一周星星 ｜陳松伶驚爆曾被老公誤當「劉松仁」笑指婚姻已由「熱戀期」進入魔鬼期？！

《一周星星》今集嘉賓是相隔14年將再度在港開個唱的陳松伶（松松）、暢談重返舞台的心情與備戰點滴，並邀請老公張鐸分享兩人15年幸福婚姻之路；此外，《中年好聲音3》亞軍張與辰亦現身，他今次擔任松松演唱會的音樂總監，更與松松合唱《分分鐘需要你》，及為她度身創作新歌《松伶》，並分享幕後的小故事。

私下稱張鐸「魔鬼教練」 自揭曾被逼深蹲至少500下

除向觀眾大談婚姻，陳松伶還會回應大量「都市傳說」。在「你問我答」中，陳松伶好友王祖藍、陳淑芬及張兆輝等向松松逼供大量尖銳問題，張兆輝：「開完騷之後，你估我同你可以一齊飲到幾多支香檳？」陳淑芬則爆料指松松私下最愛改人花名，結果陳淑芬即場被封「靚眼鏡」、張與辰是「靚仔」，張鐸則被松松冠以「魔鬼教練」，因對方曾要求她深蹲500下！

廣告 廣告

松松還與張鐸一起回應「都市傳說」，分別是「將全部身家交由老公打理」及「仍未正式舉行婚禮」兩大傳聞，而且還答得相當爽直，想知答案是甚麼？密切留意節目。談到錢銀，張鐸直指松松對金錢幾乎沒有感覺；至於結婚一事，愛說笑的松松戲言由於結婚多年，已由「熱戀期」走進「魔鬼期」，認真搞笑。

談到張鐸比自己少八年，松松笑指張鐸成熟度超乎想像：「初初識佢，我以為佢大過我十歲。」松松又大爆張鐸初時以為她是男士，皆因當時她留短頭髮造型，並一度誤將她當成「劉松仁」？

陳松伶驚爆曾被老公誤當「劉松仁」笑指婚姻已由「熱戀期」進入魔鬼期？！

陳松伶驚爆曾被老公誤當「劉松仁」笑指婚姻已由「熱戀期」進入魔鬼期？！

陳松伶驚爆曾被老公誤當「劉松仁」笑指婚姻已由「熱戀期」進入魔鬼期？！

陳松伶驚爆曾被老公誤當「劉松仁」笑指婚姻已由「熱戀期」進入魔鬼期？！

陳松伶驚爆曾被老公誤當「劉松仁」笑指婚姻已由「熱戀期」進入魔鬼期？！