一周星星 ｜「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面

郭富城親證保持62公斤長達40年真偽 吳鎮宇爆笑示範「瘋狂舉止」日常

本集繼續焦點多多，首先在「本尊Fact Check」環節，泉叔向郭富城求證「多年來始終保持62KG」傳聞是否屬實！城城更提及到，多年來為Keep弗每天平均只吃1.5餐的自己，為了一日食足三餐的太太方媛，竟然作出「重大讓步」，並大拋愛妻Bite：「咁我作為一個丈夫，又係一個爸爸，係要陪伴（老婆仔女）去做呢樣嘢嘅！」吳鎮宇則要回應兒子Feynman是否真的「吳鎮宇黑粉」，對此鎮宇笑言由於Feynman經常趁其不為意或露出醜態時偷拍他，他除封仔仔「天生狗仔隊」外，還笑言自己要長期處於提防狀態：「我一見佢懶係唔望我哩，我就知會有個攝影機對住我架喇！」鎮宇分享時，還會大方還原平時在街上的「瘋狂舉止」，保證觀眾大開眼界！

至於同為「型佬」的方中信，則要接受極度刺激、由太太莫可欣及愛女符迦晴「操刀」的「囡囡常識問答比賽」，當中啜核問題包括女兒所穿鞋子Size、「幾多歲開始學騎馬？」由於過半數問題夠晒刁鑽兼出人意表，方中信答錯率頗高，連他自己亦一度不敢面對現實、求製作組謂：「可唔可以唔好播出嚟？」非常搞笑。平時予人唔多出聲的方中信，在節目中還會難得開金口大談家中地位「貓狗不如」，以及最不能忍受女兒做的一件事。

年屆六十郭富城親身上陣拍打戲 被打到周身瘀零怨言勁專業

另城城及吳鎮宇還分享了《內幕》的拍攝點滴，談到戲中有大量打鬥戲，城城透露自己有逾九成戲份親身上陣，並指由於拍戲要打足「幾日幾夜」，為免嚇怕對手German（張文傑），故即使打到瘀痕纍纍也不會出聲，相當專業。「佢係有武術底子嘅，佢啲腳（功）重到哩...我基本上戴晒Pad，但係打完之後返到去第二日都係瘀晒，但就費事同佢講，以免影響對手。」在節目中曝光的《內幕》花絮片可見，城城不但打到飛起，而且更有強度極高的倒吊鏡頭，以實力證明60歲的他依然有心有力。

