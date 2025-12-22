一周星星｜任達華豁達自嘲「全家最矮」 華哥自揭未見真身已對琦琦一見鍾情

娛樂訪談節目《一周星星》，逢周日晚10點翡翠台播映。節目每集將瞄準影視圈及歌壇等焦點人物進行訪談，並由區永權、許文軒、王鎮泉、潘盈慧輪流主持，本周日（21日）播出的第三集，嘉賓是任達華，主持則是王鎮泉（泉叔）。

今集特別之處，是華哥今次是以藝術家身份、於太太琦琦及女兒任晴佳送給他的藝術創作基地—1,600呎畫室接受泉叔訪問；畫室中除滿佈華哥無師自通的藝 術畫、還有華哥的「藝術攝影集」，主題涉及太太與囡囡之餘，還有花卉、水墨、流水及光影等不同元素，保證目不暇給。

除向觀眾展示藝術品及分享創作心得，華哥還會回應大量「都市傳說」。在「你問我答」中，華哥好友關寶慧求證華哥是否如傳聞所指於九十年代開始已擁有大量物業；華哥除以四個字「都市謠傳」回應外，還會親自拆解「空穴來風」背後真相。泉叔則求證華哥是否暗戀了琦琦兩年才展開追求，對此華哥坦承在還未見到琦琦真人前，已對對方一見鍾情，原因更源自一張雜誌照片，欲知詳情，就要密切留意節目。華哥又澄清並非如傳聞所指求了很多次婚才成功，並自揭求婚成功秘訣：「所有嘢用最簡單方式就會夢想成真，唔好諗得咁複雜。」華哥還會開心Share與囡囡的另類家庭樂，談到囡囡盡得他與太太優良基因時，華哥又爆出搞笑一句：「總之屋企人最矮係我喇。」相當爆笑。

出名演技精湛的華哥，透露當初獲TVB賞識邀請拍劇，全因當時拍了家鄉雞的第一支廣告。談到在處男劇《C.I.D.》的演出，華哥坦言「嗰時真係一嚿白飯」，並笑言由於走路太有模特兒影子，慘食不少NG。華哥續指全靠當年前輩何璧堅（堅叔）提點，令他養成了一個多年好習慣。華哥：「堅叔真係好好人，佢教識我要攞本簿，好似寫日記咁，寫低啲連戲嘅衫同埋啲箱擺喺邊，咁樣先唔會出錯。」從影50年的華哥，到了今時今日依然日記不離身之餘，還有保持「寫日記」習慣：「我每日都會寫低啲嘢，因為寫咗一次，我會更加有深刻印象，好多謝好多謝何璧堅老師。」

大談逆齡秘技 自揭僅被兩項運動考起

作為圈中逆齡代表人物，華哥自揭原來由小時候已開始注重保養，並指自己所有運動「都好鍾意同狂做」，但當中有兩項運動至今未能上手，到底是哪兩樣？另外，在一Part年青藝人競猜任達華成熟度的問答環節，戴祖儀回答時自揭自己的第一部影視作品就是與華哥合作之餘，還大爆當時自己還是嬰兒。想知戴祖儀與任達華第一部合作的作品是甚麼？另華哥還會為關寶慧及黃日華牽紅線，過程相當爆笑兼無厘頭。

