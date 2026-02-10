黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
一國兩制香港國安白皮書｜懶人包 7 項重點 香港成為國安「新示範」 「一法安香江」推進「高質量民主」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】「黎智英案」判刑後翌日，國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。全長 19,500 字的白皮書，除了詳述香港維護國家安全的鬥爭歷史，包括「23 條立法」、2019 年修例風波、推出國家安全相關法律之外，亦將個別事件定調，並對未來發展提出建議。白皮書形容，香港維護國家安全的實踐，保護了 750 萬香港居民的基本人權、尊嚴和福祉，「豐富了中國特色國家安全道路的內涵，也為各國各地區維護國家安全作出了新示範。」《Yahoo 新聞》以下與各位整理出白皮書其中 7 項重點。
基本法 23 條立法被形容為「鬥爭焦點」
白皮書提到，香港基本法第 23 條立法「長期是鬥爭焦點」，又指長時間未能立法是「受內外各種複雜因素影響」，包括「反中亂港勢力和外部敵對勢力」歷來懼怕和反對這項立法，認為這項立法對他們進行反中亂港活動不利，因而對立法行動「處心積慮進行破壞」。在 2003 年政府撤回法案後，「在外部敵對勢力的支持下，反中亂港勢力竭力將基本法第 23 條立法污名化、妖魔化」，亦令香港維護國安法律制度存在嚴重漏洞，間接令 2012 年「反國教」、2014 年「佔中」、立法會否決「8.31 決定」、2016 年「旺角騷亂」、議員宣誓風波等事件發生。
「修例風波」挑戰「最嚴峻」 國安法「一法安香江」
白皮書形容，「反中亂港勢力」藉修訂移交逃犯條例一事引起「修例風波」，最終演變成港版「顏色革命」，並羅列一連串破壞行為，形容這些都是嚴重危害國家安全，「『一國兩制』實踐面臨回歸以來最嚴峻挑戰。」由於僅靠香港特區力量無法有效控制局面，因為中央政府採取了必要措施，履行對香港相關國安事務的責任，訂立《香港國安法》，並形容其為「一法安香江」。
定義《國安法》提供法系交流「有益借鑒」
白皮書指《香港國安法》立法宗旨既要堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，亦要維護國安，防範、制止和懲治與香港特區有關的危害國安犯罪，保持香港特區繁榮穩定，保障香港特區居民的合法權益。雖然《香港國安法》是中央法例，但是也「妥善處理了」其與《基本法》和香港本地法律的關係。白皮書形容，「香港國安法橫跨普通法、大陸法兩大法系，兼具實體法、程序法、組織法等法律規範，既尊重了香港的普通法傳統，又為不同法律體系的交流互鑒、共同發展提供了有益借鑒。」
國安囚犯提早獲釋 體現「寬嚴相濟」
白皮書引述數據，指截至 2026 年 1 月，依據《香港國安法》共有 98 人被檢控、78 人被定罪，又形容司法機關「公正審理」危害國安案件。白皮書亦提及「黎智英案」，指香港特區法院「準確適用香港國安法及本地維護國家安全法例，形成維護國家安全的判決。」白皮書又指，港府有保障在囚人員各項權利，又稱政府根據《監管釋囚條例》及《監獄規則》，逐一審視觸犯危害國安罪行在囚人士是否符合減刑或提早釋放條件。白皮書不點名稱，有囚犯因在獄中積極悔過、表現良好，被研判不再具有危害國安風險，獲准提早釋放，此舉「體現了香港國安法律寬嚴相濟的刑事司法理念和對人權的尊重保護。」
維護國安作「新示範」 與「某些國家」有本質區別
白皮書形容，香港維護國安的實踐，為香港市民依法享有各項權利自由提供了更好保障，又引述數據指《香港國安法》實施 5 年多來，檢控的危害國安犯罪案件佔全部刑事犯罪案件比例不到 0.2%，「這充分說明香港國安法打擊的是極少數危害國家安全的違法犯罪分子，保護的是絕大多數人的人權自由，與某些國家肆意將經濟、技術、資本、貨幣、關稅作為泛國安化武器有本質區別。」白皮書又指，經港府新聞發布系統註冊的本地、內地和海外傳媒機構有 200 多家，進入香港的境外新聞媒體有增無減，「所謂『香港國安法損害人權和新聞言論自由』『以言入罪』『有了國安法就沒有『一國兩制』』等謠言，在事實面前不攻自破。」
白皮書並評價，「香港維護國家安全的實踐，本質上是堅持和發展『一國兩制』事業的實踐，是保護 750 萬香港居民的基本人權、尊嚴和福祉的實踐，是促進世界和平與發展的實踐」，又形容有關實踐，既夯實了「一國兩制」實踐的安全根基，進一步充實了國家安全體系，對在高度國際化、全面開放條件下維護國家安全進行了成功探索，「豐富了中國特色國家安全道路的內涵，也為各國各地區維護國家安全作出了新示範。」
「完善選舉制度」確保愛國者治港 推進「高質量民主」
對於選舉制度，白皮書認為事關國家政權安全，「必須確保選舉出來的管治者都是愛國者」，又指把香港特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，「這是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。」過往多年一系列的「完善」選舉制度舉措，白皮書形容是修補了原有選舉制度的漏洞和缺陷，築牢了維護政權安全的籬笆，深入推進「高質量民主」，「將反中亂港勢力排除出香港特別行政區管治架構」，也讓香港迅速止暴制亂、實現由亂到治的歷史性轉折發揮了決定性作用，「在『一國兩制』實踐進程中具有重要的里程碑意義。」
往後，白皮書指必須堅定走符合香港實際情況的民主發展道路，通過舉行高質量的選舉，把愛國愛港立場堅定、管治能力突出、熱心服務公眾的賢能人才選入管治團隊，「必須堅持和完善行政主導，推動行政與立法良性互動，不斷提升特別行政區治理效能。」
進一步健全反制裁、反干預、反「長臂管轄」制度機制 更重視航運安全
白皮書指出，維護安全和推動發展都要堅定不移，推動發展「絕對不能忽視安全」，「維護國家安全就是為了讓香港更好地發展」，要樹立出「發展是硬道理、安全也是硬道理」的理念。在新形勢下，應該推動發展和安全動態平衡、相得益彰，堅持促進創新和防範風險相統一。
白皮書並說，要更加重視金融、航運、貿易以及海外利益保護等非傳統領域的安全，切實防範外部敵對勢力干預破壞，「進一步健全反制裁、反干預、反『長臂管轄』制度機制」，完善風險監測預警體系，有效化解重大風險，實現香港經濟高質量發展，保持社會大局穩定。
