一國兩制香港國安白皮書｜籲健全反「長臂管轄」制度防外部勢力 重視航運、海外利益等安全｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】國務院新聞辦公室今日（10 日）發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，除了回顧了香港和中央維護國家安全的歷史以外，也有部份段落對未來作出展望和建議。其中，白皮書指出既要「發展」，亦要「安全」，並指出未來要更加重視金融、航運、貿易以及海外利益保護等非傳統領域的安全。

稱過往國安機制不全 亂象不斷「錯失發展良機」

白皮書表示，「安全是發展的前提，發展是安全的保障，」維護安全和推動發展都要堅定不移。香港的獨特地位和優勢，是在發展中形成的，同樣要在發展中鞏固和提升，不過推動發展「絕對不能忽視安全」；又稱過往就是因為香港的維護國安機制不健全，導致政治爭拗和社會亂象不斷，「錯失了很多發展良機」。

倡更重視金融、航運等非傳統領域安全

白皮書指出，新形勢下應推動發展和安全動態平衡、相得益彰，堅持促進創新和防範風險相統一。除了要鞏固提升香港獨特地位，增強發展動能外，亦要更加重視金融、航運、貿易以及海外利益保護等非傳統領域的安全，「切實防範外部敵對勢力干預破壞，進一步健全反制裁、反干預、反「長臂管轄」制度機制」，完善風險監測預警體系，有效化解重大風險，實現香港經濟高質量發展，保持社會大局穩定。