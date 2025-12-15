焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

Yahoo 娛樂圈

一周星星 ｜「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間

郭富城親證保持62公斤長達40年真偽 吳鎮宇爆笑示範「瘋狂舉止」日常

本集繼續焦點多多，首先在「本尊Fact Check」環節，泉叔向郭富城求證「多年來始終保持62KG」傳聞是否屬實！城城更提及到，多年來為Keep弗每天平均只吃1.5餐的自己，為了一日食足三餐的太太方媛，竟然作出「重大讓步」，並大拋愛妻Bite：「咁我作為一個丈夫，又係一個爸爸，係要陪伴（老婆仔女）去做呢樣嘢嘅！」吳鎮宇則要回應兒子Feynman是否真的「吳鎮宇黑粉」，對此鎮宇笑言由於Feynman經常趁其不為意或露出醜態時偷拍他，他除封仔仔「天生狗仔隊」外，還笑言自己要長期處於提防狀態：「我一見佢懶係唔望我哩，我就知會有個攝影機對住我架喇！」鎮宇分享時，還會大方還原平時在街上的「瘋狂舉止」，保證觀眾大開眼界！

廣告

至於同為「型佬」的方中信，則要接受極度刺激、由太太莫可欣及愛女符迦晴「操刀」的「囡囡常識問答比賽」，當中啜核問題包括女兒所穿鞋子Size、「幾多歲開始學騎馬？」由於過半數問題夠晒刁鑽兼出人意表，方中信答錯率頗高，連他自己亦一度不敢面對現實、求製作組謂：「可唔可以唔好播出嚟？」非常搞笑。平時予人唔多出聲的方中信，在節目中還會難得開金口大談家中地位「貓狗不如」，以及最不能忍受女兒做的一件事。

年屆六十郭富城親身上陣拍打戲 被打到周身瘀零怨言勁專業

另城城及吳鎮宇還分享了《內幕》的拍攝點滴，談到戲中有大量打鬥戲，城城透露自己有逾九成戲份親身上陣，並指由於拍戲要打足「幾日幾夜」，為免嚇怕對手German（張文傑），故即使打到瘀痕纍纍也不會出聲，相當專業。「佢係有武術底子嘅，佢啲腳（功）重到哩...我基本上戴晒Pad，但係打完之後返到去第二日都係瘀晒，但就費事同佢講，以免影響對手。」在節目中曝光的《內幕》花絮片可見，城城不但打到飛起，而且更有強度極高的倒吊鏡頭，以實力證明60歲的他依然有心有力。

「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
宏福苑五級大火

其他人也在看

女教師遭父母逼婚跳樓亡　雙方家庭拒收屍

女教師遭父母逼婚跳樓亡　雙方家庭拒收屍

【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事

on.cc 東網 ・ 1 天前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底

即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底

世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！

Yahoo Food ・ 2 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！

東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！

人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？

中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？

《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽者以面具示人獻唱，大玩《蒙面歌手》概念，觀眾有得估估下，相當有話題性。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中日關係惡化　日警掃蕩「中華系黑市」　中國人生意急跌三分之二

中日關係惡化　日警掃蕩「中華系黑市」　中國人生意急跌三分之二

日中關係惡化，日本警方掃蕩中華系黑市，旅客減少、邊境收緊，中國人經營的地下與灰色經濟生意急速萎縮。

Yahoo財經 ・ 1 天前
36G崔碧珈撻着失婚「大隻Rocky」鄭健樂　社交網宣布戀愛中

36G崔碧珈撻着失婚「大隻Rocky」鄭健樂　社交網宣布戀愛中

推有36G無敵上圍的崔碧珈自與吳浩康分手後，一直感情空白冇拖拍，原來她靜靜起革命，竟與「大隻Rocky」鄭健樂拍拖！在Rocky社交網上，他改了Status，放上二人的照片，並Tag了崔碧珈（Anita Chui），寫明與Anita Chui在戀愛中，而崔碧珈亦在社交網大晒與Rocky做Gym的合照，照片寫明是昨日（12日）所拍，並留言：「S型曲線肌肉訓練計劃with Rocky🏋️‍♀️女人幾歲都要keep💪」即引起網民瘋狂討論，問他們是否真拍拖。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)

車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)

馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。

am730 ・ 14 小時前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手　疑犯父子落網　目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo

澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手　疑犯父子落網　目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo

澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。

Yahoo新聞 ・ 18 小時前
lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台

lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台

露露檸檬今年股價重挫 46%，市值蒸發約 250 億美元，執行長 Calvin McDonald 宣布將於 2026 年卸任。北美市場成長停滯、庫存與促銷壓力升高，中國市場卻高速成長，成為公司關鍵支撐。

鉅亨網 ・ 17 小時前
【惠康】抵呀惠 多款優質美食優惠 香印青提 $14/盒 (即日起至18/12)

【惠康】抵呀惠 多款優質美食優惠 香印青提 $14/盒 (即日起至18/12)

就快到聖誕節啦！聖誕優質美食同產品盡在惠康～今個星期有香印青提優惠價$14/盒 、菲律賓珍寶萬壽果$25/2個、春沐源皇珈紅串茄$16/盒、 Danpo 雞中翼$59/包、日本北海道帶子$60/包、Meadows碎芝士$30/包、總統牌忌廉/低脂忌廉 $49.9/2盒、麥香威爾急凍雲呢拿牛乳/朱古力爆漿麻薯$18/盒、 Fiorella松露形開心果朱古力$68/盒。另外買香檳及氣酒滿6支即可以85折購買酩悅皇室香檳，快啲嚟惠康掃貨啦！

YAHOO著數 ・ 1 小時前
美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰

美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰

（法新社華盛頓13日電） 有一位美國總統，一位上了年紀、支持率欠佳，且健康狀況頻受外界質疑，而且這位美國總統堅持國家正欣欣向榮。重返白宮近1年的共和黨籍總統川普，持續拿自己跟前任的民主黨籍總統拜登相比較。

法新社 ・ 20 小時前
陳凱琳搵世界冠軍教跳繩　尖沙咀街頭喪跳大成功

陳凱琳搵世界冠軍教跳繩　尖沙咀街頭喪跳大成功

【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）近日在社交網大玩跳繩挑戰，她自言從小就喜歡跳繩，數月前膽粗粗找來世界跳繩大賽冠軍張柏鴻教她跳繩，片中見她練習花式時，不停被繩絆倒，搞到她忟到丟繩，但屢敗屢戰的她終於成功，她笑言：「佢仲讚我幾有潛質~所以我今

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
沙田馬場男子持橫額衝入跑道　涉擾亂公眾秩序被捕　橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo

沙田馬場男子持橫額衝入跑道　涉擾亂公眾秩序被捕　橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo

沙田馬場周日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況十分驚險。警方指，機動部隊人員在沙田馬場執勤期間，一名男子涉嫌衝出賽道及作出擾亂公眾秩序的行為。經初步調查後，警方拘捕一名 59 歲本地男子，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」，他被帶返警署扣查，案件交由沙田警區重案組跟進。

Yahoo新聞 ・ 17 小時前
英超 ｜車仔考慮多種「脫史」方案　水晶宮列斯有意接收

英超 ｜車仔考慮多種「脫史」方案　水晶宮列斯有意接收

據報車路士願意考慮多種史端寧的離隊方案，包括永久轉會、外借，甚至在未能達成合適協議時的雙方解約。而水晶宮與列斯聯成為最大機會的潛在買家。

Yahoo 體育 ・ 11 小時前
【萬寧】今日出位價（只限15/12）

【萬寧】今日出位價（只限15/12）

萬寧今日出位價Off & Relax溫泉水療水潤洗髮露只需$95/件，採用3種日本著名的溫泉水, 提升清洗潔淨力。 賦予髮絲水潤亮麗成分；春黃菊花提取物,日本獐牙菜和桑根提取物, 具有防止脫髮, 活化髮根功能。 有助改善毛髮生長周期和育髮。Maltesers麥提莎優惠價$19.9/包，獨立包裝鬆脆黑朱古力非常適合分享！M&M's花生朱古力優惠價$19.9/包！

YAHOO著數 ・ 2 小時前
「永久裁員」時代來臨！「這個」產業受衝擊最嚴重

「永久裁員」時代來臨！「這個」產業受衝擊最嚴重

2025 年美國企業悄然走入「永久裁員」時代，全年裁員人數突破 110 萬人，科技業首當其衝。Glassdoor 警告滾動式裁員成常態，AI 與自動化正重塑就業市場，白領職場安全感全面下滑。

