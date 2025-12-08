宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
一周星星 ｜ 佘詩曼黃宗澤鬥爆黑歷史 大方剖白《K歌之王》實屬「唔好彩」 坦言當晚內心爆足四句粗口
《一周星星》頭炮嘉賓是熱播台慶劇《新聞女王²》兩大主角佘詩曼及黃宗澤（Bosco）。在劇中針鋒相對的二人，來到《一周星星》繼續玩互寸，阿佘搞笑指Bosco演繹「賤格總監」Kingston根本是本色演出，而Bosco則抵死指自己應該落18層地獄。首集焦點內容，絕對是二人輪流自爆黑歷史！談到黑歷史，Bosco最經典事件絕對是在2008年舉行的《十大勁歌金曲頒獎典禮》上、和歌手陳奕迅合唱《K歌之王》，Bosco當晚的唱功成為多年來網絡熱話，並因而誕生了「樂壇欠黃宗澤一個交代」這句名句。
雖然事件夠晒經典，但Bosco竟指《K歌之王》並非他人生排No.1黑歷史，笑言事件只屬「唔好彩」系列，但坦言事發當晚內心忍不住爆了四句粗口：「當志偉哥喺個箱入面拎起個波嗰陣，我心入面講咗一句粗口。跟住當志偉哥攞住個波望住我嗰陣，我個心即刻再爆多三句粗口！」Bosco續指自己覺得的黑歷史No.1事件，是在2000年的《香港小姐競選決賽》上，以「外太空金粉餅」造型載歌載舞，同場還有粉餅No.2-4林峯、鄧健泓及劉愷威。Bosco直言：「呢段跳舞片近排都有人攞返出嚟講。」
佘詩曼憶述當年穿韓服唱兒歌：「我自己都想打我自己！」
至於阿佘的頭號「黑歷史」演出，不約而同與唱歌有關，就是她於 2007年推出的兒歌《星星的加冕》，而阿佘最介意的，是獻唱兒歌時的「大長今」韓服造型。阿佘：「個MV真係正到呢！要我著成套Costume韓式嗰啲衫，跟住又要梳中間界嗰個頭，我自己都想打我自己！」越講越興奮的阿佘，一度笑到飆眼水，面對區永權提問：「你嗰時接到呢個通告有咩反應？」阿佘繼續狂笑：「咪就係呢啲反應（意指狂笑）囉！」製作組事後更極有心思，剪輯了多個阿佘《星星的加冕》獻唱造型。
佘詩曼「Man姐」上身回應「身家過億」傳聞
製作組除努力考古為觀眾發掘阿佘和Bosco昔日精彩的演出片段，還構思了不少有趣環節與受訪嘉賓互動，包括「你問我答」、「自選Hashtag」、「本尊Fact Check」、「獨家考古」及「極限2選1」。在「本尊Fact Check」環節中，區永權發揮「最佳主持」精神，向兩位嘉賓大膽「Fact Check」身家過億傳聞；面對區永權的尖銳提問，阿佘即「Man姐」上身展現過人口才、「四兩撥千斤」輕鬆過關，令Bosco和區永權拍爛手掌，到底阿佘給出了怎樣的答案令Bosco和區永權當場臣服呢？除了談身家，二人還暢談擇偶條件，Bosco更自爆擇偶要求出名「唔正常」。
