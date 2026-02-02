一周星星 ｜許文軒車輪轉刁鑽提問助觀眾解開「獅子王」「貓女郎」「企鵝人」「白羊君」身份之謎

向來愛向嘉賓發問刁鑽問題的《一周星星》，先向《非常》的賴慰玲及陳曉華問了一個爆笑假設性問題：「馬德鐘、何廣沛和吳偉豪，揀誰做爸爸、丈夫和兒子？」，結果阿賴及曉華竟不約而同直指吳偉豪老豆味濃，到底原因係乜？至於何廣沛，則同時被二人嫌棄，阿賴：「我唔會畀何廣沛做我老公，佢好唔可靠，成日好似油條咁，佢好鍾意吹水呀…」曉華：「我會忍唔住成日都鬧佢。」

另被阿賴及曉華一致「裁定」為「搞笑開心果」的馬神，在節目中還會親身「神還原」坊間熱爆的「經典對白」：「全部嘢都係我做嘅！」、「求你鞭打本王」、「扣你五十分」，肉緊程度更遠勝「原著」，極度爆笑；另馬神還會大方回應「萬能Key」之謎，製作組更會實測馬神「萬能Key指數」。

至於《中4》四位面具藝人，則會接受主持許文軒Edmond各種「刁鑽大逼供」，好讓《中4》能掌握更多關於4人真實身份的線索。其中一條最驚爆的問題的答案，四人不約而同表示曾在節目中水著上陣，當中「白羊君」更揚言「每年都著一次」，全場爆笑。當Edmond問到四位藝人的另一半或緋聞對象是否圈中人時，「獅子王」與「貓女郎」同時陷入Hang機狀態，更互望尋求協助；眼見二人陷入膠著狀態，Edmond發功直接指出「獅子王」疑似勁多緋聞，令到「獅子王」進入靜止畫面！

許文軒車輪轉刁鑽提問助觀眾解開「獅子王」「貓女郎」「企鵝人」「白羊君」身份之謎