鉅亨網 ・ 3 小時前
【美心MX】本週午餐激抵優惠只需 $39（即日起至21/12）

【美心MX】本週午餐激抵優惠只需 $39（即日起至21/12）

美心MX本週午餐激抵優惠！午餐雙餸飯，每天新口味配埋嘢飲都只係$39！ 即日起至12月21日，每日精選包括： 星期一：番茄炒蛋 + 香煎冬菇蝦米肉餅飯 星期二：金粟魚塊 + 京都肉排飯 星期三：魚香茄子 + 豉油皇雞中翼飯 星期四：涼瓜牛肉 + 香煎雞扒飯 星期五：蠔油薯仔炆雞球 + 冬菇馬蹄蒸肉餅飯 星期六：麻婆豆腐 + 豉油皇雞中翼飯 星期日：魚香茄子 + 椒鹽雞球飯 配茶/啡/百事汽水 只係超抵價 $39 加餸優惠繼續有！加$6 追加叉燒或加$10 追加燒雞髀！

YAHOO著數 ・ 2 小時前
阿摩廉頭痕 3將或要參戰非洲盃

阿摩廉頭痕 3將或要參戰非洲盃

【Now Sports】安保姆、阿麥迪亞路、馬沙拿維3名曼聯戰將都收到國家徵召，將參戰非洲國家盃，最快下星期一就要報到，或對阿摩廉的排陣帶來影響。英國《太陽報》指出，曼聯希望在周中對陣般尼茅夫前，盡量避免表明安保姆、阿麥迪亞路及馬沙拿維能否出戰的問題。主帥阿摩廉（Ruben Amorim）出席周五的賽前記者會時，用詞明題模稜兩可：「我們仍在跟國家隊們進行商談。周一就要對陣般尼茅夫，我們只可以說3將仍身在這裡，正在操練，而球隊正在為所有可能情況作出備戰準備。這確實令人沮喪，但仍沒辦法確定誰可以落場比賽。唯一的好消息是，我們有足夠的人腳去應對所有情況，這就是有較長時間備戰的好處，你可以能觀察到所有大小事情，並針對多種情況進行準備。」按非洲國家盃的規定，參戰諸將最遲12月15日就要到國家隊報到，所以曼聯3將理論上無法對陣般尼茅夫，現在雙方正探討能否踢完比賽再前往報到。《太陽報》指，阿摩廉已在周日的操練課中準備好兩個正選陣容名單，會按幾位非洲球員的情況隨機應變。最壞的情況是3名戰將都要在周一離隊，這意味著阿摩廉的陣式將被嚴重影響。當中安保姆對曼聯似乎最為關鍵，今季他已攻入7球並有1次助攻，是曼

now.com 體育 ・ 16 小時前
消委會實測 8 款座枱式水機！出水速度最快少於1秒 $749小米水機媲美$6,488飛利浦PHILIPS？

消委會實測 8 款座枱式水機！出水速度最快少於1秒 $749小米水機媲美$6,488飛利浦PHILIPS？

消委會座枱式水機測試結果出爐！消費者委員會最新一期《選擇》月刊公布座枱式水機測試結果，與機電工程署共同檢測 8 款市售水機的安全性及熱水效能。報告指出，所有樣本均通過安全測試，包括防觸電、溫升、絕緣及結構等關鍵項目，安全表現「理想」，其中有4款水機總評分獲4.5分，包括售價$749的小米水機及售價$6,488的飛利浦PHILIPS水機。

Yahoo Food ・ 1 小時前
中九龍繞道工程師指挑戰大　每日僅15分鐘爆破免影響伊院

中九龍繞道工程師指挑戰大　每日僅15分鐘爆破免影響伊院

【on.cc東網專訊】中九龍繞道(油麻地段)將在下周日(21日)通車，從油麻地前往九龍灣的車程由繁忙時間約30分鐘減至約5分鐘。繞道油麻地段穿過整個中九龍鬧市地底，路政署高級工程師(中九龍幹線)潘家欣表示，正進行最後測試，包括隧道營運商測試系統、落地檢測。項目規

on.cc 東網 ・ 1 天前