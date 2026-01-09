一周星星 ｜曾志偉暢談五年總經理任期得失感受「我冇諗過我咁鬼冇用」

娛樂訪談節目《一周星星》第五集嘉賓，是在早前舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中榮獲「萬千光輝榮譽傳奇」獎項的曾志偉，本集主持更是由志偉親自欽點的「最佳主持」黎芷珊。

早前電視廣播有限公司（「 TVB」）宣布，曾志偉先生將於2026年1月21日起，由現任總經理（節目內容營運）一職轉任新成立、專責就新節目內容及策略方向向董事局提供建議的諮詢委員會召集人，持續推動TVB 內容生態發展。由於志偉卸任總經理一事引發全城熱話，《一周星星》專誠請來卸任在即的志偉、暢談擔任了五年總經理的感受及得失；還找來志偉圈中好友及新抱王敏奕，輪流向志偉大爆真心話，節目將於本周日（11日）晚十點翡翠台播出。

「娛樂新聞台」昨晚（8日）及今日先後播出節目宣傳片，短短分零鐘的內容已相當精彩。對於芷珊代網民發聲：「好多人都會諗點解你會喺呢個時候決定唔做總經理。」志偉大方回應：「五年對我嚟講太漫長」，並坦言擔任總經理壓力大：「我有時想講啲嘢，你嘅身份唔講得架，我哋上市公司嚟架，好辛苦呀，都唔似我嘅。」、「我冇諗過我咁鬼冇用，五年先做到咁樣。我以為三年就搞掂啦，但呢隻遊輪太大隻，航空母艦嚟。」志偉又指其實子女們一早想他卸任：「佢哋想咗好耐架喇，直情恐嚇：『做夠未呀？！』，仔女大咗就惡過你呀，哈哈哈。」

無所不談的志偉，還坦言在這五年任期內，有一件事是他想做但一直未做到的：「呢樣我覺得最遺憾」，到底是甚麼事？就要留意節目內容。志偉在節目中又談到任內五年自己的種種轉變，談到五年任期內難免有批評的聲音，志偉希望觀眾能多多包涵：「『有啲嘢點解咁架？』喂冇得使、慳住做咪會出現少少問題，見諒見諒。」、「要轉虧為盈，慳住使都係一個辦法之一嚟嘅。」志偉又坦言當初計劃推出《中年好聲音》時，並未有預算過能有今天的成績：「冇諗過反應咁大。」並透露當初單是節目的命名，也有小故事。

