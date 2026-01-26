錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
一周星星 ｜周深初出道「粗框眼鏡男孩」Look曝光 王祖藍超尖銳提問：其實我們是不是一樣高？
早前歌手周深在香港啟德體育園舉行了兩場除夕和元旦演唱會，超過9萬張門票一秒內火速售罄，受歡迎程度可見一斑。周深工作行程緊密、之前一直鮮有機會接受香港媒體訪問，故《一周星星》這次請來周深絕對是香港電視台「零的突破」，而為了成就創舉，製作組更專誠遠赴北京和周深進行錄影訪談。
早前釋出的節目預告，周深表現相當活潑，不但於訪問期間突然作仰天長嘯狀高呼「厲害喇！」，又大方地連環開金口一展曼妙歌喉，當中更包括無綫經典劇集《宮心計》主題曲《攻心計》，期待指數爆燈。預告中，周深被揭又名周星星，據知他在節目中將親解名字由來，萬勿錯過。另每集都會請來各方藝人向嘉賓提問的《一周星星》，這集請來了王祖藍，祖藍鬼馬地向周深拋出一個極尖銳問題：「其實我們是不是一樣高？」，令周深一度震撼至狂笑兼做出「冇眼睇」動作，想知周深點「反擊」，就要密切留意節目。
其實周深這次破天荒接受香港電視台訪問，全因主持王鎮泉！周深於2015年初出道期間已認識泉叔，二人在娛樂圈並肩打拼了超過十個年頭，不時互相鼓勵及支持，泉叔更是周深挑戰廣東歌背後的「盲公竹」。為了紀念這個歷史性時刻，二人專誠還原了十年前初相識時的合照動作！值得一提的是，戴了粗框眼鏡的周深與平時沒有戴眼鏡的樣子極大出入，唯一不變的是稚氣笑容和喜歡挨著泉叔的小動作，相當Sweet！
泉叔接受官方訪問時透露，周深外表雖然腼腆，但私下為人相當直率，更「外I內E」，只要一熟絡便會無所不談，更會放題式大講爛Gag，是朋友圈中的「氣氛擔當」！泉叔又透露今次訪問，集合了一眾「生米」（周深粉絲暱稱）的心血及心意：「我聯絡咗周深官方歌迷會，同佢哋傾好耐，收集咗好多問周深嘅問題。」
