源：Qooah.com 前段時間 Apple 發佈了新款 M5 MacBook Pro，因為外觀沒有明顯變化，且官方沒有過多的介紹，給消費者造成「新款 M5 MacBook Pro 只是升級了 M5 處理器」的印象。 在最新的測試中，新款 M5 MacBook Pro 的 SSD 速度提升顯著，對比 M4 MacBook Pro，其讀寫速度最高提升了211%。 據 Max Tech 的對比拆解，可以看到 M5 和 M4 MacBook Pro 的內部佈局、單風扇和單熱管散熱方案設計基本一致，均採用兩粒 NAND RAM 晶片以獲取最大化 SSD 性能。雖然結構設計方案類似，但在實際的 Blackmagic 測速中，M5 MacBook Pro 卻表現優異。 在順序讀取方面，M4 MacBook Pro 為 2031MB/s，M5 MacBook Pro 為 6323MB/s，提升了211.3%。 在順序寫入方面，M4 MacBook Pro 為 3293MB/s，M5 MacBook Pro 為 6068MB/s，提升了84.31%。 通過數據對比可以明細的看到 M5 MacBo

