一國兩制香港國安白皮書｜積極悔過者提早獲釋：體現國安法「寬嚴相濟」理念｜Yahoo

《無綫新聞》去年 12 月報道，在初選案被判囚的趙家賢，因為表現良好，獲准提早釋放，在去年 11 月底出獄。（無綫新聞截圖）

【Yahoo新聞報道】國務院新聞辦公室今日（10 日）發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，評價香港特區有力開展維護國家安全執法和司法。白皮書指，除了法院處理危害國安案件時，完全不受政府的任何干涉或影響之外，香港特區亦保障了在囚人員各項權利，其中在獄中積極悔過、表現良好，被研判不再具有危害國家安全風險的在囚人士，會准許他們提早釋放，白皮書形容做法是「體現了香港國安法律寬嚴相濟的刑事司法理念和對人權的尊重保護。」

目前公開資料所見，唯一獲得懲教署提早釋放的國安案件被告，是民主派初選「47 人案」的趙家賢。

稱政府逐一審視國安犯是否獲減刑或提早獲釋

白皮書指出，香港特區政府為所有在囚人員提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，保障基本醫療服務、心理輔導和宗教服務。特區政府亦根據《監管釋囚條例》及《監獄規則》，逐一審視觸犯危害國家安全罪行的在囚人士，是否符合減刑或提早釋放條件並作出安排。

公正審理國安案件 法官完全不受政府任何干涉

至於在司法部份，白皮書評價司法機關「公正審理危害國家安全案件」。在處理案件包括「黎智英案」時，香港特區法院準確適用香港國安法及本地維護國家安全法例，形成維護國安的判決。

在保障庭審公正性和被告人訴訟權利方面，白皮書引述法院確認，國安法「指定法官制度」不影響依法獨立行使審判權，不設陪審團不影響被告人的訴訟權利；又引述法院判詞指，設立指定法官的制度有助於提高審訊效率及一致性，法官履行職責時受司法誓言約束，須嚴格依法履行其職能，並須完全不受政府的任何干涉或影響，「舉證責任、舉證準則、無罪推定、緘默權和公正審判的權利等相關法律權利仍適用，就如高等法院原訟法庭在設有陪審團的情況下審理任何刑事案件一樣。」